Advertisement

متفرقات

بطاريات الحالة الصلبة: الطاقة بين الأداء العالي والأمان الفائق

Lebanon 24
03-10-2025 | 23:00
A-
A+
Doc-P-1424903-638951153285624000.png
Doc-P-1424903-638951153285624000.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تعتبر بطاريات الحالة الصلبة أحد أبرز الابتكارات في قطاع الطاقة، إذ تقدم أداءً أفضل وأمانًا أعلى مقارنة بالبطاريات التقليدية، مثل بطاريات الليثيوم أيون. هذه البطاريات تعتمد على إلكتروليت صلب بدل السائل، ما يقلل مخاطر الحريق أو الانفجار، ويتيح كثافة طاقة أعلى في حجم أصغر، مما يجعل الأجهزة أخف وأكثر كفاءة.
Advertisement

تتكون البطارية عادة من أنود من الليثيوم المعدني وكاثود من أكاسيد الليثيوم، وتتدفق أيونات الليثيوم بينهما خلال الشحن والتفريغ لتوليد الطاقة. هذا التصميم يوفر استقرارًا أكبر في مختلف الظروف وعمرًا أطول، مع إمكانية شحن أسرع.

ورغم مزاياها الكبيرة، تواجه البطاريات تحديات مثل التكلفة العالية وصعوبة العثور على مواد مثالية للإلكتروليت الصلب، بالإضافة إلى محدودية انتشارها التجاري. ومع ذلك، يتوقع الخبراء أن تحدث هذه التقنية ثورة في صناعة السيارات الكهربائية، وتصبح الخيار المستقبلي للأجهزة المحمولة والطائرات بدون طيار، ما قد يغير ملامح الطاقة والتكنولوجيا عالميًا.
 
مواضيع ذات صلة
أبو عبيدة: مجاهدونا في حالة استنفار وجاهزية ومعنويات عالية وسيقدمون نماذج فذة في البطولة والاستبسال
lebanon 24
04/10/2025 10:00:53 Lebanon 24 Lebanon 24
"البيئة": عرض ثلاثة سيناريوهات لمعالجة النفايات الصلبة في عكار
lebanon 24
04/10/2025 10:00:53 Lebanon 24 Lebanon 24
نتنياهو: الصناعات الأمنية الإسرائيلية هائلة ولدينا تكنولوجيا عالية وسوقا حرة
lebanon 24
04/10/2025 10:00:53 Lebanon 24 Lebanon 24
المتحدث باسم الخارجية إسماعيل بقائي: ايران تعترض على أداء الوكالة الدولية للطاقة الذرية لكنها ملتزمة بتعهداتها
lebanon 24
04/10/2025 10:00:53 Lebanon 24 Lebanon 24

متفرقات

تكنولوجيا وعلوم

وليد الطاقة

ليثيوم أيون

المستقبل

طاريا

كاني

بيرة

أيون

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
03:00 | 2025-10-04
01:00 | 2025-10-04
16:00 | 2025-10-03
16:00 | 2025-10-03
14:00 | 2025-10-03
14:00 | 2025-10-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24