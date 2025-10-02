ميتا تبدأ استخدام محادثات الذكاء الاصطناعي لتخصيص الإعلانات

Advertisement

أعلنت شركة ميتا أنها ستبدأ قريبًا في استخدام بيانات المحادثات التي يجريها المستخدمون مع روبوتات الدردشة بالذكاء الاصطناعي من أجل تعزيز استهداف الإعلانات وتخصيصها على منصاتها المختلفة مثل وانستجرام.وبحسب الشركة، فإن هذه الخطوة ستدخل حيز التنفيذ في 16 كانون الأول المقبل، على أن تبدأ ميتا بإرسال إشعارات داخل التطبيقات ورسائل بريد إلكتروني للمستخدمين ابتداءً من 7 تشرين الأول لإعلامهم بالتغيير، وأوضحت ميتا أن التحديث سيطبق في معظم مناطق العالم، باستثناء وكوريا الجنوبية في المرحلة الأولى.قدمت ميتا مثالًا توضيحيًا: إذا تحدث مستخدم مع روبوت ذكاء اصطناعي حول هواية مثل رياضة المشي الجبلي (الهايكنج)، فقد تبدأ المنصة بعرض إعلانات عن أحذية المشي، أو توصيات لمجموعات متعلقة بالرياضة، أو حتى منشورات من الأصدقاء عن مسارات المشي.وقالت كريستي هاريس، مديرة سياسات الخصوصية في ميتا، لوكالة : “محادثات الأشخاص ستكون ببساطة جزءًا إضافيًا من المدخلات التي تساعد في تخصيص المحتوى والإعلانات التي تظهر في صفحاتهم.”رغم أن استهداف الإعلانات عبر تتبع نشاط المستخدمين على الإنترنت ليس جديدًا، إلا أن إدخال المحادثات الشخصية مع روبوتات الذكاء الاصطناعي في هذا السياق يعد خطوة مثيرة للجدل، إذ لم يكن من المعتاد سابقًا أن تُستخدم المحادثات المباشرة كأداة لتوجيه الإعلانات.الميزة الجديدة لا تتيح خيار الانسحاب، وفقًا لتقرير نشرته ، مما يعني أن أي شخص يتحدث مع روبوتات ميتا الذكية ستُستخدم بياناته تلقائيًا لأغراض الإعلانات.مع ذلك، أكدت ميتا أن روبوتاتها لن تقوم بجمع بيانات حساسة مثل المعتقدات ، التوجهات الجنسية، الآراء السياسية، المعلومات الصحية، الأصل العرقي أو الفلسفي، أو العضوية في النقابات، لكنها نصحت المستخدمين بتجنب مشاركة هذه المعلومات الحساسة في محادثاتهم مع روبوتات الدردشة.ترى ميتا أن هذه الخطوة تعزز من قدراتها في تخصيص تجربة الاستخدام عبر منصاتها، لكنها في الوقت ذاته تثير مخاوف متجددة بشأن الخصوصية، وتذكر المستخدمين بأن روبوتات الذكاء الاصطناعي ليست “أصدقاء” كما قد يعتقد البعض، بل هي أدوات موجهة بالبيانات. (اليوم السابع)