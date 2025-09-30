مفاجاة.. شاومي تتوقع مبيعات قياسية لهاتفها الجديد المنافس لآيفون!

Advertisement

وقال رئيس الشركة، لو وي ، في منشور على منصة ويبو الصينية يوم الاثنين: "مر يومان فقط وحققنا أرقام مبيعات جيدة جدًا".وأضاف أن الطراز الأغلى من سلسلة شاومي 17 الجديدة، وهو شاومي 17 ، كان الأكثر مبيعًا، يليه طراز برو، بحسب تقرير .وكانت شاومي قد كشفت عن الأجهزة الجديدة الأسبوع الماضي، وبدأت مبيعاتها يوم السبت، في خطوة تهدف إلى منافسة سلسلة آيفون 17 من أبل.ويُعدّ طراز شاومي 17 الأساسي أرخص بأكثر من 100 دولار من الطراز المكافئ في سلسلة آيفون 17، والذي شهد طلبًا قويًا منذ إطلاقه في وقت سابق من هذا الشهر.وروّجت "شاومي" لكاميرات مُحسّنة لسلسلة هواتفها الجديدة وشاشة ثانوية على ظهر الهواتف في الطرازات الأعلى فئة.