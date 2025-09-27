Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

تطبيق الساعة من "غوغل" يختفي بشكل غامض من بعض الساعات الذكية!

Lebanon 24
27-09-2025 | 07:56
واجه بعض مستخدمي الساعات الذكية مشكلات مؤخرًا مع تطبيق "Clock" للساعة من "غوغل"، الذي يعد من أفضل تطبيقات ضبط الوقت المتاحة لنظام تشغيل "Wear OS" لساعات أندوريد الذكية.
وذكر بعض مالكي الساعات الذكية، التي ليست من طراز بيكسل من "غوغل"، أن تطبيق الساعة قد اختفى مؤخرًا من متجر تطبيقات "play store" لديهم.

واشتكى هؤلاء المستخدمون، على منصة ريديت وصفحة دعم "غوغل" وكذلك صفقة تقييم تطبيق الساعة على متجر "Play Store"، من أن تطبيق الساعة من "غوغل" لم يعد متاحًا للتثبيت من متجر التطبيقات، بحسب تقرير لموقع "android authority" المتخصص في أخبار التكنولوجيا، اطلعت عليه "العربية Business".

ويبدو أن هذه المشكلة تؤثر بشكل أساسي على مختلف طرازات ساعات "غالاكسي ووتش" من شركة سامسونغ، وساعات "ون بلس ووتش" من "ون بلس".

وحتى إذا كان التطبيق مثبتًا بالفعل، فإن بعض المستخدمين يرون أن وصف التطبيق في المتجر يشير إلى أن ساعاتهم غير مدعومة.

وحاول بعض المستخدمين تثبيت تطبيق الساعة يدويًا على أجهزتهم من مصدر خارجي، لكن يبدو أن "غوغل" لا تتعرف على التطبيق عند القيام بذلك. ونتيجة لذلك، لا يوجد اتصال بين الساعة والهاتف.

وحاول المستخدمون أيضًا تثبيت التطبيق على هواتفهم أولًا لمعرفة ما إذا كان ذلك سيجعل تطبيق الساعة يظهر كتطبيق يُوصى به لساعاتهم. ومع ذلك، فإن هذا الحل البديل به عيب أيضًا، حيث لا يتصل التطبيق بحساب غوغل الخاص بهم.

وليس من الواضح ما إذا كان هذا مجرد خلل أم أن "غوغل" أوقفت دعم بعض الأجهزة التي تعمل بنظام "Wear OS".

