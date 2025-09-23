Advertisement

متفرقات

زوكربيرغ: "فقاعة الذكاء الاصطناعي محتملة.. لكنها ضرورية"

Lebanon 24
23-09-2025 | 03:30
اعترف الرئيس التنفيذي لشركة ميتا، مارك زوكربيرغ، بإمكانية وجود فقاعة في صناعة الذكاء الاصطناعي، لكنه شدد على أن عدم الاستثمار في هذا المجال سيكون خطأً استراتيجيًا فادحًا.
تشبيه تاريخي
خلال مشاركته في بودكاست "Access"، شبّه زوكربيرغ وضع الذكاء الاصطناعي بفقاعات تاريخية مثل:
- فقاعة السكك الحديدية في القرن التاسع عشر.
- فقاعة الإنترنت في التسعينيات.

في تلك الفترات، توسعت الشركات بسرعة تفوق الطلب، مما أدى إلى انهيارات لاحقة. لكن البنية التحتية التي بُنيت خلال تلك الأزمات أثبتت لاحقًا أنها ذات قيمة هائلة.


وقال زوكربيرغ عن المخاطر المحتملة لفقاعة الذكاء الاصطناعي: "من المستحيل التنبؤ بما سيحدث. هناك حجج قوية تقول إن الذكاء الاصطناعي استثناء، لأنه يتطور باستمرار مع نمو الطلب. لكن بناء بنية تحتية ضخمة قد يؤدي بالفعل إلى فقاعة".

ورغم وجود المخاطر، أكد زوكربيرغ أن شركته ستواصل ضخ استثمارات ضخمة في الذكاء الاصطناعي، مضيفًا: "حتى لو أنفقنا مئات المليارات وخسرناها، سيكون ذلك مؤسفًا. لكن الخطر الأكبر يكمن في أن نفوت فرصة الوصول إلى الذكاء الفائق".

تصريحات زوكربيرغ تعكس مواقف مشابهة عبر عنها سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة "أوبن إيه آي"، قبل أسابيع، حين أشار بدوره إلى أننا قد نعيش بالفعل "فقاعة ذكاء اصطناعي"، لكنها ضرورية لبناء المستقبل.
 
الفقاعة التي تحدث عنها زوكيربيرغ تعني في سياق التكنولوجيا والتطور الاقتصادي، مرحلة زيادة مبالغ فيها وغير مستدامة في الاستثمار أو التقييم المالي لشركة أو قطاع معين، بحيث يكون السعر أو التقدير أعلى بكثير من القيمة الحقيقية أو الواقعية. أي انه عندما يكون هناك حماس مفرط حول تقنية جديدة أو ابتكار، فيقوم المستثمرون بضخ أموال ضخمة على أمل تحقيق أرباح سريعة. في البداية، يرتفع سعر الأسهم أو التقدير السوقي بشكل سريع، ويعتقد الجميع أن الاستثمار مضمون، وهذا يزيد الحماسة أكثر. لكن إذا إذا لم تحقق التكنولوجيا أو الشركة العوائد المتوقعة، يحدث انفجار الفقاعة، فينهار السوق بسرعة، وقد يخسر المستثمرون أموالهم.
