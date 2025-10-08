28
o
بيروت
25
o
طرابلس
26
o
صور
24
o
جبيل
25
o
صيدا
27
o
جونية
25
o
النبطية
21
o
زحلة
21
o
بعلبك
11
o
بشري
24
o
بيت الدين
19
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
تكنولوجيا وعلوم
أوبن إيه آي تُطلق أدوات جديدة وتتجه لبناء "منصة تريليونية"
Lebanon 24
08-10-2025
|
01:36
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت شركة
أوبن إيه آي
عن توجه استراتيجي لتعزيز وجودها في سوق المؤسسات، وذلك عبر سلسلة من الشراكات مع شركات كبرى مثل سبوتيفاي وزيلو وماتيل، جاء ذلك بالتزامن مع إطلاق أدوات جديدة تتيح للمطورين دمج تقنيات الشركة في تطبيقاتهم وتوسيع استخدامات منصة شات جي
بي تي
.
Advertisement
وتركز الخطط الجديدة على تحويل شات جي بي تي من مجرد تطبيق للمحادثة إلى منصة مركزية تقدم خدمات متعددة وتعمل بشكل أقرب إلى نظام تشغيل، وتعتبر هذه الخطوة جزءًا من رؤية الشركة طويلة المدى لزيادة اعتماد المؤسسات على حلول
الذكاء الاصطناعي
المتقدمة.
وأدت أنباء هذه الشراكات إلى ارتفاع أسهم بعض الشركات المشاركة مثل زيلو وفيغما، كما ارتفعت أسهم شركة إيه إم دي بعد الإعلان عن صفقة لتوريد الرقائق إلى
أوبن
إيه آي.
من جانب آخر، أكدت سبوتيفاي أن شراكتها مع الشركة لن تشمل مشاركة بيانات المستخدمين لتدريب النماذج، بينما أوضحت أوبن إيه آي أنها ستلتزم بتفضيلات المستخدمين فيما يتعلق بالخصوصية.
تسعى الشركة من خلال هذا التوسع إلى الاستفادة من التطور الكبير الذي وصلت إليه نماذجها، والتي أصبحت قادرة على تلبية احتياجات الأعمال الأكثر تعقيدًا، كما تأتي هذه التحركات في وقت تخطط فيه أوبن إيه آي لبناء قدرة حوسبة ضخمة قد تتجاوز قيمتها تريليون دولار، إلى جانب إطلاق تطبيق "سورا" لتوليد الفيديوهات بالذكاء الاصطناعي الذي حقق انتشارًا واسعًا.
وما زالت أوبن إيه آى رغم النمو السريع تواجه تحدي تحقيق الأرباح، في ظل طموحات ضخمة تتطلب استثمارات هائلة، لكنها تواصل ترسيخ موقعها كإحدى أبرز الشركات التي تقود طفرة الذكاء الاصطناعي عالميًا.
(اليوم السابع)
مواضيع ذات صلة
توازيًا مع إطلاق "سورا".. أوبن إيه آي ترتفع إلى 500 مليار دولار
Lebanon 24
توازيًا مع إطلاق "سورا".. أوبن إيه آي ترتفع إلى 500 مليار دولار
08/10/2025 11:48:11
08/10/2025 11:48:11
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا جديد منصة "بلومبيرغ" للدولار في لبنان
Lebanon 24
هذا جديد منصة "بلومبيرغ" للدولار في لبنان
08/10/2025 11:48:11
08/10/2025 11:48:11
Lebanon 24
Lebanon 24
إينفيدا: سوق الذكاء الاصطناعي يتجه نحو تريليونات الدولارات
Lebanon 24
إينفيدا: سوق الذكاء الاصطناعي يتجه نحو تريليونات الدولارات
08/10/2025 11:48:11
08/10/2025 11:48:11
Lebanon 24
Lebanon 24
بناء لطلب الأردن.. إجراء من منصة الألعاب الشهيرة "روبلوكس"
Lebanon 24
بناء لطلب الأردن.. إجراء من منصة الألعاب الشهيرة "روبلوكس"
08/10/2025 11:48:11
08/10/2025 11:48:11
Lebanon 24
Lebanon 24
الذكاء الاصطناعي
أوبن إيه آي
التزام
شركة م
بي تي
تيجي
دمين
دريب
تابع
قد يعجبك أيضاً
واجهة جديدة وخيارات مشاركة متعددة في تحديث واتساب المقبل
Lebanon 24
واجهة جديدة وخيارات مشاركة متعددة في تحديث واتساب المقبل
04:15 | 2025-10-08
08/10/2025 04:15:20
Lebanon 24
Lebanon 24
70 مليون هاتف.. أونور تحدد هدفاً جديداً لمنافسة سامسونغ وشاومي
Lebanon 24
70 مليون هاتف.. أونور تحدد هدفاً جديداً لمنافسة سامسونغ وشاومي
23:00 | 2025-10-07
07/10/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مستر بيست يحذّر: "نعيش أوقاتاً مخيفة" بسبب الذكاء الاصطناعي
Lebanon 24
مستر بيست يحذّر: "نعيش أوقاتاً مخيفة" بسبب الذكاء الاصطناعي
16:28 | 2025-10-07
07/10/2025 04:28:11
Lebanon 24
Lebanon 24
بفضل ميزة في "آيفون"... هكذا تمكّنت الشرطة من تفكيك عصابة هرّبت آلاف الهواتف المسروقة إلى الصين
Lebanon 24
بفضل ميزة في "آيفون"... هكذا تمكّنت الشرطة من تفكيك عصابة هرّبت آلاف الهواتف المسروقة إلى الصين
11:50 | 2025-10-07
07/10/2025 11:50:02
Lebanon 24
Lebanon 24
زائر من المريخ وصل إلى أرض عربية … كيف تم تتبعه؟!
Lebanon 24
زائر من المريخ وصل إلى أرض عربية … كيف تم تتبعه؟!
10:02 | 2025-10-07
07/10/2025 10:02:55
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
وزير لبنانيّ سابق في ذمة الله (صورة)
Lebanon 24
وزير لبنانيّ سابق في ذمة الله (صورة)
09:09 | 2025-10-07
07/10/2025 09:09:58
Lebanon 24
Lebanon 24
المنخفض الجوي سيصل الى لبنان... ونصيحة للمواطنين
Lebanon 24
المنخفض الجوي سيصل الى لبنان... ونصيحة للمواطنين
13:20 | 2025-10-07
07/10/2025 01:20:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إنذار لأصحاب محلات: للإقفال خلال 48 ساعة
Lebanon 24
إنذار لأصحاب محلات: للإقفال خلال 48 ساعة
09:06 | 2025-10-07
07/10/2025 09:06:24
Lebanon 24
Lebanon 24
فاجأت جمهورها... إعلامية لبنانية تخلع حجابها (صورة)
Lebanon 24
فاجأت جمهورها... إعلامية لبنانية تخلع حجابها (صورة)
16:15 | 2025-10-07
07/10/2025 04:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
يختبئون تحت الأرض.. تقرير مثير يكشف وضع مقاتلي الأسد السابقين
Lebanon 24
يختبئون تحت الأرض.. تقرير مثير يكشف وضع مقاتلي الأسد السابقين
14:00 | 2025-10-07
07/10/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
04:15 | 2025-10-08
واجهة جديدة وخيارات مشاركة متعددة في تحديث واتساب المقبل
23:00 | 2025-10-07
70 مليون هاتف.. أونور تحدد هدفاً جديداً لمنافسة سامسونغ وشاومي
16:28 | 2025-10-07
مستر بيست يحذّر: "نعيش أوقاتاً مخيفة" بسبب الذكاء الاصطناعي
11:50 | 2025-10-07
بفضل ميزة في "آيفون"... هكذا تمكّنت الشرطة من تفكيك عصابة هرّبت آلاف الهواتف المسروقة إلى الصين
10:02 | 2025-10-07
زائر من المريخ وصل إلى أرض عربية … كيف تم تتبعه؟!
03:30 | 2025-10-07
HDR.. التقنية التي تجعل الصورة تنبض بالحياة
فيديو
"الشتاء جايي"... فاستعدّوا للغرق بالنفايات لا بالأمطار!
Lebanon 24
"الشتاء جايي"... فاستعدّوا للغرق بالنفايات لا بالأمطار!
13:30 | 2025-10-07
08/10/2025 11:48:11
Lebanon 24
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
01:56 | 2025-10-03
08/10/2025 11:48:11
Lebanon 24
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
15:00 | 2025-09-30
08/10/2025 11:48:11
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24