تكنولوجيا وعلوم
70 مليون هاتف.. أونور تحدد هدفاً جديداً لمنافسة سامسونغ وشاومي
Lebanon 24
07-10-2025
|
23:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
تستعد شركة أونور (Honor) لتحقيق قفزة نوعية في سوق الهواتف الذكية العالمي، إذ تخطط لبيع 70 مليون جهاز بحلول نهاية عام 2025، في خطوة تعكس طموحها المتصاعد لمنافسة عمالقة الصناعة مثل "
سامسونغ
" و"شاومي".
وجاء هذا الهدف عقب إطلاق الشركة سلسلة من الهواتف المميزة خلال النصف الأول من عام 2025، ما يعزّز ثقتها بإمكانية تحقيقه.
وبحسب تقرير لموقع "WangzaiKnowsEverything"، ترى "أونور" أن الوصول إلى هذا الرقم لن يكون مهمة صعبة، خصوصاً مع الاستعداد لإطلاق هاتفها الرائد Magic 8 قريباً.
كما تخطّط الشركة لرفع مبيعاتها إلى 90 مليون وحدة في عام 2026، مستندة إلى استراتيجيتها التوسعية في
الأسواق العالمية
وإلى إطلاق إصدارات جديدة من سلسلة Magic التي تحظى بانتظار واسع.
واجهة جديدة وخيارات مشاركة متعددة في تحديث واتساب المقبل
Lebanon 24
واجهة جديدة وخيارات مشاركة متعددة في تحديث واتساب المقبل
04:15 | 2025-10-08
08/10/2025 04:15:20
Lebanon 24
Lebanon 24
أوبن إيه آي تُطلق أدوات جديدة وتتجه لبناء "منصة تريليونية"
Lebanon 24
أوبن إيه آي تُطلق أدوات جديدة وتتجه لبناء "منصة تريليونية"
01:36 | 2025-10-08
08/10/2025 01:36:04
Lebanon 24
Lebanon 24
مستر بيست يحذّر: "نعيش أوقاتاً مخيفة" بسبب الذكاء الاصطناعي
Lebanon 24
مستر بيست يحذّر: "نعيش أوقاتاً مخيفة" بسبب الذكاء الاصطناعي
16:28 | 2025-10-07
07/10/2025 04:28:11
Lebanon 24
Lebanon 24
بفضل ميزة في "آيفون"... هكذا تمكّنت الشرطة من تفكيك عصابة هرّبت آلاف الهواتف المسروقة إلى الصين
Lebanon 24
بفضل ميزة في "آيفون"... هكذا تمكّنت الشرطة من تفكيك عصابة هرّبت آلاف الهواتف المسروقة إلى الصين
11:50 | 2025-10-07
07/10/2025 11:50:02
Lebanon 24
Lebanon 24
زائر من المريخ وصل إلى أرض عربية … كيف تم تتبعه؟!
Lebanon 24
زائر من المريخ وصل إلى أرض عربية … كيف تم تتبعه؟!
10:02 | 2025-10-07
07/10/2025 10:02:55
Lebanon 24
Lebanon 24
