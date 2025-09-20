30
o
بيروت
30
o
طرابلس
29
o
صور
32
o
جبيل
28
o
صيدا
31
o
جونية
29
o
النبطية
26
o
زحلة
25
o
بعلبك
27
o
بشري
25
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
منوعات
هل توجد حياة على كوكب سيريس؟.. دراسة جديدة تُجيب
Lebanon 24
20-09-2025
|
08:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أظهرت دراسة جديدة، استندت إلى بيانات مهمة Dawn التابعة لوكالة
ناسا
أن كوكب سيريس قد احتوى في الماضي على مصدر طاقة عميق ودائم يمكن أن يدعم ظروفا صالحة للحياة.
Advertisement
ووفقا لمجلة Astronomy، أكدت مهمة Dawn وجود ماء سائل في خزان جوفي يحتوي على ماء مالح وجزيئات عضوية تحتوي على الكربون، وهي اللبنات الكيميائية الأساسية للحياة. وكشفت الدراسة الجديدة عن عنصر مهم آخر: الطاقة الكيميائية، التي ربما كانت مصدرا مستداما وطويل الأمد للكائنات الدقيقة، إن وجدت، على سيريس.
ويعتبر سيريس أكبر جسم في حزام الكويكبات
الرئيسي
، وهو كوكب قزم يبلغ قطره حوالي 940 كيلومترا. وعلى الرغم من برودته الحالية، حيث يقتصر سائله على ماء بارد ومالح عالي التركيز، إلا أن هذه الدراسة ترسم صورة لماض أكثر ديناميكية ودفئا.
وقال سام
كورفيل، العالم المشرف على الدراسة في
مختبر الدفع النفاث التابع لناسا
:
"على الأرض، عندما يمتزج الماء الساخن من أعماق الأرض مع المحيط، غالبا ما يصبح وليمة حقيقية للميكروبات — مصدر طاقة حقيقية. إذا كان محيط سيريس قد احتوى في السابق على سائل حراري مائي، فقد يكون لذلك أهمية كبيرة."
ويشير الباحثون إلى أن سيريس القديم كان يمتلك، لفترة طويلة، ثلاثة مكونات رئيسية للحياة كما نعرفها: الماء السائل، والمكونات الكيميائية الأساسية، ووجود مصدر للطاقة. وهذا لا يمثل دليلا على وجود حياة على سيريس، لكنه يؤكد وجود بيئة صالحة للسكن مخفية في أعماق سطحه.
كما تشير النتائج إلى أن هذه الاكتشافات قد تلقي الضوء على عوالم أخرى في نظامنا الشمسي، ربما شهدت تطورا مشابها، بما في ذلك الكواكب المائية في الجزء الخارجي من النظام، التي قد تكون صالحة للسكن في الماضي قبل أن تتجمد. (روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
محاضرة في مركز علم الإيزوتيريك: "هل هناك حياة خارج كوكب الأرض؟"
Lebanon 24
محاضرة في مركز علم الإيزوتيريك: "هل هناك حياة خارج كوكب الأرض؟"
20/09/2025 16:29:04
20/09/2025 16:29:04
Lebanon 24
Lebanon 24
هل تحمي أدوية إنقاص الوزن من السرطان؟ دراسة تجيب
Lebanon 24
هل تحمي أدوية إنقاص الوزن من السرطان؟ دراسة تجيب
20/09/2025 16:29:04
20/09/2025 16:29:04
Lebanon 24
Lebanon 24
اكتشاف مهم حول كوكب سيريس
Lebanon 24
اكتشاف مهم حول كوكب سيريس
20/09/2025 16:29:04
20/09/2025 16:29:04
Lebanon 24
Lebanon 24
دراسة: الأرض كانت كوكبًا جافًا والحياة جاءت بعد اصطدام مع "ثيا"
Lebanon 24
دراسة: الأرض كانت كوكبًا جافًا والحياة جاءت بعد اصطدام مع "ثيا"
20/09/2025 16:29:04
20/09/2025 16:29:04
Lebanon 24
Lebanon 24
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
مختبر الدفع النفاث التابع لناسا
روسيا اليوم
بات الرئيس
وكالة ناسا
وقال سام
الرئيسي
التركي
روسيا
تابع
قد يعجبك أيضاً
غداً.. العالم على موعد مع كسوف جزئي للشمس
Lebanon 24
غداً.. العالم على موعد مع كسوف جزئي للشمس
06:06 | 2025-09-20
20/09/2025 06:06:02
Lebanon 24
Lebanon 24
"غوغل" تطلق تطبيقًا جديدا للبحث على ويندوز
Lebanon 24
"غوغل" تطلق تطبيقًا جديدا للبحث على ويندوز
04:00 | 2025-09-20
20/09/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تحديث جديد من واتسآب.. لحاملي هذه الهواتف
Lebanon 24
تحديث جديد من واتسآب.. لحاملي هذه الهواتف
03:00 | 2025-09-20
20/09/2025 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
صفقة خاصة بتطبيق "تيك توك" بين أميركا والصين
Lebanon 24
صفقة خاصة بتطبيق "تيك توك" بين أميركا والصين
01:00 | 2025-09-20
20/09/2025 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مدربو الذكاء الاصطناعي ضحية تسريح جماعي وسط مطالب نقابية
Lebanon 24
مدربو الذكاء الاصطناعي ضحية تسريح جماعي وسط مطالب نقابية
23:00 | 2025-09-19
19/09/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
مشهد مؤلم لوالدها قرب نعشها.. جنازة مؤثرة ليمنى شري في كندا بحضور عدد مقتصر من الأهل والمقربين (فيديو)
Lebanon 24
مشهد مؤلم لوالدها قرب نعشها.. جنازة مؤثرة ليمنى شري في كندا بحضور عدد مقتصر من الأهل والمقربين (فيديو)
00:24 | 2025-09-20
20/09/2025 12:24:04
Lebanon 24
Lebanon 24
تسجيل صوتي لنصرالله يُنشر لأول مرة.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
تسجيل صوتي لنصرالله يُنشر لأول مرة.. شاهدوا الفيديو
15:17 | 2025-09-19
19/09/2025 03:17:26
Lebanon 24
Lebanon 24
قصة "أخطر جاسوسة" في لبنان.. تعاملت مع إسرائيل من بيروت!
Lebanon 24
قصة "أخطر جاسوسة" في لبنان.. تعاملت مع إسرائيل من بيروت!
13:00 | 2025-09-19
19/09/2025 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حادثة تهز الشوف.. العثور على مؤهل في الجمارك جثة داخل سيارته
Lebanon 24
حادثة تهز الشوف.. العثور على مؤهل في الجمارك جثة داخل سيارته
02:12 | 2025-09-20
20/09/2025 02:12:10
Lebanon 24
Lebanon 24
حادثة مروعة.. هذا ما حصل صباحاً في منطقة الرابية
Lebanon 24
حادثة مروعة.. هذا ما حصل صباحاً في منطقة الرابية
02:47 | 2025-09-20
20/09/2025 02:47:36
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
06:06 | 2025-09-20
غداً.. العالم على موعد مع كسوف جزئي للشمس
04:00 | 2025-09-20
"غوغل" تطلق تطبيقًا جديدا للبحث على ويندوز
03:00 | 2025-09-20
تحديث جديد من واتسآب.. لحاملي هذه الهواتف
01:00 | 2025-09-20
صفقة خاصة بتطبيق "تيك توك" بين أميركا والصين
23:00 | 2025-09-19
مدربو الذكاء الاصطناعي ضحية تسريح جماعي وسط مطالب نقابية
16:05 | 2025-09-19
النظارات الذكية من ميتا قادمة… والإصدار الواسع في 2026
فيديو
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
03:08 | 2025-09-20
20/09/2025 16:29:04
Lebanon 24
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
04:48 | 2025-09-17
20/09/2025 16:29:04
Lebanon 24
Lebanon 24
الإعلامية رابعة الزيات تكشف عن عمرها.. هل خضعت لعمليات تجميل؟ (فيديو)
Lebanon 24
الإعلامية رابعة الزيات تكشف عن عمرها.. هل خضعت لعمليات تجميل؟ (فيديو)
03:34 | 2025-09-17
20/09/2025 16:29:04
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24