تكنولوجيا وعلوم

عن الحسابات الشخصية لبوتين على وسائل التواصل الاجتماعي… هذا ما كشفه الكرملين

Lebanon 24
30-09-2025 | 00:34
أكد دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الرئاسة الروسية، أن الرئيس فلاديمير بوتين لا يمتلك حسابات شخصية على وسائل التواصل الاجتماعي، موضحًا أن الكرملين هو المسؤول عن نشر المعلومات المتعلقة بأنشطة الرئيس.
وقال بيسكوف، في تصريحات لوكالة "تاس" ردا على سؤال حول ما إذا كان الرئيس بوتين يخطط لإنشاء حسابات شخصية: "الرئيس حاضر على شبكات التواصل الاجتماعي، لكنه لا يعتزم إنشاء حسابات شخصية، وقد صرّح مرارا بأن هذا ليس من اهتماماته".


وأضاف: "هناك إدارة مسؤولة عن هذا الأمر وتتكفل بنشر المعلومات اللازمة نشر المعلومات حول أنشطة الرئيس بوتين".
