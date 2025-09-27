Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

من "OpenAI".. ميزة مهمة للمستخدمين!

Lebanon 24
27-09-2025 | 14:00
أعلنت شركة OpenAI إطلاق ميزة جديدة في تطبيقها تحمل اسم ChatGPT Pulse، وهي أداة موجهة في الوقت الحالي لمشتركي النسخة الاحترافية Pro فقط، قبل تعميمها لاحقًا على نطاق أوسع.
وتعتمد الميزة الجديدة على البيانات الشخصية للمستخدم، مثل سجل المحادثات والتطبيقات المرتبطة بهاتفه (كالتقويم والبريد الإلكتروني وجهات الاتصال في جوجل)، لتوليد تحديثات يومية سريعة تُعرض في هيئة بطاقات مرئية قابلة للتصفح تضم موضوعات وتوصيات مصممة وفق اهتمامات كل مستخدم.
 

ووفقًا للشركة، يمكن أن تشمل هذه البطاقات دروس مفردات يومية لتعلم لغة جديدة، أو مقترحات قوائم طعام لعشاء عمل، أو حتى نصائح حول ممارسة الرياضة وإستراتيجيات للأنشطة اليومية.


وتأتي هذه الخطوة ضمن توجه OpenAI نحو تطوير وكلاء ذكاء اصطناعي (AI Agents)، وهو المجال الذي تتنافس فيه كبرى شركات التكنولوجيا مثل جوجل وأمازون ومايكروسوفت وميتا، بهدف إنشاء مساعدين قادرين على أداء مهام معقدة مثل تنظيم العروض التقديمية، وحجز السفر، والعثور على مطاعم، وشراء الهدايا. (aitnews)
 
 
  
