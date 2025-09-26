Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

هل تفنى البشرية بسبب الذكاء الاصطناعي؟ خبراء يحذرون!

Lebanon 24
26-09-2025 | 00:19
مع انتشار الذكاء الاصطناعي الواسع وتطوره المتسارع ، أعرب خبراء في التكنولوجيا عن خشيتهم من أن يتم القضاء على البشر بواسطة فيروسات مصطنعة ووسائل أخرى إذا لم يتم ضغط "زر الإيقاف".
قدّم هذه التنبؤات المروعة عالما الحاسوب إليعازر يودكوفسكي ونايت سواريس في كتابهما الجديد بعنوان "إن أنشأ أي أحد ذلك، سيموت الجميع: لماذا سيقتلنا الذكاء الاصطناعي الخارق جميعا".

وحذّر خبيرا الذكاء الاصطناعي، اللذان يعملان في معهد أبحاث الذكاء الآلي في بيركلي (MIR)، في مقدمة كتابهما، من ذلك.

ويرى العديد من الخبراء في التكنولوجيا أن الذكاء الاصطناعي، الذي أصبح ينتشر في كل قطاع من الأكاديميا إلى تطبيقات المواعدة، هو تطور طبيعي ومنحة للبشرية.

لكن الخبيرين اعتبرا أن الذكاء الاصطناعي، تماما كما في أفلام الخيال العلمي من "إكس ماشين" إلى "تيرميناتور"، يمكن أن يتطور إلى درجة يحسب فيها أن البشر لم يعد لهم من ضرورة.

وحذر يودكوفسكي، الذي ظل يؤكد تحذيره من المخاطر الوجودية التي يشكلها الذكاء الاصطناعي لسنوات على الموقع الذي ساهم في إنشائه LessWrong.com، من أن "البشرية بحاجة إلى التراجع". وأضاف: "إذا قامت أي شركة أو مجموعة، في أي مكان على هذا الكوكب، ببناء ذكاء اصطناعي فائق، فإن كل شخص حي، في كل مكان على وجه الأرض، سيموت".

ويرى الفريق البحثي أن الخطورة تكمن في أن "مجرد تجربة واحدة ناجحة تكفي لإبادة البشرية".

ويخشى الخبراء من أن يتم في النهاية تشغيل محطات الطاقة والمصانع بواسطة روبوتات بدلا من البشر، وبعد ذلك ستعتبرنا "كائنات يمكن الاستغناء عنها"، لتقودنا نحو "الانقراض التقني"، وفقا لتقرير موقع "Vox".

وما يزيد الأمر سوءا، هو أن عقول البشر الصغيرة نسبيا قد لا تكون قادرة على فهم زاوية الهجوم في الوقت المناسب. وحتى لو كانت هناك علامة، يمكن لهذه التكنولوجيا المتلونة أن تخفي نواياها الخبيثة حتى افتراض أنه فات الأوان لقطع التيار الكهربائي عنها وتوقيف تشغيلها.

وحذر الثنائي، حسبما أفادت صحيفة "ديلي ستار" من أن "الخصم الفائق الذكاء لن يكشف عن قدراته الكاملة أو يعلن عن نواياه" مسبقاً.

ويرى الباحثان أن السبيل الوحيد لتجنب "يوم القيامة" هذا هو القضاء على الخطر في مهده عبر قصف مراكز البيانات التي تظهر مؤشرات على تطوير ذكاء اصطناعي خارق.

ورغم أن هذا السيناريو يبدو خياليا، إلا أن الباحثين يقدّران احتمال حدوث "نهاية العالم بسبب الذكاء الاصطناعي" بين 95% و99.5%.
