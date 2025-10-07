مستر بيست يحذّر: "نعيش أوقاتاً مخيفة" بسبب الذكاء الاصطناعي

Advertisement

وفي منشورٍ له عبر وسائل التواصل الاجتماعي يوم الاثنين، تساءل مستر بيست عن مصير ملايين المبدعين الذين يعتمدون على الإنترنت كمصدر دخل، في ظل الانتشار السريع للفيديوهات المولّدة بالذكاء الاصطناعي.ويُعدّ مستر بيست من أبرز المؤثرين حول العالم، إذ تصدّر قائمة "فوربس" لعام 2025 كأعلى صانع محتوى دخلاً، بأرباح بلغت 85 مليون دولار وأكثر من 634 مليون متابع عبر مختلف المنصات.تصريحاته الأخيرة أثارت قلقاً واسعاً في أوساط المبدعين، خصوصاً مع تسارع وتيرة التطورات في مجال .وتأتي هذه التصريحات عقب إعلان شركة OpenAI عن إطلاق الإصدار الجديد من مولّد الفيديو والصوت "سورا 2"، إلى جانب تطبيق مخصص للهواتف الذكية يتيح للمستخدمين إنشاء فيديوهات بأسلوب مشابه لـ"تيك توك"، وقد تصدّر التطبيق قائمة التنزيلات في متجر "أبل" الأميركي بعد أيام قليلة من إطلاقه.في المقابل، يواصل "يوتيوب" تعزيز حضور الذكاء الاصطناعي في منصّته من خلال أدوات جديدة، أبرزها ميزة تحويل الصور الثابتة إلى فيديوهات متحركة باستخدام نموذج Veo، وأخرى لاستخراج مقاطع قصيرة من البث المباشر أو البودكاست، إضافة إلى مساعد ذكي داخل Studio يقدّم الدعم والإجابات لصنّاع المحتوى.كان مستر بيست قد استخدم الذكاء الاصطناعي بنفسه في وقت سابق، إذ واجه انتقادات بعدما أطلق أداة لإنشاء صور مصغّرة (thumbnails) للفيديوهات عبر الذكاء الاصطناعي ضمن منصته التحليلية Viewstats، قبل أن يتراجع عن الأمر سريعاً ويستبدلها بروابط لفنانين حقيقيين يقدمون الخدمة مقابل أجر.ويستمر الجدل داخل الوسط الرقمي حول ما إذا كانت تقنيات الفيديو المولّد ستجعل الجميع قادرين على صناعة المحتوى، أم أن الإبداع سيبقى العنصر الحاسم في التميّز.كما يحذر البعض من أن استخدام الذكاء الاصطناعي دون الإفصاح عنه قد يؤدي إلى فقدان ثقة الجمهور ويُضرّ بسمعة صُنّاع المحتوى، حتى لو أصبحت هذه التقنيات في غير قابلة للكشف.