24
o
بيروت
22
o
طرابلس
23
o
صور
23
o
جبيل
23
o
صيدا
26
o
جونية
15
o
النبطية
14
o
زحلة
17
o
بعلبك
9
o
بشري
18
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
تكنولوجيا وعلوم
من "OpenAI".. ميزة مهمة للمستخدمين!
Lebanon 24
27-09-2025
|
14:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت شركة OpenAI إطلاق ميزة جديدة في تطبيقها تحمل اسم ChatGPT Pulse، وهي أداة موجهة في الوقت الحالي لمشتركي النسخة الاحترافية Pro فقط، قبل تعميمها لاحقًا على نطاق أوسع.
Advertisement
وتعتمد الميزة الجديدة على البيانات الشخصية للمستخدم، مثل سجل المحادثات والتطبيقات المرتبطة بهاتفه (كالتقويم والبريد الإلكتروني وجهات الاتصال في جوجل)، لتوليد تحديثات يومية سريعة تُعرض في هيئة بطاقات مرئية قابلة للتصفح تضم موضوعات وتوصيات مصممة وفق اهتمامات كل مستخدم.
ووفقًا للشركة، يمكن أن تشمل هذه البطاقات دروس مفردات يومية لتعلم لغة جديدة، أو مقترحات قوائم طعام لعشاء عمل، أو حتى نصائح حول ممارسة الرياضة وإستراتيجيات للأنشطة اليومية.
وتأتي هذه الخطوة ضمن توجه OpenAI نحو تطوير وكلاء ذكاء اصطناعي (AI Agents)، وهو المجال الذي تتنافس فيه كبرى شركات التكنولوجيا مثل جوجل وأمازون ومايكروسوفت وميتا، بهدف إنشاء مساعدين قادرين على أداء مهام معقدة مثل تنظيم العروض التقديمية، وحجز السفر، والعثور على مطاعم، وشراء الهدايا.
(aitnews)
مواضيع ذات صلة
غوغل تضيف ميزة الترجمة التلقائية لمستخدمي Pixel عبر "سيركل للبحث"
Lebanon 24
غوغل تضيف ميزة الترجمة التلقائية لمستخدمي Pixel عبر "سيركل للبحث"
28/09/2025 03:58:17
28/09/2025 03:58:17
Lebanon 24
Lebanon 24
ميزة جديدة في يوتيوب تمنح المستخدمين تحكمًا أكبر في تجربة المشاهدة
Lebanon 24
ميزة جديدة في يوتيوب تمنح المستخدمين تحكمًا أكبر في تجربة المشاهدة
28/09/2025 03:58:17
28/09/2025 03:58:17
Lebanon 24
Lebanon 24
أندرويد يُطلق 4 ميزات جديدة لتحسين تجربة المستخدم
Lebanon 24
أندرويد يُطلق 4 ميزات جديدة لتحسين تجربة المستخدم
28/09/2025 03:58:17
28/09/2025 03:58:17
Lebanon 24
Lebanon 24
تخصّ الترجمة.. ميزة جديدة من "غوغل"
Lebanon 24
تخصّ الترجمة.. ميزة جديدة من "غوغل"
28/09/2025 03:58:17
28/09/2025 03:58:17
Lebanon 24
Lebanon 24
مايكروسوفت
الرياض
قادري
رياض
تيجي
دمين
مارس
الهد
قد يعجبك أيضاً
لمُستخدمي "ويندوز 11".. تحديث جديد من "مايكروسوفت"
Lebanon 24
لمُستخدمي "ويندوز 11".. تحديث جديد من "مايكروسوفت"
16:40 | 2025-09-27
27/09/2025 04:40:03
Lebanon 24
Lebanon 24
كيف تحولت المسيّرات إلى الرمز الأبرز لمرحلة جديدة في تاريخ الحروب؟
Lebanon 24
كيف تحولت المسيّرات إلى الرمز الأبرز لمرحلة جديدة في تاريخ الحروب؟
10:00 | 2025-09-27
27/09/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تطبيق الساعة من "غوغل" يختفي بشكل غامض من بعض الساعات الذكية!
Lebanon 24
تطبيق الساعة من "غوغل" يختفي بشكل غامض من بعض الساعات الذكية!
07:56 | 2025-09-27
27/09/2025 07:56:18
Lebanon 24
Lebanon 24
عطل يوقف خدمات "تاتش" في مناطق لبنانية.. وتوضيح من الشركة
Lebanon 24
عطل يوقف خدمات "تاتش" في مناطق لبنانية.. وتوضيح من الشركة
06:24 | 2025-09-27
27/09/2025 06:24:55
Lebanon 24
Lebanon 24
للتصدي للمكالمات المزعجة من أرقام غير معروفة.. ميزة طال انتظارها من آبل
Lebanon 24
للتصدي للمكالمات المزعجة من أرقام غير معروفة.. ميزة طال انتظارها من آبل
04:00 | 2025-09-27
27/09/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
ما حقيقة وفاة الشيف اللبنانية الشهيرة عبير الصغير؟
Lebanon 24
ما حقيقة وفاة الشيف اللبنانية الشهيرة عبير الصغير؟
16:34 | 2025-09-27
27/09/2025 04:34:29
Lebanon 24
Lebanon 24
"حصرية السلاح" أولى ضحايا صخرة الروشة
Lebanon 24
"حصرية السلاح" أولى ضحايا صخرة الروشة
09:00 | 2025-09-27
27/09/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"حزب الله" سيتدخل
Lebanon 24
"حزب الله" سيتدخل
01:45 | 2025-09-27
27/09/2025 01:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا يجري عند مداخل الضاحية؟ إقرأوا هذا الخبر
Lebanon 24
ماذا يجري عند مداخل الضاحية؟ إقرأوا هذا الخبر
15:25 | 2025-09-27
27/09/2025 03:25:10
Lebanon 24
Lebanon 24
موفد زار سلام و"الرسالة وصلت"
Lebanon 24
موفد زار سلام و"الرسالة وصلت"
01:15 | 2025-09-27
27/09/2025 01:15:18
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
16:40 | 2025-09-27
لمُستخدمي "ويندوز 11".. تحديث جديد من "مايكروسوفت"
10:00 | 2025-09-27
كيف تحولت المسيّرات إلى الرمز الأبرز لمرحلة جديدة في تاريخ الحروب؟
07:56 | 2025-09-27
تطبيق الساعة من "غوغل" يختفي بشكل غامض من بعض الساعات الذكية!
06:24 | 2025-09-27
عطل يوقف خدمات "تاتش" في مناطق لبنانية.. وتوضيح من الشركة
04:00 | 2025-09-27
للتصدي للمكالمات المزعجة من أرقام غير معروفة.. ميزة طال انتظارها من آبل
03:00 | 2025-09-27
جهاز ذكي يسرّع شفاء الجروح بنسبة 25%.. تعرّفوا إليه
فيديو
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
Lebanon 24
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
11:52 | 2025-09-23
28/09/2025 03:58:17
Lebanon 24
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
03:08 | 2025-09-20
28/09/2025 03:58:17
Lebanon 24
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
04:48 | 2025-09-17
28/09/2025 03:58:17
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24