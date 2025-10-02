بلايستيشن 5 الرقمي يُطرح في أوروبا بسعة تخزين مخفّضة

Advertisement

انخفضت مساحة التخزين في جهاز PS5 Slim الرقمي الجديد مؤخرًا في ، حيث يأتي الآن بقرص تخزين داخلي بحجم 825 جيجابايت بدلاً من 1 تيرابايت، وعلى الرغم من هذا التغيير، إلا أن سعر الجهاز ظل كما هو عند 499 .وتشير التقارير إلى أن سعة التخزين القابلة للاستخدام في الجهاز المحدث تبلغ 667.2 جيجابايت فقط، وذلك بسبب نظام التشغيل والتطبيقات الأساسية ، هذا يمثل انخفاضًا ملحوظًا مقارنةً بالإصدار السابق الذي كان يوفر 848 جيجابايت من مساحة التخزين القابلة للاستخدام.إلى جانب تغيير سعة التخزين، يتميز الجهاز المحدث بلمسة نهائية جديدة غير لامعة ومكونات داخلية أصغر حجمًا، مما يجعله أخف وزنًا بحوالي 100 جرام من سابقه، ولم تعلن الشركة المصنعة عن سبب هذا التغيير بشكل مباشر، لكنها سبق أن أشارت إلى وجود "بيئة اقتصادية صعبة"، مما قد يفسر هذه التعديلات.وفي الوقت الحالي، لم يُعلن عن توفر هذه النسخة المحدّثة من الجهاز خارج أوروبا، مما يثير تساؤلات حول ما إذا كانت هذه التغييرات ستطال الأسواق الأخرى في . (اليوم السابع)