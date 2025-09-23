Advertisement

دراسة: النساء هن الأكثر استخدامًا لـ"شات جي بي تي"

Lebanon 24
23-09-2025 | 02:00
أصدرت شركة أوبن إيه آي دراسة تحليلية غير مسبوقة حول الاستخدامات الفعلية لروبوت المحادثة "شات جي بي تي"، استنادًا إلى بيانات أكثر من 1.5 مليون مستخدم في الفترة ما بين أيار 2024 حزيران 2025. الدراسة المكونة من 62 صفحة تُعد الأولى التي تفتح نافذة حقيقية على طبيعة طلبات المستخدمين، ونشرتها صحيفة "واشنطن بوست".
من يستخدم "شات جي بي تي" أكثر؟
- النساء يشكلن حوالي 52% من إجمالي المستخدمين، مقابل 20% فقط عند إطلاق النموذج عام 2023.
- الفئة العمرية 18 – 25 عامًا تمثل نصف المستخدمين تقريبًا.
- زيادة لافتة في استخدام الأداة داخل الدول النامية، رغم غياب تفاصيل دقيقة عن كل دولة.

كيف يُستخدم؟
بحسب تحليل واشنطن بوست، توزعت الطلبات على النحو التالي:
- المساعدة العملية: 28.3%
- الكتابة بمختلف أشكالها: 28.1%
- البحث عن المعلومات: 21.3%
- الدعم التقني: 7.5%
- الوسائط المتعددة: 6%
التعبير عن الذات والحديث العام: 4.3%
- طلبات أخرى متنوعة: 4.6%

تفاصيل أكثر عن الاستخدامات
- أكثر من 38% من المستخدمين طلبوا خدمات تعديل النصوص ونقدها.
- نحو 28% استخدموا الأداة في كتابة الرسائل الرسمية أو المحادثات الشخصية.
- الترجمة مثّلت 16% من الاستخدامات، تلتها طلبات التلخيص (13%) ثم كتابة الخيال العلمي (5%).
- طلبات البرمجة وكتابة الأكواد لم تتجاوز 4.2% فقط.

تحول في سلوك الإنترنت
تشير الدراسة إلى أن نسبة كبيرة من المستخدمين باتوا يعتمدون على "شات جي بي تي" بدلًا من "غوغل" للبحث عن المعلومات، ما يهدد هيمنة محركات البحث التقليدية. وهذا ما دفع "غوغل" مؤخرًا إلى إدخال تقنيات الذكاء الاصطناعي مباشرة في نتائج البحث الخاصة بها.
 
(الجزيرة)
 
 
