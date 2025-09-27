28
o
بيروت
29
o
طرابلس
27
o
صور
27
o
جبيل
26
o
صيدا
28
o
جونية
30
o
النبطية
29
o
زحلة
27
o
بعلبك
14
o
بشري
24
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
تكنولوجيا وعلوم
جهاز ذكي يسرّع شفاء الجروح بنسبة 25%.. تعرّفوا إليه
Lebanon 24
27-09-2025
|
03:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
قام باحثون من جامعة كاليفورنيا-سانتا
كروز
بتطوير جهاز يُسرع شفاء الجروح بنسبة 25% مقارنة بالعلاجات التقليدية.
Advertisement
وقال الباحثون إنهم نجحوا في ابتكار جهاز ذكي قابل للارتداء، يعرف باسم باسم a-Heal، يجمع بين تقنيات الكاميرات الدقيقة والإلكترونيات الحيوية، كما يعتمد على نظام ذكاء اصطناعي متطور، مؤكدين أنه يساعد على تقديم علاج مخصص لكل جرح حسب مرحلته واحتياجات المريض.
كما يعمل الجهاز بطريقة ذكية ومتكاملة، بحيث تلتقط كاميرته صور الجرح كل ساعتين، ويتم تحليل تلك الصور بواسطة نموذج ذكاء اصطناعي يُعرف بـ"الطبيب الذكي".
ويقول
البروفيسور
ماركو رولاندي، قائد فريق البحث، إن الجهاز من أوائل الأنظمة "المغلقة" في العالم، بحيث يجمع بين التشخيص والعلاج بشكل مستمر في الوقت الفعلي، ما يزيد من نجاعة العملية العلاجية ويجعلها مخصصة لكل مريض على حدة.
وأكد ماركو أنهم يأملون في أن يسهم هذا الابتكار في تسريع شفاء الجروح المزمنة والمصابة بالعدوى، بالإضافة إلى استخداماته في جراحة العظام وطب الأسنان، وحتى علاج الحروق والجروح المعقدة.(إرم نيوز)
مواضيع ذات صلة
البيت الأبيض: ترامب يصدر أمرا تنفيذيا بفرض رسوم جمركية إضافية على الهند بنسبة 25%
Lebanon 24
البيت الأبيض: ترامب يصدر أمرا تنفيذيا بفرض رسوم جمركية إضافية على الهند بنسبة 25%
27/09/2025 13:45:27
27/09/2025 13:45:27
Lebanon 24
Lebanon 24
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقول إن إيران سرّعت انتاج اليورانيوم المخصب بنسبة 60%
Lebanon 24
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقول إن إيران سرّعت انتاج اليورانيوم المخصب بنسبة 60%
27/09/2025 13:45:27
27/09/2025 13:45:27
Lebanon 24
Lebanon 24
مدير مجمع الشفاء الطبي: مستشفيات غزة تعج بالجرحى والمرضى ونسبة إشغال الأسرة تجاوزت 250%
Lebanon 24
مدير مجمع الشفاء الطبي: مستشفيات غزة تعج بالجرحى والمرضى ونسبة إشغال الأسرة تجاوزت 250%
27/09/2025 13:45:27
27/09/2025 13:45:27
Lebanon 24
Lebanon 24
الحكومة الإيرانية: اليورانيوم المخصّب بنسبة 60% لا يزال تحت الأرض ولا يمكن الوصول إليه
Lebanon 24
الحكومة الإيرانية: اليورانيوم المخصّب بنسبة 60% لا يزال تحت الأرض ولا يمكن الوصول إليه
27/09/2025 13:45:27
27/09/2025 13:45:27
Lebanon 24
Lebanon 24
طب الأسنان
البروفيسور
كاليفورنيا
سانتا كروز
علاجية
المري
العلا
سانتا
تابع
قد يعجبك أيضاً
عطل يوقف خدمات "تاتش" في مناطق لبنانية.. وتوضيح من الشركة
Lebanon 24
عطل يوقف خدمات "تاتش" في مناطق لبنانية.. وتوضيح من الشركة
06:24 | 2025-09-27
27/09/2025 06:24:55
Lebanon 24
Lebanon 24
للتصدي للمكالمات المزعجة من أرقام غير معروفة.. ميزة طال انتظارها من آبل
Lebanon 24
للتصدي للمكالمات المزعجة من أرقام غير معروفة.. ميزة طال انتظارها من آبل
04:00 | 2025-09-27
27/09/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
قد يشكل تهديداً في الـ2032.. "ناسا" تدرس تفجير كويكب لإنقاذ القمر
Lebanon 24
قد يشكل تهديداً في الـ2032.. "ناسا" تدرس تفجير كويكب لإنقاذ القمر
02:39 | 2025-09-27
27/09/2025 02:39:38
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد اكتشاف ثغرات أمنية "خطيرة" في متصفح كروم.. غوغل تصدر تحديثا عاجلا
Lebanon 24
بعد اكتشاف ثغرات أمنية "خطيرة" في متصفح كروم.. غوغل تصدر تحديثا عاجلا
01:00 | 2025-09-27
27/09/2025 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الذكاء الاصطناعي يحدد أعمار مستخدمي يوتيوب.. وغوغل توسع التجربة
Lebanon 24
الذكاء الاصطناعي يحدد أعمار مستخدمي يوتيوب.. وغوغل توسع التجربة
23:00 | 2025-09-26
26/09/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
عن الرواتب.. معلومة جديدة!
Lebanon 24
عن الرواتب.. معلومة جديدة!
14:00 | 2025-09-26
26/09/2025 02:00:16
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا أراد أن يقول "حزب الله" من على صخرة الروشة؟
Lebanon 24
ماذا أراد أن يقول "حزب الله" من على صخرة الروشة؟
09:00 | 2025-09-26
26/09/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أمام زواره... إليكم ما قاله سلام عما حصل في الروشة أمس
Lebanon 24
أمام زواره... إليكم ما قاله سلام عما حصل في الروشة أمس
07:12 | 2025-09-26
26/09/2025 07:12:50
Lebanon 24
Lebanon 24
رياض سلامة خرج من سجنه.. صورة لسيارات نقلته وهذا ما أعلنه وكيله القانونيّ
Lebanon 24
رياض سلامة خرج من سجنه.. صورة لسيارات نقلته وهذا ما أعلنه وكيله القانونيّ
12:09 | 2025-09-26
26/09/2025 12:09:15
Lebanon 24
Lebanon 24
"حزب الله" يسجل "نقطة ثانية" على سلام
Lebanon 24
"حزب الله" يسجل "نقطة ثانية" على سلام
10:01 | 2025-09-26
26/09/2025 10:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
06:24 | 2025-09-27
عطل يوقف خدمات "تاتش" في مناطق لبنانية.. وتوضيح من الشركة
04:00 | 2025-09-27
للتصدي للمكالمات المزعجة من أرقام غير معروفة.. ميزة طال انتظارها من آبل
02:39 | 2025-09-27
قد يشكل تهديداً في الـ2032.. "ناسا" تدرس تفجير كويكب لإنقاذ القمر
01:00 | 2025-09-27
بعد اكتشاف ثغرات أمنية "خطيرة" في متصفح كروم.. غوغل تصدر تحديثا عاجلا
23:00 | 2025-09-26
الذكاء الاصطناعي يحدد أعمار مستخدمي يوتيوب.. وغوغل توسع التجربة
15:00 | 2025-09-26
أبل تكشف عن تحديث كبير في تقنيات الاتصال
فيديو
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
Lebanon 24
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
11:52 | 2025-09-23
27/09/2025 13:45:27
Lebanon 24
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
03:08 | 2025-09-20
27/09/2025 13:45:27
Lebanon 24
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
04:48 | 2025-09-17
27/09/2025 13:45:27
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24