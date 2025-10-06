26
o
بيروت
25
o
طرابلس
25
o
صور
26
o
جبيل
24
o
صيدا
26
o
جونية
25
o
النبطية
20
o
زحلة
21
o
بعلبك
12
o
بشري
19
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
متفرقات
لم تعد صحيحة الآن.. سبع معتقدات خاطئة عن أندرويد
Lebanon 24
06-10-2025
|
07:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
مع التطور السريع في عالم الهواتف الذكية، تغيّرت الصورة النمطية التي كانت ترافق نظام التشغيل "أندرويد" لسنوات طويلة، بعدما أثبتت الشركات المصنعة قدرتها على تحسين الأداء والابتكار في هذا النظام. إليك سبع حقائق كانت تُعتبر مسلّمات، لكنها لم تعد تنطبق في عام 2025:
Advertisement
رخيصة وسيئة الأداء:
لطالما ارتبطت الهواتف الاقتصادية بالرخص وضعف الأداء، إلا أن هذا المفهوم تغيّر تماماً. فاليوم تقدّم العديد من الأجهزة الاقتصادية أداءً مقبولاً ومواصفات منافسة، كما أن سياسات التحديث أصبحت أكثر استقراراً واستمرارية.
أسوأ من ناحية التصوير:
كان الاعتقاد السائد أن هواتف آيفون تتفوّق دائماً في جودة التصوير، لكن التطورات الهائلة في عتاد الكاميرات والمعالجة البرمجية جعلت بعض هواتف أندرويد تتفوّق على منافساتها من آبل، مقدّمة أداءً بصرياً يضاهي الكاميرات الاحترافية.
إغلاق التطبيقات يدوياً:
في الماضي، نصح الخبراء بإغلاق التطبيقات يدوياً لتحسين أداء البطارية والذاكرة. إلا أن أنظمة أندرويد الحديثة باتت تدير التطبيقات في الخلفية بكفاءة عالية، ما يجعل الإغلاق اليدوي غير ضروري، بل قد يتسبب أحياناً في تعطيل بعض المهام أو الإشعارات.
أندرويد الخام بلا ميزات:
كان يُنظر إلى أندرويد الخام (Stock Android) على أنه يفتقر إلى المزايا مقارنة بالواجهات المعدلة، لكن اليوم بات يقدّم وظائف متطورة مثل تسجيل الشاشة، ولقطات التمرير، ووضع الاستخدام بيد واحدة، إلى جانب تحسينات أمنية واستقرار أكبر.
واجهة بطيئة ومعقدة:
واجهات أندرويد القديمة كانت تعاني من البطء بسبب الإضافات الكثيرة، لكن واجهات مثل One UI من
سامسونغ
أثبتت أن التصميم البسيط والسلاسة يمكن أن يجتمعا دون المساس بالأداء، مقدّمة تجربة أكثر استقراراً وسرعة.
أداء يقل
مع مرور الوقت
:
كانت الأجهزة العاملة بنظام أندرويد تفقد سرعتها مع مرور الوقت نتيجة ضعف إدارة الذاكرة والتخزين، لكن التحسينات الجديدة جعلت الأداء ثابتاً ومستقراً على مدى سنوات، حتى في الفئة المتوسطة.
سيئ على الأجهزة اللوحية:
واجه أندرويد في بداياته صعوبة في توفير تجربة استخدام مريحة على الأجهزة اللوحية، إذ كان النظام يظهر كنسخة مكبّرة من الهاتف. غير أن إطلاق
android
12L وتطوير واجهات متكيفة مع أحجام الشاشات جعل تجربة الاستخدام أكثر سلاسة وتخصيصاً.
(إرم نيوز)
مواضيع ذات صلة
الخارجية الصينية: نحث واشنطن على التوقف عن إرسال إشارات خاطئة إلى القوى الانفصالية في تايوان
Lebanon 24
الخارجية الصينية: نحث واشنطن على التوقف عن إرسال إشارات خاطئة إلى القوى الانفصالية في تايوان
06/10/2025 18:37:52
06/10/2025 18:37:52
Lebanon 24
Lebanon 24
الشرع يؤكد: سوريا لم تعد معزولة عن العالم ووحدة الشعب واجب لا مفر منه
Lebanon 24
الشرع يؤكد: سوريا لم تعد معزولة عن العالم ووحدة الشعب واجب لا مفر منه
06/10/2025 18:37:52
06/10/2025 18:37:52
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئيس السوري: سوريا لم تعد معزولة عن العالم وقادرون على بناء بلادنا
Lebanon 24
الرئيس السوري: سوريا لم تعد معزولة عن العالم وقادرون على بناء بلادنا
06/10/2025 18:37:52
06/10/2025 18:37:52
Lebanon 24
Lebanon 24
نيويورك تايمز عن مصادر مطلعة: لم تعد لدى ترامب خطط لزيارة الهند في الخريف
Lebanon 24
نيويورك تايمز عن مصادر مطلعة: لم تعد لدى ترامب خطط لزيارة الهند في الخريف
06/10/2025 18:37:52
06/10/2025 18:37:52
Lebanon 24
Lebanon 24
متفرقات
تكنولوجيا وعلوم
مع مرور الوقت
android
✨ الخلف
سامسونغ
حسين ال
سامسون
سامسو
درويد
تابع
قد يعجبك أيضاً
كيف سخّر القراصنة الذكاء الاصطناعي لاختراق العالم الرقمي؟
Lebanon 24
كيف سخّر القراصنة الذكاء الاصطناعي لاختراق العالم الرقمي؟
11:00 | 2025-10-06
06/10/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إنستغرام يتجاوز 3 مليارات مستخدم ويمنح تحكماً أوسع في الخوارزميات
Lebanon 24
إنستغرام يتجاوز 3 مليارات مستخدم ويمنح تحكماً أوسع في الخوارزميات
09:00 | 2025-10-06
06/10/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تسلا تُشوق لطرح طراز كهربائي منخفض التكلفة هذا الأسبوع!!
Lebanon 24
تسلا تُشوق لطرح طراز كهربائي منخفض التكلفة هذا الأسبوع!!
04:57 | 2025-10-06
06/10/2025 04:57:37
Lebanon 24
Lebanon 24
سماعات الأذن تكشف الأفكار... تكنولوجيا كورية متقدمة
Lebanon 24
سماعات الأذن تكشف الأفكار... تكنولوجيا كورية متقدمة
03:06 | 2025-10-06
06/10/2025 03:06:07
Lebanon 24
Lebanon 24
لتقليل الاعتماد على أميركا والصين... الاتحاد الأوروبي يستعد لإطلاق استراتيجية لتعزيز الذكاء الاصطناعي
Lebanon 24
لتقليل الاعتماد على أميركا والصين... الاتحاد الأوروبي يستعد لإطلاق استراتيجية لتعزيز الذكاء الاصطناعي
00:30 | 2025-10-06
06/10/2025 12:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
خبر حزين... بعد "غارة زبدين" هذا ما حصل مع شقيق حسين عطوي
Lebanon 24
خبر حزين... بعد "غارة زبدين" هذا ما حصل مع شقيق حسين عطوي
06:22 | 2025-10-06
06/10/2025 06:22:06
Lebanon 24
Lebanon 24
وائل كفوري يخضع لعملية دقيقة.. إليكم التفاصيل
Lebanon 24
وائل كفوري يخضع لعملية دقيقة.. إليكم التفاصيل
00:38 | 2025-10-06
06/10/2025 12:38:58
Lebanon 24
Lebanon 24
خفايا نشاطٍ ماليّ لـ"حزب الله" في "قارة".. تفاصيل كثيرة!
Lebanon 24
خفايا نشاطٍ ماليّ لـ"حزب الله" في "قارة".. تفاصيل كثيرة!
15:00 | 2025-10-05
05/10/2025 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تقريرٌ أميركي عن "حزب الله".. ماذا كشف عن "تعافيه"؟
Lebanon 24
تقريرٌ أميركي عن "حزب الله".. ماذا كشف عن "تعافيه"؟
14:00 | 2025-10-05
05/10/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إسرائيل: هذه هويّة المُستهدف في النبطية
Lebanon 24
إسرائيل: هذه هويّة المُستهدف في النبطية
08:33 | 2025-10-06
06/10/2025 08:33:14
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
11:00 | 2025-10-06
كيف سخّر القراصنة الذكاء الاصطناعي لاختراق العالم الرقمي؟
09:00 | 2025-10-06
إنستغرام يتجاوز 3 مليارات مستخدم ويمنح تحكماً أوسع في الخوارزميات
04:57 | 2025-10-06
تسلا تُشوق لطرح طراز كهربائي منخفض التكلفة هذا الأسبوع!!
03:06 | 2025-10-06
سماعات الأذن تكشف الأفكار... تكنولوجيا كورية متقدمة
00:30 | 2025-10-06
لتقليل الاعتماد على أميركا والصين... الاتحاد الأوروبي يستعد لإطلاق استراتيجية لتعزيز الذكاء الاصطناعي
23:08 | 2025-10-05
في هذه الدولة الأوروبية.. مُستشار يدعم حظر الهواتف المحمولة بالمدارس!
فيديو
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
01:56 | 2025-10-03
06/10/2025 18:37:52
Lebanon 24
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
15:00 | 2025-09-30
06/10/2025 18:37:52
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
Lebanon 24
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
11:52 | 2025-09-23
06/10/2025 18:37:52
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24