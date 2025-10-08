واجهة جديدة وخيارات مشاركة متعددة في تحديث واتساب المقبل

Advertisement

يختبر ميزة جديدة لتطبيقه على نظام iOS، والتي تهدف إلى جعل مشاركة تحديثات الحالة أكثر سهولة، حيث تعمل المنصة على خيارات مشاركة سريعة جديدة لتحديثات الحالة، ومن المتوقع أن تُمكّن هذه الخيارات المستخدم من مشاركة تحديثات الحالة مع الآخرين بسرعة، مما يُلغي الحاجة إلى التنقل عبر واجهة منفصلة، وقد رُصدت هذه الميزة سابقًا قيد التطوير لتطبيق واتساب على نظام أندرويد، وقد تتوفر خيارات مشاركة سريعة جديدة مع تحديثات واتساب ..وفقًا لمتتبع الميزات WABetaInfo، يكشف رمز جديد تم رصده في أحدث تحديث تجريبى لتطبيق واتساب على نظام iOS، أن التطبيق يعمل على ميزة جديدة لمشاركة تحديثات الحالة بسرعة، وقد تم اكتشاف هذه الميزة بعد إصدار واتساب التجريبى لإصدار iOS 25.28.10.72 مؤخرًا من قِبل الشركة، وعلى الرغم من أنها غير متوفرة حاليًا، إلا أنها قيد التطوير وقد تُضاف إلى إصدار مستقبلى من التطبيق.وبناءً على لقطة الشاشة التى نشرها متتبع الميزات، سيُحدّث واتساب واجهة صفحة تحديثات الحالة، مما يجعلها أقرب إلى نظيرتها في إنستجرام من حيث المظهر، وسيظهر عدد المشاهدات فى الزاوية السفلية اليسرى من الشاشة.ومن المتوقع أن يكون التغيير الأهم هو إضافة خيارين جديدين للمشاركة السريعة للتطبيقات الأخرى التابعة لـ Meta - وإنستجرام.وبفضل الخيارات الجديدة، سيتمكن المستخدمون من نشر تحديثات حالتهم بسرعة عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي المذكورة أعلاه.وأشار متتبع الميزات إلى أن المستخدمين سيحتفظون بالتحكم في أماكن مشاركة تحديثات حالتهم، حيث يمكنهم اختيار النشر يدويًا على إنستجرام أو فيسبوك أو كليهما، بشكل فردي وهذا يعني أن مشاركة تحديث على فيسبوك لن تُشاركه تلقائيًا على فيسبوك، والعكس صحيح.وقد يضطر المستخدمون إلى ربط حساب واتساب الخاص بهم بمركز حسابات ميتا لاستخدام الوظيفة الجديدة، فهو بمثابة مركز مركزي يُدير كيفية ربط تطبيقات ميتا. (اليوم السابع)