تكنولوجيا وعلوم
ببطارية كبيرة وكاميرات ممتازة.. إليكم الهاتف الجديد من موتورولا
Lebanon 24
19-09-2025
|
07:31
أعلنت
موتورولا
عن هاتف Moto G36 الذي جهّز بأفضل المواصفات وحصل على قدرات تصوير مميزة.
زوّد الهاتف بكاميرا أساسية ثنائية العدسة بدقة (50+8) ميغابيكسل، فيها عدسة للتصوير فائق
العرض
، ويمكنها توثيق فيديوهات 4k بمعدل 30
إطارا في الثانية
، إضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 32 ميغابيكسل، قادرة على توثيق فيديوهات 4k.
هيكله أتى مقاوما للرطوبة والغبار بأبعاد (166.3/76.5/8.7) ملم، وزنه 210 غ، كما زوّد الهاتف بمنفذين لشرائح الاتصال، وتقنية eSIM للاتصال بالشبكات الخلوية.
شاشته جاءت IPS LCD بمقاس 6.72 بوصة، دقة عرضها (2400/1080) بيكسل، ترددها 120 هيرتز، معدل سطوعها يصل إلى 1000 شمعة/م، وكثافتها تعادل 392 بيكسل/الإنش تقريبا.
يضمن الأداء الممتاز لهذا الهاتف نظام "أندرويد-15"، ومعالج ثماني النوى، وذواكر وصول عشوائي 4/8 غيغابايت، وذواكر داخلية 128/256/512 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC.
زوّدت موتورولا هذا الهاتف أيضا بمنفذ USB Type-C 2.0، وشريحة NFC، وماسح لبصمات الأصابع، وتقنيات تحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، وبوصلة إلكترونية، وجهّزته ببطارية كبيرة بسعة 7000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 33 واط. (روسيا اليوم)
