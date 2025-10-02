Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

ميتا تبدأ استخدام محادثات الذكاء الاصطناعي لتخصيص الإعلانات

Lebanon 24
02-10-2025 | 23:00
A-
A+



Doc-P-1424532-638950333669054234.jpg
Doc-P-1424532-638950333669054234.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت شركة ميتا أنها ستبدأ قريبًا في استخدام بيانات المحادثات التي يجريها المستخدمون مع روبوتات الدردشة بالذكاء الاصطناعي من أجل تعزيز استهداف الإعلانات وتخصيصها على منصاتها المختلفة مثل فيسبوك وانستجرام.
Advertisement

وبحسب الشركة، فإن هذه الخطوة ستدخل حيز التنفيذ في 16 كانون الأول المقبل، على أن تبدأ ميتا بإرسال إشعارات داخل التطبيقات ورسائل بريد إلكتروني للمستخدمين ابتداءً من 7 تشرين الأول لإعلامهم بالتغيير، وأوضحت ميتا أن التحديث سيطبق في معظم مناطق العالم، باستثناء الاتحاد الأوروبي وكوريا الجنوبية في المرحلة الأولى.
قدمت ميتا مثالًا توضيحيًا: إذا تحدث مستخدم مع روبوت ذكاء اصطناعي حول هواية مثل رياضة المشي الجبلي (الهايكنج)، فقد تبدأ المنصة بعرض إعلانات عن أحذية المشي، أو توصيات لمجموعات متعلقة بالرياضة، أو حتى منشورات من الأصدقاء عن مسارات المشي.

وقالت كريستي هاريس، مديرة سياسات الخصوصية في ميتا، لوكالة رويترز: “محادثات الأشخاص ستكون ببساطة جزءًا إضافيًا من المدخلات التي تساعد في تخصيص المحتوى والإعلانات التي تظهر في صفحاتهم.”
 
رغم أن استهداف الإعلانات عبر تتبع نشاط المستخدمين على الإنترنت ليس جديدًا، إلا أن إدخال المحادثات الشخصية مع روبوتات الذكاء الاصطناعي في هذا السياق يعد خطوة مثيرة للجدل، إذ لم يكن من المعتاد سابقًا أن تُستخدم المحادثات المباشرة كأداة لتوجيه الإعلانات.

الميزة الجديدة لا تتيح خيار الانسحاب، وفقًا لتقرير نشرته صحيفة وول ستريت جورنال، مما يعني أن أي شخص يتحدث مع روبوتات ميتا الذكية ستُستخدم بياناته تلقائيًا لأغراض الإعلانات.

مع ذلك، أكدت ميتا أن روبوتاتها لن تقوم بجمع بيانات حساسة مثل المعتقدات الدينية، التوجهات الجنسية، الآراء السياسية، المعلومات الصحية، الأصل العرقي أو الفلسفي، أو العضوية في النقابات، لكنها نصحت المستخدمين بتجنب مشاركة هذه المعلومات الحساسة في محادثاتهم مع روبوتات الدردشة.

ترى ميتا أن هذه الخطوة تعزز من قدراتها في تخصيص تجربة الاستخدام عبر منصاتها، لكنها في الوقت ذاته تثير مخاوف متجددة بشأن الخصوصية، وتذكر المستخدمين بأن روبوتات الذكاء الاصطناعي ليست “أصدقاء” كما قد يعتقد البعض، بل هي أدوات موجهة بالبيانات. (اليوم السابع)
مواضيع ذات صلة
"ميتا" تستعد لإطلاق الجيل التالي من نموذج الذكاء الاصطناعي "لاما"
lebanon 24
03/10/2025 10:14:13 Lebanon 24 Lebanon 24
لمستخدمي الذكاء الإصطناعي.. إعلان مهم من إيلون ماسك
lebanon 24
03/10/2025 10:14:13 Lebanon 24 Lebanon 24
ميتا.. إطلاق ترجمة صوتية بالذكاء الاصطناعي على هذه المنصات!
lebanon 24
03/10/2025 10:14:13 Lebanon 24 Lebanon 24
على فيسبوك وإنستاغرام... ميتا تطرح ميزة الدبلجة الصوتية بالذكاء الاصطناعي
lebanon 24
03/10/2025 10:14:13 Lebanon 24 Lebanon 24

صحيفة وول ستريت جورنال

وول ستريت جورنال

الاتحاد الأوروبي

الأوروبي

الدينية

الرياض

فيسبوك

رويترز

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
01:10 | 2025-10-03
15:09 | 2025-10-02
12:00 | 2025-10-02
06:33 | 2025-10-02
04:48 | 2025-10-02
02:27 | 2025-10-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24