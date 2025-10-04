Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

جديد "غوغل".. سماعة منزلية مدعومة بـ"Gemini"

Lebanon 24
04-10-2025 | 14:00
أعلنت شركة "غوغل" إطلاق السماعة المنزلية الجديدة Google Home Speaker بسعر قدره 100 دولار، وهي تتميز بتصميم حديث أقرب إلى سماعة HomePod mini من آبل، مع إدماج تقنيات الذكاء الاصطناعي Gemini AI وخدمات Google Home Premium المميزة.
وتأتي السماعة بتصميم دائري قصير مغطى بنسيج ثلاثي الأبعاد، مع حلقة ضوئية ملونة أسفل المكبر تشير إلى حالة الاستماع.


وتتوفر السماعة بأربعة ألوان، وهي الأخضر، والوردي، والأبيض، والبني. وتؤكد "غوغل" أن السماعة الجديدة توفر صوتًا محيطيًا بزاوية قدرها 360 درجة مع توازن صوتي أفضل، إلى جانب إمكانية ربط عدة مكبرات معًا للحصول على تجربة صوتية غامرة.
 

ويشبه تصميم السماعة شكل سماعة HomePod mini من آبل، ويستهدف المنتج الفئة السعرية نفسها، إذ تُباع سماعة آبل الذكية مقابل 100 دولارٍ أيضًا.


وتتكامل السماعة الجديدة مع المساعد المنزلي الذكي Gemini for Home، الذي يدعم محادثات صوتية طبيعية بفضل الذكاء الاصطناعي التوليدي، مما يتيح للمستخدمين التفاعل مع السماعة بأسلوب حواري حول مختلف المواضيع مثل الطبخ والسفر وإدارة الجداول وتعلم اللغات وتشغيل الموسيقى، وغير ذلك.


وأضافت "غوغل" مفتاحًا فعليًا لتعطيل الميكروفون لضمان الخصوصية ومنع الاستماع غير المرغوب فيه.


وتشكل خدمة Google Home Premium جزءًا أساسيًا من التجربة، إذ تتكامل مع السماعات والكاميرات والشاشات الذكية لتقديم إشعارات ذكية، وأتمتة مبسطة بالاعتماد على الأوامر الصوتية، وتوفر القدرة على تحليل تسجيلات الكاميرات المنزلية وإرسال تنبيهات دقيقة عند رصد حزم بريدية أو أشخاص أو أبواب مفتوحة أو أجهزة إنذار دخان.


وستُطرح سماعة Google Home Speaker الجديدة بسعر قدره 100 دولار، في حين ستتوفر خدمة Google Home Premium Standard مقابل 10 دولارات شهريًا (أو 100 دولار سنويًا)، وخدمة Premium Advanced مقابل 20 دولارًا شهريًا (أو 200 دولار سنويًا)، مع مزايا إضافية تشمل الملخصات اليومية والبحث في سجل مقاطع الفيديو المُسجلة. كذلك، تأتي الخدمة مدمجة في اشتراكات Google AI Pro و Ultra.


يُذكر أن خدمة Google Home Premium ستحل محل خدمة Nest Aware، في حين سيظل مساعد Gemini for Home متاحًا مجانًا لمستخدمي السماعة، باستثناء مزايا متقدمة مثل Gemini Live، والأتمتة بالذكاء الاصطناعي، والإشعارات الذكية، وسجل مقاطع الفيديو.
 
 
 

