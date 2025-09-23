31
o
بيروت
31
o
طرابلس
31
o
صور
34
o
جبيل
28
o
صيدا
33
o
جونية
33
o
النبطية
32
o
زحلة
31
o
بعلبك
14
o
بشري
27
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
متفرقات
زوكربيرغ: "فقاعة الذكاء الاصطناعي محتملة.. لكنها ضرورية"
Lebanon 24
23-09-2025
|
03:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
اعترف الرئيس التنفيذي لشركة ميتا،
مارك زوكربيرغ
، بإمكانية وجود فقاعة في صناعة
الذكاء الاصطناعي
، لكنه شدد على أن عدم الاستثمار في هذا المجال سيكون خطأً استراتيجيًا فادحًا.
Advertisement
تشبيه تاريخي
خلال مشاركته في
بودكاست
"Access"، شبّه
زوكربيرغ
وضع الذكاء الاصطناعي بفقاعات تاريخية مثل:
- فقاعة
السكك الحديدية
في القرن التاسع عشر.
- فقاعة الإنترنت في التسعينيات.
في تلك الفترات، توسعت الشركات بسرعة تفوق الطلب، مما أدى إلى انهيارات لاحقة. لكن البنية التحتية التي بُنيت خلال تلك الأزمات أثبتت لاحقًا أنها ذات قيمة هائلة.
وقال زوكربيرغ عن المخاطر المحتملة لفقاعة الذكاء الاصطناعي: "من المستحيل التنبؤ بما سيحدث. هناك حجج قوية تقول إن الذكاء الاصطناعي استثناء، لأنه يتطور باستمرار مع نمو الطلب. لكن بناء بنية تحتية ضخمة قد يؤدي بالفعل إلى فقاعة".
ورغم وجود المخاطر، أكد زوكربيرغ أن شركته ستواصل ضخ استثمارات ضخمة في الذكاء الاصطناعي، مضيفًا: "حتى لو أنفقنا مئات المليارات وخسرناها، سيكون ذلك مؤسفًا. لكن الخطر الأكبر يكمن في أن نفوت فرصة الوصول إلى الذكاء الفائق".
تصريحات زوكربيرغ تعكس مواقف مشابهة عبر عنها سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة "
أوبن إيه آي
"، قبل أسابيع، حين أشار بدوره إلى أننا قد نعيش بالفعل "فقاعة ذكاء اصطناعي"، لكنها ضرورية لبناء
المستقبل
.
الفقاعة التي تحدث عنها زوكيربيرغ تعني في سياق التكنولوجيا والتطور الاقتصادي، مرحلة زيادة مبالغ فيها وغير مستدامة في الاستثمار أو التقييم المالي لشركة أو قطاع معين، بحيث يكون السعر أو التقدير أعلى بكثير من القيمة الحقيقية أو الواقعية. أي انه عندما يكون هناك
حماس
مفرط حول تقنية جديدة أو ابتكار، فيقوم المستثمرون بضخ أموال ضخمة
على أمل
تحقيق أرباح سريعة.
في البداية، يرتفع سعر الأسهم أو التقدير السوقي بشكل سريع، ويعتقد الجميع أن الاستثمار مضمون، وهذا يزيد الحماسة أكثر. لكن إذا
إذا لم تحقق التكنولوجيا أو الشركة العوائد المتوقعة، يحدث انفجار الفقاعة، فينهار السوق بسرعة، وقد يخسر المستثمرون أموالهم.
مواضيع ذات صلة
"ميتا" تستعد لإطلاق الجيل التالي من نموذج الذكاء الاصطناعي "لاما"
Lebanon 24
"ميتا" تستعد لإطلاق الجيل التالي من نموذج الذكاء الاصطناعي "لاما"
23/09/2025 17:01:24
23/09/2025 17:01:24
Lebanon 24
Lebanon 24
غوتيريش: الذكاء الاصطناعي "يعيد كتابة البشرية" ويجب توجيهه نحو الصالح العام
Lebanon 24
غوتيريش: الذكاء الاصطناعي "يعيد كتابة البشرية" ويجب توجيهه نحو الصالح العام
23/09/2025 17:01:24
23/09/2025 17:01:24
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: دولة تعيّن أول "وزيرة" افتراضية تعتمد على الذكاء الاصطناعي!
Lebanon 24
بالفيديو: دولة تعيّن أول "وزيرة" افتراضية تعتمد على الذكاء الاصطناعي!
23/09/2025 17:01:24
23/09/2025 17:01:24
Lebanon 24
Lebanon 24
أنثروبيك تطلق "Claude AI": منافسة محتدمة في سباق الذكاء الاصطناعي
Lebanon 24
أنثروبيك تطلق "Claude AI": منافسة محتدمة في سباق الذكاء الاصطناعي
23/09/2025 17:01:24
23/09/2025 17:01:24
Lebanon 24
Lebanon 24
متفرقات
تكنولوجيا وعلوم
السكك الحديدية
أوبن إيه آي
شركة ميتا
المستقبل
زوكربيرغ
بودكاست
تابع
قد يعجبك أيضاً
مع عودة الدراسة.. ارتفاع قياسي في استخدام ChatGPT
Lebanon 24
مع عودة الدراسة.. ارتفاع قياسي في استخدام ChatGPT
06:00 | 2025-09-23
23/09/2025 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تعطل شبكة "أوبتوس".. وفاة 4 أشخاص في استراليا
Lebanon 24
تعطل شبكة "أوبتوس".. وفاة 4 أشخاص في استراليا
05:00 | 2025-09-23
23/09/2025 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
دراسة: النساء هن الأكثر استخدامًا لـ"شات جي بي تي"
Lebanon 24
دراسة: النساء هن الأكثر استخدامًا لـ"شات جي بي تي"
02:00 | 2025-09-23
23/09/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالتعاون مع إنفيديا.. إطلاق أول معمل أبحاث للروبوتات في الشرق الأوسط
Lebanon 24
بالتعاون مع إنفيديا.. إطلاق أول معمل أبحاث للروبوتات في الشرق الأوسط
00:30 | 2025-09-23
23/09/2025 12:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"غالاكسي إس 26 ألترا".. الكشف عن ميزة حماية الشاشة الجديدة
Lebanon 24
"غالاكسي إس 26 ألترا".. الكشف عن ميزة حماية الشاشة الجديدة
23:00 | 2025-09-22
22/09/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
خبر سار عن "مصرف لبنان"
Lebanon 24
خبر سار عن "مصرف لبنان"
15:08 | 2025-09-22
22/09/2025 03:08:44
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه الصورة وصمة عار على جبين الساكت عن جرائم اسرائيل
Lebanon 24
هذه الصورة وصمة عار على جبين الساكت عن جرائم اسرائيل
02:00 | 2025-09-23
23/09/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد الطقس الحار: أمطار ستضرب لبنان وعواصف رعدية.. استعدوا للشتوة الأولى
Lebanon 24
بعد الطقس الحار: أمطار ستضرب لبنان وعواصف رعدية.. استعدوا للشتوة الأولى
02:55 | 2025-09-23
23/09/2025 02:55:16
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد خلافات عائلية.. مغني ينفصل عن زوجته: "مش مسامح أمي ولا أختي" (صور)
Lebanon 24
بعد خلافات عائلية.. مغني ينفصل عن زوجته: "مش مسامح أمي ولا أختي" (صور)
14:08 | 2025-09-22
22/09/2025 02:08:36
Lebanon 24
Lebanon 24
لديه 15 ولداً... نائب يتكفّل بتعليم أبناء عسكري متقاعد حتى التخرّج
Lebanon 24
لديه 15 ولداً... نائب يتكفّل بتعليم أبناء عسكري متقاعد حتى التخرّج
10:54 | 2025-09-22
22/09/2025 10:54:57
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
06:00 | 2025-09-23
مع عودة الدراسة.. ارتفاع قياسي في استخدام ChatGPT
05:00 | 2025-09-23
تعطل شبكة "أوبتوس".. وفاة 4 أشخاص في استراليا
02:00 | 2025-09-23
دراسة: النساء هن الأكثر استخدامًا لـ"شات جي بي تي"
00:30 | 2025-09-23
بالتعاون مع إنفيديا.. إطلاق أول معمل أبحاث للروبوتات في الشرق الأوسط
23:00 | 2025-09-22
"غالاكسي إس 26 ألترا".. الكشف عن ميزة حماية الشاشة الجديدة
16:00 | 2025-09-22
تحول كبير.. الذكاء الاصطناعي يقتحم شاشات البث المباشر
فيديو
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
03:08 | 2025-09-20
23/09/2025 17:01:24
Lebanon 24
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
04:48 | 2025-09-17
23/09/2025 17:01:24
Lebanon 24
Lebanon 24
الإعلامية رابعة الزيات تكشف عن عمرها.. هل خضعت لعمليات تجميل؟ (فيديو)
Lebanon 24
الإعلامية رابعة الزيات تكشف عن عمرها.. هل خضعت لعمليات تجميل؟ (فيديو)
03:34 | 2025-09-17
23/09/2025 17:01:24
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24