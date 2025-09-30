Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

من OpenAI… تعرفوا على هذه الميزة الجديدة داخل ChatGPT

Lebanon 24
30-09-2025 | 00:22
A-
A+
Doc-P-1423307-638948176652559420.webp
Doc-P-1423307-638948176652559420.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت شركة OpenAI عن إطلاق ميزة جديدة باسم "الدفع الفوري Instant Checkout" داخل تطبيق ChatGPT، والتي تمكّن المستخدمين من شراء المنتجات مباشرة من متاجر Etsy وShopify دون الحاجة لمغادرة التطبيق.
Advertisement

 
وفقًا للشركة، سيتمكّن ChatGPT من البحث عن المنتجات التي يطلبها المستخدم، وإذا كانت متوفرة على منصتي Etsy أو Shopify، سيظهر زر "شراء" يتيح إتمام الدفع باستخدام البطاقة المسجّلة مسبقًا أو عبر خيارات دفع أخرى.


وتستند الميزة الجديدة إلى بروتوكول Agentic Commerce من شركة stripe، وهي متاحة حاليًا لمستخدمي ChatGPT ضمن خطط Plus وPro، بالإضافة إلى المستخدمين في النسخة المجانية داخل الولايات المتحدة.

وتدعم الميزة في أولى مراحلها شراء منتج واحد فقط، على أن يُدعم لاحقًا إضافة عدة منتجات لعربة التسوق، مع التوسع لتشمل تجارًا ودولًا أخرى حول العالم. ويُمكن للتجار بدءًا من الآن تقديم طلباتهم للانضمام إلى الخدمة عبر بناء تكاملاتهم الخاصة.


وأكدت OpenAI أن المنتجات المتاحة عبر الميزة الجديدة لن تحظى بأولوية في نتائج البحث داخل ChatGPT، إذ تُحدد النتائج وفق معايير تشمل السعر والجودة والتوافر، إضافةً إلى كون خيار الشراء الفوري مفعلًا، وذلك لضمان تجربة متوازنة للمستخدم.


مواضيع ذات صلة
ميزة جديدة من ChatGPT تثير الجدل
lebanon 24
30/09/2025 14:21:22 Lebanon 24 Lebanon 24
OpenAI تطلق ChatGPT-5 بنسخة محسّنة ومجانية
lebanon 24
30/09/2025 14:21:22 Lebanon 24 Lebanon 24
هل أصبح ChatGPT مصدرًا يؤثر على الراحة النفسية؟ OpenAI تُعيد النظر
lebanon 24
30/09/2025 14:21:22 Lebanon 24 Lebanon 24
من "OpenAI".. ميزة مهمة للمستخدمين!
lebanon 24
30/09/2025 14:21:22 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

بروتوكول

stripe

دمين

ايير

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
06:30 | 2025-09-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:18 | 2025-09-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:48 | 2025-09-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:34 | 2025-09-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:00 | 2025-09-29 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
06:30 | 2025-09-30
03:18 | 2025-09-30
01:48 | 2025-09-30
00:34 | 2025-09-30
23:00 | 2025-09-29
16:55 | 2025-09-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24