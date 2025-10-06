Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

هل الذكاء الاصطناعي يشجع البشر على الغش؟

Lebanon 24
06-10-2025 | 14:00
كشفت دراسة حديثة أن البشر يميلون بشكل كبير إلى الغش والتحايل عندما يطلبون من برامج الذكاء الاصطناعي تنفيذ مهام نيابة عنهم، حتى دون توجيه طلب صريح لارتكاب سلوك غير أخلاقي.
وقالت زوي رهوان، باحثة العلوم السلوكية في معهد ماكس بلانك للتنمية البشرية ببرلين: "درجة الغش في هذه الحالات تصبح هائلة، خاصة عندما يقتصر دور الإنسان على التلميح لارتكاب أعمال غير شريفة لتحقيق مكاسب".

وأجرى الفريق البحثي في الدراسة، التي نشرتها مجلة Nature، 13 تجربة مختلفة شارك فيها آلاف المتطوعين، استخدموا فيها نماذج ذكاء اصطناعي متنوعة، منها تطبيقات تجارية مثل كلود وGPT-4. شملت التجارب ألعاباً بسيطة مثل إلقاء النرد وألعاب التهرب الضريبي، وقيّمت مدى غش المشاركين عند القيام بالمهمات بأنفسهم أو عبر برامج الذكاء الاصطناعي.

وأظهرت النتائج أن نسبة الغش ارتفعت من 5% إلى 88% عندما كلف المتطوع برنامج الذكاء الاصطناعي بالإبلاغ عن الأعداد بدلاً من القيام بالمهمة بنفسه.

المشاركون كثيرًا ما طلبوا من الذكاء الاصطناعي تحقيق أهدافهم ومكاسبهم دون طلب صريح للغش. وفي بعض الحالات، كان الذكاء الاصطناعي أكثر استعدادًا للانصياع للتعليمات غير الأخلاقية مقارنة بالبشر.

وأوضحت الباحثة أنجي كاجاكايت من جامعة ميلانو أن: "الميل للغش يزداد عندما يكون الطلب مجرد تلميح وليس تعليمًا صريحًا، خصوصاً إذا كان الطرف الموكل إليه المهمة آلة وليس إنساناً".

وأشار الباحث نيلز كوبيس إلى أن أفضل وسيلة للحد من هذا السلوك هي توجيه تعليمات واضحة للذكاء الاصطناعي بعدم الغش، رغم أن تطبيق هذا الحل في الواقع العملي قد يكون صعباً، ما يستدعي مزيداً من الدراسات لإيجاد حلول أكثر عملية.
الذكاء الاصطناعي

جامعة ميلانو

جامعة ميلان

ماكس بلانك

ميلانو

البشري

ميلان

برلين

