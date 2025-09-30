عن الحسابات الشخصية لبوتين على وسائل التواصل الاجتماعي… هذا ما كشفه الكرملين

Advertisement

وقال بيسكوف، في تصريحات لوكالة "تاس" ردا على سؤال حول ما إذا كان يخطط لإنشاء حسابات شخصية: "الرئيس حاضر على شبكات التواصل الاجتماعي، لكنه لا يعتزم إنشاء حسابات شخصية، وقد صرّح مرارا بأن هذا ليس من اهتماماته".وأضاف: "هناك إدارة مسؤولة عن هذا الأمر وتتكفل بنشر المعلومات اللازمة نشر المعلومات حول أنشطة الرئيس ".