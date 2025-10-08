أوبن إيه آي تُطلق أدوات جديدة وتتجه لبناء "منصة تريليونية"

Advertisement

أعلنت شركة عن توجه استراتيجي لتعزيز وجودها في سوق المؤسسات، وذلك عبر سلسلة من الشراكات مع شركات كبرى مثل سبوتيفاي وزيلو وماتيل، جاء ذلك بالتزامن مع إطلاق أدوات جديدة تتيح للمطورين دمج تقنيات الشركة في تطبيقاتهم وتوسيع استخدامات منصة شات جي .وتركز الخطط الجديدة على تحويل شات جي بي تي من مجرد تطبيق للمحادثة إلى منصة مركزية تقدم خدمات متعددة وتعمل بشكل أقرب إلى نظام تشغيل، وتعتبر هذه الخطوة جزءًا من رؤية الشركة طويلة المدى لزيادة اعتماد المؤسسات على حلول المتقدمة.وأدت أنباء هذه الشراكات إلى ارتفاع أسهم بعض الشركات المشاركة مثل زيلو وفيغما، كما ارتفعت أسهم شركة إيه إم دي بعد الإعلان عن صفقة لتوريد الرقائق إلى إيه آي.من جانب آخر، أكدت سبوتيفاي أن شراكتها مع الشركة لن تشمل مشاركة بيانات المستخدمين لتدريب النماذج، بينما أوضحت أوبن إيه آي أنها ستلتزم بتفضيلات المستخدمين فيما يتعلق بالخصوصية.تسعى الشركة من خلال هذا التوسع إلى الاستفادة من التطور الكبير الذي وصلت إليه نماذجها، والتي أصبحت قادرة على تلبية احتياجات الأعمال الأكثر تعقيدًا، كما تأتي هذه التحركات في وقت تخطط فيه أوبن إيه آي لبناء قدرة حوسبة ضخمة قد تتجاوز قيمتها تريليون دولار، إلى جانب إطلاق تطبيق "سورا" لتوليد الفيديوهات بالذكاء الاصطناعي الذي حقق انتشارًا واسعًا.وما زالت أوبن إيه آى رغم النمو السريع تواجه تحدي تحقيق الأرباح، في ظل طموحات ضخمة تتطلب استثمارات هائلة، لكنها تواصل ترسيخ موقعها كإحدى أبرز الشركات التي تقود طفرة الذكاء الاصطناعي عالميًا.