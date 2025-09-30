Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

مفاجاة.. شاومي تتوقع مبيعات قياسية لهاتفها الجديد المنافس لآيفون!

Lebanon 24
30-09-2025
أعلنت شركة شاومي الصينية عن ثقتها بأن مبيعات هاتفها الجديد، المنافس لآيفون، ستتفوق على مبيعات الطراز السابق، مشيرةً إلى أن الهاتف شهد طلبًا قياسيًا منذ إطلاقه يوم السبت.
وقال رئيس الشركة، لو وي بينغ، في منشور على منصة ويبو الصينية يوم الاثنين: "مر يومان فقط وحققنا أرقام مبيعات جيدة جدًا".


وأضاف أن الطراز الأغلى من سلسلة شاومي 17 الجديدة، وهو شاومي 17 برو ماكس، كان الأكثر مبيعًا، يليه طراز برو، بحسب تقرير بلومبرغ.


وكانت شاومي قد كشفت عن الأجهزة الجديدة الأسبوع الماضي، وبدأت مبيعاتها يوم السبت، في خطوة تهدف إلى منافسة سلسلة آيفون 17 من أبل.


ويُعدّ طراز شاومي 17 الأساسي أرخص بأكثر من 100 دولار من الطراز المكافئ في سلسلة آيفون 17، والذي شهد طلبًا قويًا منذ إطلاقه في وقت سابق من هذا الشهر.


وروّجت "شاومي" لكاميرات مُحسّنة لسلسلة هواتفها الجديدة وشاشة ثانوية على ظهر الهواتف في الطرازات الأعلى فئة.
