تكنولوجيا وعلوم
من OpenAI… تعرفوا على هذه الميزة الجديدة داخل ChatGPT
Lebanon 24
30-09-2025
|
00:22
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت شركة OpenAI عن إطلاق ميزة جديدة باسم "الدفع الفوري Instant Checkout" داخل تطبيق ChatGPT، والتي تمكّن المستخدمين من شراء المنتجات مباشرة من متاجر Etsy وShopify دون الحاجة لمغادرة التطبيق.
وفقًا للشركة، سيتمكّن ChatGPT من البحث عن المنتجات التي يطلبها المستخدم، وإذا كانت متوفرة على منصتي Etsy أو Shopify، سيظهر زر "شراء" يتيح إتمام الدفع باستخدام البطاقة المسجّلة مسبقًا أو عبر خيارات دفع أخرى.
وتستند الميزة الجديدة إلى
بروتوكول
Agentic Commerce من شركة
stripe
، وهي متاحة حاليًا لمستخدمي ChatGPT ضمن خطط Plus وPro، بالإضافة إلى المستخدمين في النسخة المجانية داخل
الولايات المتحدة
.
وتدعم الميزة في أولى مراحلها شراء منتج واحد فقط، على أن يُدعم لاحقًا إضافة عدة منتجات لعربة التسوق، مع التوسع لتشمل تجارًا ودولًا أخرى حول العالم. ويُمكن للتجار بدءًا من الآن تقديم طلباتهم للانضمام إلى الخدمة عبر بناء تكاملاتهم الخاصة.
وأكدت OpenAI أن المنتجات المتاحة عبر الميزة الجديدة لن تحظى بأولوية في نتائج البحث داخل ChatGPT، إذ تُحدد النتائج وفق معايير تشمل السعر والجودة والتوافر، إضافةً إلى كون خيار الشراء الفوري مفعلًا، وذلك لضمان تجربة متوازنة للمستخدم.
