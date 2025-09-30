من OpenAI… تعرفوا على هذه الميزة الجديدة داخل ChatGPT

Advertisement

وفقًا للشركة، سيتمكّن ChatGPT من البحث عن المنتجات التي يطلبها المستخدم، وإذا كانت متوفرة على منصتي Etsy أو Shopify، سيظهر زر "شراء" يتيح إتمام الدفع باستخدام البطاقة المسجّلة مسبقًا أو عبر خيارات دفع أخرى.وتستند الميزة الجديدة إلى Agentic Commerce من شركة ، وهي متاحة حاليًا لمستخدمي ChatGPT ضمن خطط Plus وPro، بالإضافة إلى المستخدمين في النسخة المجانية داخل .وتدعم الميزة في أولى مراحلها شراء منتج واحد فقط، على أن يُدعم لاحقًا إضافة عدة منتجات لعربة التسوق، مع التوسع لتشمل تجارًا ودولًا أخرى حول العالم. ويُمكن للتجار بدءًا من الآن تقديم طلباتهم للانضمام إلى الخدمة عبر بناء تكاملاتهم الخاصة.وأكدت OpenAI أن المنتجات المتاحة عبر الميزة الجديدة لن تحظى بأولوية في نتائج البحث داخل ChatGPT، إذ تُحدد النتائج وفق معايير تشمل السعر والجودة والتوافر، إضافةً إلى كون خيار الشراء الفوري مفعلًا، وذلك لضمان تجربة متوازنة للمستخدم.