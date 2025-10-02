Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

بلايستيشن 5 الرقمي يُطرح في أوروبا بسعة تخزين مخفّضة

Lebanon 24
02-10-2025 | 15:09
A-
A+
Doc-P-1424562-638950400060002500.jpg
Doc-P-1424562-638950400060002500.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
انخفضت مساحة التخزين في جهاز PS5 Slim الرقمي الجديد مؤخرًا في أوروبا، حيث يأتي الآن بقرص تخزين داخلي بحجم 825 جيجابايت بدلاً من 1 تيرابايت، وعلى الرغم من هذا التغيير، إلا أن سعر الجهاز ظل كما هو عند 499 يورو.
Advertisement
وتشير التقارير إلى أن سعة التخزين القابلة للاستخدام في الجهاز المحدث تبلغ 667.2 جيجابايت فقط، وذلك بسبب نظام التشغيل والتطبيقات الأساسية ، هذا يمثل انخفاضًا ملحوظًا مقارنةً بالإصدار السابق الذي كان يوفر 848 جيجابايت من مساحة التخزين القابلة للاستخدام.
إلى جانب تغيير سعة التخزين، يتميز الجهاز المحدث بلمسة نهائية جديدة غير لامعة ومكونات داخلية أصغر حجمًا، مما يجعله أخف وزنًا بحوالي 100 جرام من سابقه، ولم تعلن الشركة المصنعة عن سبب هذا التغيير بشكل مباشر، لكنها سبق أن أشارت إلى وجود "بيئة اقتصادية صعبة"، مما قد يفسر هذه التعديلات.

وفي الوقت الحالي، لم يُعلن عن توفر هذه النسخة المحدّثة من الجهاز خارج أوروبا، مما يثير تساؤلات حول ما إذا كانت هذه التغييرات ستطال الأسواق الأخرى في المستقبل. (اليوم السابع)
 
مواضيع ذات صلة
أسعار مخفضة لـ"الشقق"
lebanon 24
03/10/2025 02:40:36 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس "غازبروم" الروسية: أوروبا لا تدرك حجم مشكلة تخزين الغاز والوقت ينفد
lebanon 24
03/10/2025 02:40:36 Lebanon 24 Lebanon 24
فاينانشال تايمز: الصين تحذر الشركات الأجنبية من تخزين المعادن الأرضية النادرة
lebanon 24
03/10/2025 02:40:36 Lebanon 24 Lebanon 24
ذي أتلانتيك عن مسؤولين: الولايات المتحدة أوقفت صفقة صواريخ باتريوت للدنمارك بذريعة نقص كميتها وضرورة تخزينها
lebanon 24
03/10/2025 02:40:36 Lebanon 24 Lebanon 24

بلايستيشن

المستقبل

أوروبا

بلاي

تيرا

يورو

ساسي

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
12:00 | 2025-10-02
06:33 | 2025-10-02
04:48 | 2025-10-02
02:27 | 2025-10-02
00:17 | 2025-10-02
23:00 | 2025-10-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24