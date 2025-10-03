بطاريات الحالة الصلبة: الطاقة بين الأداء العالي والأمان الفائق

Advertisement

تعتبر بطاريات الحالة الصلبة أحد أبرز الابتكارات في قطاع الطاقة، إذ تقدم أداءً أفضل وأمانًا أعلى مقارنة بالبطاريات التقليدية، مثل بطاريات الليثيوم . هذه البطاريات تعتمد على إلكتروليت صلب بدل السائل، ما يقلل مخاطر الحريق أو الانفجار، ويتيح كثافة طاقة أعلى في حجم أصغر، مما يجعل الأجهزة أخف وأكثر كفاءة.تتكون البطارية عادة من أنود من الليثيوم المعدني وكاثود من أكاسيد الليثيوم، وتتدفق أيونات الليثيوم بينهما خلال الشحن والتفريغ لتوليد الطاقة. هذا التصميم يوفر استقرارًا أكبر في مختلف الظروف وعمرًا أطول، مع إمكانية شحن أسرع.ورغم مزاياها الكبيرة، تواجه البطاريات تحديات مثل التكلفة العالية وصعوبة العثور على مواد مثالية للإلكتروليت الصلب، بالإضافة إلى محدودية انتشارها التجاري. ومع ذلك، يتوقع الخبراء أن تحدث هذه التقنية ثورة في صناعة السيارات الكهربائية، وتصبح الخيار المستقبلي للأجهزة المحمولة والطائرات بدون طيار، ما قد يغير ملامح الطاقة والتكنولوجيا عالميًا.