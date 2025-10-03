Advertisement

متفرقات

مواجهة الأعطال في هواتف أندرويد.. كيف تستخدم الوضع الآمن

Lebanon 24
03-10-2025 | 16:00
إذا بدأ هاتفك الأندرويد يتصرف بشكل غير معتاد، مثل التجمّد المفاجئ أو التباطؤ أو إعادة التشغيل المتكرّرة، فغالبًا يكون السبب تطبيق خارجي معطوب أو متعارض. لحل المشكلة، يمكن الاعتماد على خاصية الوضع الآمن (Safe Mode)، التي تعطل جميع التطبيقات المثبتة يدويًا وتترك النظام الأساسي فقط.
لتفعيل الوضع الآمن، يمكن استخدام قائمة الطاقة: اضغط مطولًا على زر التشغيل، ثم اضغط مطولًا على خيار إيقاف التشغيل حتى يظهر إشعار إعادة التشغيل في الوضع الآمن. كما توجد طريقة بديلة عند الإقلاع، بالضغط المستمر على زر خفض الصوت حتى يظهر شعار الشركة المصنعة وعبارة "Safe Mode".

في الوضع الآمن، يعمل الهاتف بالتطبيقات الأساسية فقط، مما يسمح بتحديد إذا كانت الأعطال ناتجة عن تطبيق خارجي. إذا اختفت المشكلة، يمكن حذف التطبيقات المثبتة مؤخرًا أو تحديثها لتحديد السبب. أما إذا استمرت الأعطال، فقد يكون الخلل في النظام نفسه أو في مكونات الهاتف الداخلية.

لخروج الهاتف من الوضع الآمن، يكفي إعادة تشغيله بشكل طبيعي، بينما تسمح بعض الطرازات بالخروج عبر إشعار يظهر في شريط المهام.

اتباع هذا الإجراء البسيط يوفر تشخيصًا دقيقًا للأعطال ويحمي الهاتف من عمليات إصلاح مكلفة وغير ضرورية.
 
متفرقات

تكنولوجيا وعلوم

إعادة تشغيل

درويد

ساسي

