70 مليون هاتف.. أونور تحدد هدفاً جديداً لمنافسة سامسونغ وشاومي

تستعد شركة أونور (Honor) لتحقيق قفزة نوعية في سوق الهواتف الذكية العالمي، إذ تخطط لبيع 70 مليون جهاز بحلول نهاية عام 2025، في خطوة تعكس طموحها المتصاعد لمنافسة عمالقة الصناعة مثل " " و"شاومي".

وجاء هذا الهدف عقب إطلاق الشركة سلسلة من الهواتف المميزة خلال النصف الأول من عام 2025، ما يعزّز ثقتها بإمكانية تحقيقه.

وبحسب تقرير لموقع "WangzaiKnowsEverything"، ترى "أونور" أن الوصول إلى هذا الرقم لن يكون مهمة صعبة، خصوصاً مع الاستعداد لإطلاق هاتفها الرائد Magic 8 قريباً.





كما تخطّط الشركة لرفع مبيعاتها إلى 90 مليون وحدة في عام 2026، مستندة إلى استراتيجيتها التوسعية في وإلى إطلاق إصدارات جديدة من سلسلة Magic التي تحظى بانتظار واسع.