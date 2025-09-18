Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

لتلخيص الاجتماعات.. غوغل تطرح مساعدًا ذكيًا داخل Meet

Lebanon 24
18-09-2025 | 10:20
Doc-P-1418638-638938155641253582.png
Doc-P-1418638-638938155641253582.png photos 0
بدأت غوغل بطرح مساعدها الذكي Ask Gemini داخل تطبيق الاجتماعات ومكالمات الفيديو Google Meet، مشيرةً إلى أنه سيكون متاحًا في البداية لعدد محدود من العملاء المشتركين في خدمة Google Workspace.
ويستطع المساعد الذكي الإجابة عن أسئلة المشاركين بالاعتماد على التعليقات التوضيحية (captions) المولّدة في أثناء المكالمة، بالإضافة إلى مستندات Google Docs و Sheets و Slides التي يملك المستخدم صلاحية الاطلاع عليها، وكذلك مواقع الويب العامة.

ويمكن للمساعد الذكي تلخيص ما قاله مشارك محدد، وتحديد القرارات المهمة وبنود العمل، وتوليد ملخص لما فات المستخدم عند انضمامه متأخرًا إلى الاجتماع، ولكن بشرط أن يفعّل المضيف ميزة “دوّن الملاحظات نيابةً عني Take Notes for Me”.

تؤكد غوغل أن ردود Ask Gemini تبقى خاصة بكل مشارك، ولا تُخزَّن أي بيانات بعد انتهاء الاجتماع. ويظهر إشعار على الشاشة عند تفعيل الميزة، مع إمكانية إيقافها من المضيف أو ضبط الإعدادات لتبدأ الاجتماعات من دونها.

وتتيح غوغل الميزة حاليًا عبر الحاسوب فقط باللغة الإنكليزية، مع خطط لدعم لغات إضافية قريبًا، ومن المقرر إطلاقها تدريجيًا لعملاء Enterprise Plus و Enterprise Standard و Business Plus و Business Standard، على أن تصل إلى المزيد من العملاء في الربع الأول من عام 2026 بعد جمع الملاحظات اللازمة لتحسينها.

وحذّرت الشركة من أن  المساعد الذكي Gemini قد يخطئ، مما يعني أن المستخدمين بحاجة إلى مراجعة المخرجات وعدم الاعتماد عليها بنحو كامل، خاصةً عند متابعة أجزاء مهمة من الاجتماعات.

ويأتي إطلاق تلك الميزة ضمن إستراتيجية جوجل الواسعة لتوظيف الذكاء الاصطناعي التوليدي في منتجات Workspace المختلفة، ويُعد توسيع هذه القدرات إلى الاجتماعات خطوة طبيعية لتقليل الوقت الضائع وتحسين إنتاجية الفرق.
