Advertisement

متفرقات

أصوات "مزيفة".. الذكاء الاصطناعي يتقن التحدث كبشر تمامًا

Lebanon 24
07-10-2025 | 00:30
A-
A+
Doc-P-1426074-638954160708043347.png
Doc-P-1426074-638954160708043347.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كشفت دراسة علمية حديثة عن تطوّر مذهل، ومقلق أيضًا، في قدرات الذكاء الاصطناعي على توليد أصوات بشرية يصعب تمييزها عن الحقيقة، ما يفتح الباب أمام تساؤلات جدية حول مستقبل الثقة في التسجيلات الصوتية.
Advertisement

وأجرت جامعة كوين ماري في لندن سلسلة من الاختبارات على تسجيلات "مزيّفة" صُنعت بتقنيات التزييف العميق الصوتي، مستخدمة برامج متنوعة ومتاحة تجاريًا.
النتائج كانت صادمة: أغلب المشاركين لم يتمكنوا من التفريق بين الأصوات الحقيقية وتلك المولّدة بالذكاء الاصطناعي.

وقال الفريق البحثي في دراسته المنشورة بمجلة PLOS ONE العلمية إن التقنية وصلت إلى مستوى مذهل من الدقة، بحيث يمكنها "استنساخ الصوت البشري بشكل واقعي تمامًا"، سواء بتقليد أشخاص حقيقيين أو بابتكار أصوات جديدة بالكامل لا نظير لها في الواقع.

وأوضحت الدكتورة نادين لافان، وهي محاضِرة بارزة في علم النفس بالجامعة، أن "الأمر لم يعد مسألة تخيّل، بل أصبح واقعًا ملموسًا"، مضيفة أن إنتاج صوت مزيف مقنع "يتطلب دقائق قليلة فقط من التسجيلات الأصلية وخبرة محدودة جدًا، وتكلفة شبه معدومة".

ولفتت إلى أن الأدوات المستخدمة في الدراسة متاحة تجاريًا ويمكن لأي شخص تنزيلها، مما يزيد من مخاطر إساءة الاستخدام في مجالات مثل الاحتيال أو التضليل الإعلامي أو انتحال الهوية.

وفي تفاصيل الدراسة، استمع المشاركون إلى مزيج من الأصوات البشرية الحقيقية وأخرى اصطناعية جرى توليدها بطريقتين:
- الأولى عبر محاكاة أصوات أشخاص حقيقيين من تسجيلاتهم الأصلية.
- الثانية من خلال نماذج صوتية ضخمة تولّد أصواتًا جديدة تمامًا دون مرجع بشري.

وطُلب من المشاركين تحديد أي الأصوات بدت أكثر واقعية أو إقناعًا أو تأثيرًا، وكانت المفاجأة أن النتائج جاءت متقاربة جدًا إلى حد التطابق في بعض الحالات.

وأضاف الباحثون أن هذا التقدم "يمثل نقطة تحول في العلاقة بين التكنولوجيا والإدراك البشري"، داعين إلى إطلاق أبحاث عاجلة حول كيفية تمييز الناس بين الأصوات الحقيقية والمزيفة، خصوصًا في ظل الانتشار الواسع لمحتوى الذكاء الاصطناعي عبر الإنترنت.

وتختتم لافان بتحذير لافت: "نحن ندخل مرحلة يصبح فيها من المستحيل تصديق كل ما نسمعه، حتى لو بدا حقيقيًا تمامًا."
 
مواضيع ذات صلة
أصوات الذكاء الاصطناعي باتت مطابقة للبشر.. وتحذير
lebanon 24
07/10/2025 11:04:37 Lebanon 24 Lebanon 24
بهذه العلامات تكشف الصوت المزيف بالذكاء الاصطناعي!
lebanon 24
07/10/2025 11:04:37 Lebanon 24 Lebanon 24
هل الذكاء الاصطناعي يشجع البشر على الغش؟
lebanon 24
07/10/2025 11:04:37 Lebanon 24 Lebanon 24
ضرورة "الخضوع للبشر والتعاطف".. حواجز وقائية لحماية الإنسان من الذكاء الاصطناعي!
lebanon 24
07/10/2025 11:04:37 Lebanon 24 Lebanon 24

متفرقات

تكنولوجيا وعلوم

جامعة كوين ماري

الدكتورة نادين

كوين ماري

إنترنت

البشري

العلم

العلا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
03:30 | 2025-10-07
02:00 | 2025-10-07
16:00 | 2025-10-06
14:00 | 2025-10-06
11:00 | 2025-10-06
09:00 | 2025-10-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24