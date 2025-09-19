Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

ببطارية كبيرة وكاميرات ممتازة.. إليكم الهاتف الجديد من موتورولا

Lebanon 24
19-09-2025 | 07:31
A-
A+
Doc-P-1418998-638938891799731718.jpg
Doc-P-1418998-638938891799731718.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت موتورولا عن هاتف Moto G36 الذي جهّز بأفضل المواصفات وحصل على قدرات تصوير مميزة.
Advertisement
 
زوّد الهاتف بكاميرا أساسية ثنائية العدسة بدقة (50+8) ميغابيكسل، فيها عدسة للتصوير فائق العرض، ويمكنها توثيق فيديوهات 4k بمعدل 30 إطارا في الثانية، إضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 32 ميغابيكسل، قادرة على توثيق فيديوهات 4k.

هيكله أتى مقاوما للرطوبة والغبار بأبعاد (166.3/76.5/8.7) ملم، وزنه 210 غ، كما زوّد الهاتف بمنفذين لشرائح الاتصال، وتقنية eSIM للاتصال بالشبكات الخلوية.
 
شاشته جاءت IPS LCD بمقاس 6.72 بوصة، دقة عرضها (2400/1080) بيكسل، ترددها 120 هيرتز، معدل سطوعها يصل إلى 1000 شمعة/م، وكثافتها تعادل 392 بيكسل/الإنش تقريبا.
 
يضمن الأداء الممتاز لهذا الهاتف نظام "أندرويد-15"، ومعالج ثماني النوى، وذواكر وصول عشوائي 4/8 غيغابايت، وذواكر داخلية 128/256/512 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC.

زوّدت موتورولا هذا الهاتف أيضا بمنفذ USB Type-C 2.0، وشريحة NFC، وماسح لبصمات الأصابع، وتقنيات تحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، وبوصلة إلكترونية، وجهّزته ببطارية كبيرة بسعة 7000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 33 واط. (روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
بقدرات تصوير مميزة.. موتورولا بدأت بالترويج لهاتفها الجديد
lebanon 24
19/09/2025 20:07:12 Lebanon 24 Lebanon 24
بمواصفات ممتازة.. سامسونغ تطلق هاتفها الجديد
lebanon 24
19/09/2025 20:07:12 Lebanon 24 Lebanon 24
إليكم مواصفات الهاتف المنافس الجديد من vivo
lebanon 24
19/09/2025 20:07:12 Lebanon 24 Lebanon 24
قريبا.. Lava تطلق هاتفا بمواصفات ممتازة
lebanon 24
19/09/2025 20:07:12 Lebanon 24 Lebanon 24

إطارا في الثانية

روسيا اليوم

مار ال

روسيا

ابيكس

العرض

درويد

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
10:50 | 2025-09-19
05:00 | 2025-09-19
04:00 | 2025-09-19
02:00 | 2025-09-19
00:16 | 2025-09-19
23:20 | 2025-09-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24