29
o
بيروت
28
o
طرابلس
27
o
صور
26
o
جبيل
26
o
صيدا
29
o
جونية
28
o
النبطية
24
o
زحلة
25
o
بعلبك
10
o
بشري
26
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
تكنولوجيا وعلوم
مفاجاة.. شاومي تتوقع مبيعات قياسية لهاتفها الجديد المنافس لآيفون!
Lebanon 24
30-09-2025
|
03:18
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت
شركة شاومي
الصينية
عن ثقتها بأن مبيعات هاتفها الجديد، المنافس لآيفون، ستتفوق على مبيعات الطراز السابق، مشيرةً إلى أن الهاتف شهد طلبًا قياسيًا منذ إطلاقه يوم السبت.
Advertisement
وقال رئيس الشركة، لو وي
بينغ
، في منشور على منصة ويبو الصينية يوم الاثنين: "مر يومان فقط وحققنا أرقام مبيعات جيدة جدًا".
وأضاف أن الطراز الأغلى من سلسلة شاومي 17 الجديدة، وهو شاومي 17
برو ماكس
، كان الأكثر مبيعًا، يليه طراز برو، بحسب تقرير
بلومبرغ
.
وكانت شاومي قد كشفت عن الأجهزة الجديدة الأسبوع الماضي، وبدأت مبيعاتها يوم السبت، في خطوة تهدف إلى منافسة سلسلة آيفون 17 من أبل.
ويُعدّ طراز شاومي 17 الأساسي أرخص بأكثر من 100 دولار من الطراز المكافئ في سلسلة آيفون 17، والذي شهد طلبًا قويًا منذ إطلاقه في وقت سابق من هذا الشهر.
وروّجت "شاومي" لكاميرات مُحسّنة لسلسلة هواتفها الجديدة وشاشة ثانوية على ظهر الهواتف في الطرازات الأعلى فئة.
مواضيع ذات صلة
رائع للتصوير.. "شاومي" تطلق هاتفها الجديد
Lebanon 24
رائع للتصوير.. "شاومي" تطلق هاتفها الجديد
30/09/2025 14:21:41
30/09/2025 14:21:41
Lebanon 24
Lebanon 24
وكالة الطاقة الدولية: فائض نفطي قياسي متوقع في 2026
Lebanon 24
وكالة الطاقة الدولية: فائض نفطي قياسي متوقع في 2026
30/09/2025 14:21:41
30/09/2025 14:21:41
Lebanon 24
Lebanon 24
أسهم اليابان تسجل ارتفاعات قياسية جديدة
Lebanon 24
أسهم اليابان تسجل ارتفاعات قياسية جديدة
30/09/2025 14:21:41
30/09/2025 14:21:41
Lebanon 24
Lebanon 24
بسعر منافس ومواصفات قوية… Honor تكشف عن هاتفها الجديد X7c (فيديو)
Lebanon 24
بسعر منافس ومواصفات قوية… Honor تكشف عن هاتفها الجديد X7c (فيديو)
30/09/2025 14:21:41
30/09/2025 14:21:41
Lebanon 24
Lebanon 24
شركة شاومي
برو ماكس
الصينية
بلومبرغ
الصين
ماكس
ساسي
بينغ
تابع
قد يعجبك أيضاً
تعطيل GPS لا يحميك كليًا.. طرق خفية تُمكّن الهواتف من تتبعك
Lebanon 24
تعطيل GPS لا يحميك كليًا.. طرق خفية تُمكّن الهواتف من تتبعك
06:30 | 2025-09-30
30/09/2025 06:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر سار لمستخدمي واتساب… اكتشفوا هذه المزايا الجديدة والمبتكرة
Lebanon 24
خبر سار لمستخدمي واتساب… اكتشفوا هذه المزايا الجديدة والمبتكرة
01:48 | 2025-09-30
30/09/2025 01:48:15
Lebanon 24
Lebanon 24
عن الحسابات الشخصية لبوتين على وسائل التواصل الاجتماعي… هذا ما كشفه الكرملين
Lebanon 24
عن الحسابات الشخصية لبوتين على وسائل التواصل الاجتماعي… هذا ما كشفه الكرملين
00:34 | 2025-09-30
30/09/2025 12:34:00
Lebanon 24
Lebanon 24
من OpenAI… تعرفوا على هذه الميزة الجديدة داخل ChatGPT
Lebanon 24
من OpenAI… تعرفوا على هذه الميزة الجديدة داخل ChatGPT
00:22 | 2025-09-30
30/09/2025 12:22:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بي إم دبليو وكوالكوم تطلقان شريحة ذكية للقيادة الذاتية في سيارات iX3
Lebanon 24
بي إم دبليو وكوالكوم تطلقان شريحة ذكية للقيادة الذاتية في سيارات iX3
23:00 | 2025-09-29
29/09/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
آخر خبر من الضاحية.. إتصال يثير بلبلة!
Lebanon 24
آخر خبر من الضاحية.. إتصال يثير بلبلة!
11:27 | 2025-09-29
29/09/2025 11:27:59
Lebanon 24
Lebanon 24
تشبه والدتها.. ابنة وليد توفيق وجورجينا رزق تتزوج في اسبانيا تعرّفوا إلى عريسها (صور وفيديو)
Lebanon 24
تشبه والدتها.. ابنة وليد توفيق وجورجينا رزق تتزوج في اسبانيا تعرّفوا إلى عريسها (صور وفيديو)
00:41 | 2025-09-30
30/09/2025 12:41:45
Lebanon 24
Lebanon 24
هل تسحب ورقة الدعم من الجيش؟
Lebanon 24
هل تسحب ورقة الدعم من الجيش؟
10:00 | 2025-09-29
29/09/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عن "تعافي حزب الله" عسكرياً.. ماذا قال تقريرٌ جديد؟
Lebanon 24
عن "تعافي حزب الله" عسكرياً.. ماذا قال تقريرٌ جديد؟
14:17 | 2025-09-29
29/09/2025 02:17:37
Lebanon 24
Lebanon 24
فنان يرزق بتوأم من البنات.. وهكذا علق (صورة)
Lebanon 24
فنان يرزق بتوأم من البنات.. وهكذا علق (صورة)
09:21 | 2025-09-29
29/09/2025 09:21:32
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
06:30 | 2025-09-30
تعطيل GPS لا يحميك كليًا.. طرق خفية تُمكّن الهواتف من تتبعك
01:48 | 2025-09-30
خبر سار لمستخدمي واتساب… اكتشفوا هذه المزايا الجديدة والمبتكرة
00:34 | 2025-09-30
عن الحسابات الشخصية لبوتين على وسائل التواصل الاجتماعي… هذا ما كشفه الكرملين
00:22 | 2025-09-30
من OpenAI… تعرفوا على هذه الميزة الجديدة داخل ChatGPT
23:00 | 2025-09-29
بي إم دبليو وكوالكوم تطلقان شريحة ذكية للقيادة الذاتية في سيارات iX3
16:55 | 2025-09-29
مفاجأة فضائية.. مخطط لبناء قرية على سطح "القمر"!
فيديو
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
Lebanon 24
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
11:52 | 2025-09-23
30/09/2025 14:21:41
Lebanon 24
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
03:08 | 2025-09-20
30/09/2025 14:21:41
Lebanon 24
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
04:48 | 2025-09-17
30/09/2025 14:21:41
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24