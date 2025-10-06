تحذير عاجل لمستخدمي هواتف أندرويد حول العالم!

Advertisement

أصدرت شركة تحذيراً عاجلاً لمستخدمي هواتف أندرويد حول العالم من الاتصال بشبكات اتصال مزيفة، بعد اكتشاف طرق جديدة يستخدمها المخترقون لاستغلال الهواتف وسرقة البيانات.وتعتمد الهجمات على أجهزة صغيرة تُعرف باسم SMS blasters، قادرة على إرسال إشارات توهم الهاتف بأنها شبكة موثوقة، ما يؤدي إلى استقبال رسائل خبيثة تستغل ثغرات النظام أو تطبيقات الاتصال للوصول إلى المعلومات الشخصية أو التحكم بوظائف الهاتف.وأكدت غوغل أن هذه الهجمات لا تتطلب تثبيت تطبيقات ضارة أو منح صلاحيات غير معتادة، ما يجعل اكتشافها صعباً للغاية.تجنب الاتصال بأي شبكة غير معروفة أو مفتوحة.تعطيل الاتصال التلقائي بالشبكات العامة.تفعيل التحديثات الأمنية بشكل .تفعيل وضع الحماية المتقدم الذي يقيّد الاتصال بالشبكات المشبوهة ويمنع تثبيت التطبيقات من خارج متجر غوغل ، والمتاح حالياً لبعض الأجهزة وسيتم توسيعه تدريجياً.وقالت غوغل إن التحذير يأتي في ظل تزايد الهجمات على الهواتف الذكية، مشددة على أن الخطر لم يعد يقتصر على التطبيقات أو المواقع، بل يشمل الشبكات نفسها، داعية المستخدمين إلى توخي الحذر وعدم الثقة بأي شبكة مجهولة المصدر.