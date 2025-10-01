Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

لمحبي سيارات "بي أم دبليو".. إقرأوا هذا الخبر

Lebanon 24
01-10-2025 | 23:00
A-
A+
Doc-P-1424149-638949625409668632.jpg
Doc-P-1424149-638949625409668632.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أثمر تعاون "بي إم دبليو" و"كوالكوم" المختصة بصناعة شرائح المعالجات والبطاقات الرسومية عن منظومة قيادة ذكية تستخدم للمرة الأولى في الجيل القادم من سيارات "آي إكس 3" (iX3) التي تصدر في العام المقبل، وذلك وفق تقرير نشره موقع "ذا فيرج" التقني.
Advertisement
 
 
وتمنح المعالجات الجديدة سيارات "بي إم دبليو" مستوى ذكاء غير مسبوق في عالم السيارات، إذ تأتي مع أنظمة مساعدة للسائق متقدمة تتيح له التحكم في السيارة دون الإمساك بعجلة القيادة فضلا عن مجموعة من مزايا السيارات ذاتية القيادة.


وتطلق الشركة على المنظومة الجديدة اسم "سناب دراغون رايد سيستم أون شيب" (Ride System-on-chip)، وتؤكد الشركة أن هذه المنظومة تمنح السيارات مستوى متقدما من الحوسبة دون استهلاك الكثير من الطاقة، كما أنها تتماشى مع المعايير الأوروبية للمستوى الثاني من السيارات ذاتية القيادة.


وتستفيد السيارة أيضا من قوة الحوسبة التي توفرها الشريحة الجديدة في أنظمة الترفيه الموجودة بها، إذ تصبح هذه الأنظمة أقرب إلى أنظمة الهواتف المحمولة والحواسيب الذكية من ناحية سهولة الاستخدام والواجهة الخاصة بها.


وكشفت الشركتان عن الابتكار الجديد ضمن معرض ميونخ للسيارات في الأسابيع الماضية، إذ أكدت "بي إم دبليو" أن "آي إكس 3" الجديدة هي باكورة إنتاجها من الجيل الجديد "نايوو كلاسي" (Neue Klasse) الذي يعتمد على منصة تحمل الاسم ذاته.


وأضافت "كوالكوم" أن المنظومة ذاتية القيادة الخاصة بها مرخصة للعمل في أكثر من 50 دولة حول العالم مع خطط للتوسع إلى أكثر من 100 دولة بحلول عام 2026، ورغم أنها الآن متاحة مع سيارات "بي إم دبليو"، إلا أن الشركة تنوي إتاحتها لجميع مصنعي السيارات حول العالم. (الجزيرة نت)
مواضيع ذات صلة
بي إم دبليو وكوالكوم تطلقان شريحة ذكية للقيادة الذاتية في سيارات iX3
lebanon 24
02/10/2025 07:57:14 Lebanon 24 Lebanon 24
ماذا يجري عند مداخل الضاحية؟ إقرأوا هذا الخبر
lebanon 24
02/10/2025 07:57:14 Lebanon 24 Lebanon 24
لسالكي طريق المطار.. إقرأوا هذا الخبر
lebanon 24
02/10/2025 07:57:14 Lebanon 24 Lebanon 24
تحذير شديد بشأن حالة الطقس.. إقرأوا الخبر!
lebanon 24
02/10/2025 07:57:14 Lebanon 24 Lebanon 24

الجيل القادم

التحكم في

الأوروبي

كوالكوم

الجزيرة

أوروبي

جزيرة

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
00:17 | 2025-10-02
16:00 | 2025-10-01
14:00 | 2025-10-01
10:13 | 2025-10-01
08:24 | 2025-10-01
03:43 | 2025-10-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24