تكنولوجيا وعلوم

جهاز ذكي يسرّع شفاء الجروح بنسبة 25%.. تعرّفوا إليه

Lebanon 24
27-09-2025 | 03:00
قام باحثون من جامعة كاليفورنيا-سانتا كروز بتطوير جهاز يُسرع شفاء الجروح بنسبة 25% مقارنة بالعلاجات التقليدية.
وقال الباحثون إنهم نجحوا في ابتكار جهاز ذكي قابل للارتداء، يعرف باسم باسم a-Heal، يجمع بين تقنيات الكاميرات الدقيقة والإلكترونيات الحيوية، كما يعتمد على نظام ذكاء اصطناعي متطور، مؤكدين أنه يساعد على تقديم علاج مخصص لكل جرح حسب مرحلته واحتياجات المريض.

كما يعمل الجهاز بطريقة ذكية ومتكاملة، بحيث تلتقط كاميرته صور الجرح كل ساعتين، ويتم تحليل تلك الصور بواسطة نموذج ذكاء اصطناعي يُعرف بـ"الطبيب الذكي". 

ويقول البروفيسور ماركو رولاندي، قائد فريق البحث، إن الجهاز من أوائل الأنظمة "المغلقة" في العالم، بحيث يجمع بين التشخيص والعلاج بشكل مستمر في الوقت الفعلي، ما يزيد من نجاعة العملية العلاجية ويجعلها مخصصة لكل مريض على حدة.

 وأكد ماركو أنهم يأملون في أن يسهم هذا الابتكار في تسريع شفاء الجروح المزمنة والمصابة بالعدوى، بالإضافة إلى استخداماته في جراحة العظام وطب الأسنان، وحتى علاج الحروق والجروح المعقدة.(إرم نيوز)
 
