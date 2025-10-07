Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

70 مليون هاتف.. أونور تحدد هدفاً جديداً لمنافسة سامسونغ وشاومي

Lebanon 24
07-10-2025 | 23:00
تستعد شركة أونور (Honor) لتحقيق قفزة نوعية في سوق الهواتف الذكية العالمي، إذ تخطط لبيع 70 مليون جهاز بحلول نهاية عام 2025، في خطوة تعكس طموحها المتصاعد لمنافسة عمالقة الصناعة مثل "سامسونغ" و"شاومي".
وجاء هذا الهدف عقب إطلاق الشركة سلسلة من الهواتف المميزة خلال النصف الأول من عام 2025، ما يعزّز ثقتها بإمكانية تحقيقه.
وبحسب تقرير لموقع "WangzaiKnowsEverything"، ترى "أونور" أن الوصول إلى هذا الرقم لن يكون مهمة صعبة، خصوصاً مع الاستعداد لإطلاق هاتفها الرائد Magic 8 قريباً.


كما تخطّط الشركة لرفع مبيعاتها إلى 90 مليون وحدة في عام 2026، مستندة إلى استراتيجيتها التوسعية في الأسواق العالمية وإلى إطلاق إصدارات جديدة من سلسلة Magic التي تحظى بانتظار واسع.
