تسلا تُشوق لطرح طراز كهربائي منخفض التكلفة هذا الأسبوع!!
Lebanon 24
06-10-2025
|
04:57
A-
A+
نشرت شركة
تسلا
يوم الأحد
إعلانًا تشويقيًا تمهيدًا لحدث مُرتقب يوم الثلاثاء 7 تشرين الأول، في ظل ترقب المستثمرين والمحللين للكشف عن طراز
أقل تكلفة
من سياراتها لدعم مبيعات الشركة.
وأظهر مقطع فيديو قصير مدته تسع ثوانٍ، نُشر على منصة "إكس"، سيارة تسلا وهي تضيء مصابيحها الأمامية في مكان مظلم، في تلميح لما قد تقدمه الشركة خلال الحدث.
كما نشرت الشركة مقطعًا آخر يُشير إلى الحدث المرتقب يوم الثلاثاء، حيث ظهر في نهايته التاريخ "10/7"، وفقًا لوكالة "
رويترز
".
وأرجأت تسلا سابقًا طرح نسخة منخفضة التكلفة من سيارتها من طراز "Model Y" في
الولايات المتحدة
. وقالت الشركة في يونيو إنها صنعت "الدفعات الأولى" من السيارة، لكنها ستبدأ بيعها في الربع الأخير من العام، على أن تزيد الإنتاج بوتيرةٍ أبطأ من المخطط لها.
صُممت هذه النسخة الاقتصادية لتكون أقل تكلفة بنحو 20% في الإنتاج من الإصدار المُحدث من "Model Y"، ويمكن أن يصل إنتاجها إلى حوالي 250 ألف وحدة سنويًا في الولايات المتحدة بحلول عام 2026، وفقًا لما قالته مصادر لرويترز في وقتٍ سابق من هذا العام.
