Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

أوبن إيه آي تُطلق أدوات جديدة وتتجه لبناء "منصة تريليونية"

Lebanon 24
08-10-2025 | 01:36
A-
A+


Doc-P-1426555-638955095426735676.jpg
Doc-P-1426555-638955095426735676.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت شركة أوبن إيه آي عن توجه استراتيجي لتعزيز وجودها في سوق المؤسسات، وذلك عبر سلسلة من الشراكات مع شركات كبرى مثل سبوتيفاي وزيلو وماتيل، جاء ذلك بالتزامن مع إطلاق أدوات جديدة تتيح للمطورين دمج تقنيات الشركة في تطبيقاتهم وتوسيع استخدامات منصة شات جي بي تي.
Advertisement

وتركز الخطط الجديدة على تحويل شات جي بي تي من مجرد تطبيق للمحادثة إلى منصة مركزية تقدم خدمات متعددة وتعمل بشكل أقرب إلى نظام تشغيل، وتعتبر هذه الخطوة جزءًا من رؤية الشركة طويلة المدى لزيادة اعتماد المؤسسات على حلول الذكاء الاصطناعي المتقدمة.

وأدت أنباء هذه الشراكات إلى ارتفاع أسهم بعض الشركات المشاركة مثل زيلو وفيغما، كما ارتفعت أسهم شركة إيه إم دي بعد الإعلان عن صفقة لتوريد الرقائق إلى أوبن إيه آي.

من جانب آخر، أكدت سبوتيفاي أن شراكتها مع الشركة لن تشمل مشاركة بيانات المستخدمين لتدريب النماذج، بينما أوضحت أوبن إيه آي أنها ستلتزم بتفضيلات المستخدمين فيما يتعلق بالخصوصية.

تسعى الشركة من خلال هذا التوسع إلى الاستفادة من التطور الكبير الذي وصلت إليه نماذجها، والتي أصبحت قادرة على تلبية احتياجات الأعمال الأكثر تعقيدًا، كما تأتي هذه التحركات في وقت تخطط فيه أوبن إيه آي لبناء قدرة حوسبة ضخمة قد تتجاوز قيمتها تريليون دولار، إلى جانب إطلاق تطبيق "سورا" لتوليد الفيديوهات بالذكاء الاصطناعي الذي حقق انتشارًا واسعًا.

وما زالت أوبن إيه آى رغم النمو السريع تواجه تحدي تحقيق الأرباح، في ظل طموحات ضخمة تتطلب استثمارات هائلة، لكنها تواصل ترسيخ موقعها كإحدى أبرز الشركات التي تقود طفرة الذكاء الاصطناعي عالميًا.
(اليوم السابع)
مواضيع ذات صلة
توازيًا مع إطلاق "سورا".. أوبن إيه آي ترتفع إلى 500 مليار دولار
lebanon 24
08/10/2025 11:48:11 Lebanon 24 Lebanon 24
هذا جديد منصة "بلومبيرغ" للدولار في لبنان
lebanon 24
08/10/2025 11:48:11 Lebanon 24 Lebanon 24
إينفيدا: سوق الذكاء الاصطناعي يتجه نحو تريليونات الدولارات
lebanon 24
08/10/2025 11:48:11 Lebanon 24 Lebanon 24
بناء لطلب الأردن.. إجراء من منصة الألعاب الشهيرة "روبلوكس"
lebanon 24
08/10/2025 11:48:11 Lebanon 24 Lebanon 24

الذكاء الاصطناعي

أوبن إيه آي

التزام

شركة م

بي تي

تيجي

دمين

دريب

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
04:15 | 2025-10-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:00 | 2025-10-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:28 | 2025-10-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:50 | 2025-10-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:02 | 2025-10-07 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
04:15 | 2025-10-08
23:00 | 2025-10-07
16:28 | 2025-10-07
11:50 | 2025-10-07
10:02 | 2025-10-07
03:30 | 2025-10-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24