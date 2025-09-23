زوكربيرغ: "فقاعة الذكاء الاصطناعي محتملة.. لكنها ضرورية"



Advertisement

تشبيه تاريخي

خلال مشاركته في "Access"، شبّه وضع الذكاء الاصطناعي بفقاعات تاريخية مثل:

- فقاعة في القرن التاسع عشر.

- فقاعة الإنترنت في التسعينيات.



في تلك الفترات، توسعت الشركات بسرعة تفوق الطلب، مما أدى إلى انهيارات لاحقة. لكن البنية التحتية التي بُنيت خلال تلك الأزمات أثبتت لاحقًا أنها ذات قيمة هائلة.





وقال زوكربيرغ عن المخاطر المحتملة لفقاعة الذكاء الاصطناعي: "من المستحيل التنبؤ بما سيحدث. هناك حجج قوية تقول إن الذكاء الاصطناعي استثناء، لأنه يتطور باستمرار مع نمو الطلب. لكن بناء بنية تحتية ضخمة قد يؤدي بالفعل إلى فقاعة".



ورغم وجود المخاطر، أكد زوكربيرغ أن شركته ستواصل ضخ استثمارات ضخمة في الذكاء الاصطناعي، مضيفًا: "حتى لو أنفقنا مئات المليارات وخسرناها، سيكون ذلك مؤسفًا. لكن الخطر الأكبر يكمن في أن نفوت فرصة الوصول إلى الذكاء الفائق".



تصريحات زوكربيرغ تعكس مواقف مشابهة عبر عنها سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة " "، قبل أسابيع، حين أشار بدوره إلى أننا قد نعيش بالفعل "فقاعة ذكاء اصطناعي"، لكنها ضرورية لبناء . اعترف الرئيس التنفيذي لشركة ميتا، ، بإمكانية وجود فقاعة في صناعة ، لكنه شدد على أن عدم الاستثمار في هذا المجال سيكون خطأً استراتيجيًا فادحًا.خلال مشاركته في "Access"، شبّه وضع الذكاء الاصطناعي بفقاعات تاريخية مثل:في تلك الفترات، توسعت الشركات بسرعة تفوق الطلب، مما أدى إلى انهيارات لاحقة. لكن البنية التحتية التي بُنيت خلال تلك الأزمات أثبتت لاحقًا أنها ذات قيمة هائلة.وقال زوكربيرغ عن المخاطر المحتملة لفقاعة الذكاء الاصطناعي: "من المستحيل التنبؤ بما سيحدث. هناك حجج قوية تقول إن الذكاء الاصطناعي استثناء، لأنه يتطور باستمرار مع نمو الطلب. لكن بناء بنية تحتية ضخمة قد يؤدي بالفعل إلى فقاعة".ورغم وجود المخاطر، أكد زوكربيرغ أن شركته ستواصل ضخ استثمارات ضخمة في الذكاء الاصطناعي، مضيفًا: "حتى لو أنفقنا مئات المليارات وخسرناها، سيكون ذلك مؤسفًا. لكن الخطر الأكبر يكمن في أن نفوت فرصة الوصول إلى الذكاء الفائق".تصريحات زوكربيرغ تعكس مواقف مشابهة عبر عنها سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة " "، قبل أسابيع، حين أشار بدوره إلى أننا قد نعيش بالفعل "فقاعة ذكاء اصطناعي"، لكنها ضرورية لبناء .

الفقاعة التي تحدث عنها زوكيربيرغ تعني في سياق التكنولوجيا والتطور الاقتصادي، مرحلة زيادة مبالغ فيها وغير مستدامة في الاستثمار أو التقييم المالي لشركة أو قطاع معين، بحيث يكون السعر أو التقدير أعلى بكثير من القيمة الحقيقية أو الواقعية. أي انه عندما يكون هناك مفرط حول تقنية جديدة أو ابتكار، فيقوم المستثمرون بضخ أموال ضخمة تحقيق أرباح سريعة. في البداية، يرتفع سعر الأسهم أو التقدير السوقي بشكل سريع، ويعتقد الجميع أن الاستثمار مضمون، وهذا يزيد الحماسة أكثر. لكن إذا إذا لم تحقق التكنولوجيا أو الشركة العوائد المتوقعة، يحدث انفجار الفقاعة، فينهار السوق بسرعة، وقد يخسر المستثمرون أموالهم.