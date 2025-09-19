ببطارية كبيرة وكاميرات ممتازة.. إليكم الهاتف الجديد من موتورولا

أعلنت عن هاتف Moto G36 الذي جهّز بأفضل المواصفات وحصل على قدرات تصوير مميزة.

زوّد الهاتف بكاميرا أساسية ثنائية العدسة بدقة (50+8) ميغابيكسل، فيها عدسة للتصوير فائق ، ويمكنها توثيق فيديوهات 4k بمعدل 30 ، إضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 32 ميغابيكسل، قادرة على توثيق فيديوهات 4k.



هيكله أتى مقاوما للرطوبة والغبار بأبعاد (166.3/76.5/8.7) ملم، وزنه 210 غ، كما زوّد الهاتف بمنفذين لشرائح الاتصال، وتقنية eSIM للاتصال بالشبكات الخلوية.

شاشته جاءت IPS LCD بمقاس 6.72 بوصة، دقة عرضها (2400/1080) بيكسل، ترددها 120 هيرتز، معدل سطوعها يصل إلى 1000 شمعة/م، وكثافتها تعادل 392 بيكسل/الإنش تقريبا.

يضمن الأداء الممتاز لهذا الهاتف نظام "أندرويد-15"، ومعالج ثماني النوى، وذواكر وصول عشوائي 4/8 غيغابايت، وذواكر داخلية 128/256/512 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC.



زوّدت موتورولا هذا الهاتف أيضا بمنفذ USB Type-C 2.0، وشريحة NFC، وماسح لبصمات الأصابع، وتقنيات تحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، وبوصلة إلكترونية، وجهّزته ببطارية كبيرة بسعة 7000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 33 واط. (روسيا اليوم)