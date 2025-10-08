24
o
بيروت
22
o
طرابلس
23
o
صور
22
o
جبيل
23
o
صيدا
24
o
جونية
20
o
النبطية
15
o
زحلة
18
o
بعلبك
12
o
بشري
17
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
تكنولوجيا وعلوم
نصائح ذكية لتقليل استهلاك الكهرباء وحماية أجهزتك
Lebanon 24
08-10-2025
|
14:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أظهر تحقيق حديث أن فصل الأجهزة الكهربائية غير المستخدمة يُعد وسيلة فعّالة لتقليل فاتورة الكهرباء في المنازل، إذ تستهلك العديد من الأجهزة طاقة خفية حتى عند إيقاف تشغيلها، وهو ما يُعرف بـ"الطاقة في وضع الاستعداد".
Advertisement
تشير الدراسات إلى أن استهلاك الطاقة الخفية قد يشكل بين 5% و10% من إجمالي استهلاك الكهرباء، خاصة في الأجهزة مثل التلفزيونات، أنظمة الألعاب، شواحن الهواتف، الحواسيب المحمولة، والأجهزة ذات الشاشات الرقمية أو الساعات الداخلية. على سبيل المثال، قد تكلف الطاقة الخفية لكل جهاز ما بين 50 إلى 100 دولار سنويًا، وتراكم هذه الاستهلاكات قد يصل إلى 100-200 دولار سنويًا للمنزل العادي.
ويوصي الخبراء باستخدام أجهزة مراقبة الطاقة لتحديد الأجهزة الأكثر استهلاكًا، وفصلها بانتظام أو ربطها بشرائط كهربائية ذات مفتاح، للحصول على توفير ملموس. إضافة إلى ذلك، يُساهم الفصل المستمر للأجهزة في تقليل مخاطر الحرائق الكهربائية وحماية الأجهزة من التلف الناتج عن التقلبات المفاجئة في
التيار
. (ارم نيوز)
مواضيع ذات صلة
وزارة الكهرباء العراقية: ندعو إلى ترشيد الاستهلاك غير الضروري للكهرباء في ظل ارتفاع درجات الحرارة
Lebanon 24
وزارة الكهرباء العراقية: ندعو إلى ترشيد الاستهلاك غير الضروري للكهرباء في ظل ارتفاع درجات الحرارة
09/10/2025 01:20:20
09/10/2025 01:20:20
Lebanon 24
Lebanon 24
غوغل: هذا هو حجم استهلاك نموذج "جيميناي"
Lebanon 24
غوغل: هذا هو حجم استهلاك نموذج "جيميناي"
09/10/2025 01:20:20
09/10/2025 01:20:20
Lebanon 24
Lebanon 24
لماذا يجب أن نقلل من استهلاك السكر؟
Lebanon 24
لماذا يجب أن نقلل من استهلاك السكر؟
09/10/2025 01:20:20
09/10/2025 01:20:20
Lebanon 24
Lebanon 24
لتقليل خطر الاكتئاب ومشاكل النوم لدى المدخنين المسنين.. اليكم هذه النصيحة
Lebanon 24
لتقليل خطر الاكتئاب ومشاكل النوم لدى المدخنين المسنين.. اليكم هذه النصيحة
09/10/2025 01:20:20
09/10/2025 01:20:20
Lebanon 24
Lebanon 24
كلف الطاقة
ارم نيوز
التيار
جمالي
التيا
شواح
بانت
تيار
تابع
قد يعجبك أيضاً
واتساب يسهل تفاعل المستخدمين بين فيسبوك وإنستغرام
Lebanon 24
واتساب يسهل تفاعل المستخدمين بين فيسبوك وإنستغرام
16:00 | 2025-10-08
08/10/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أين تُصنَّع وتُركّب نصف روبوتات العالم؟
Lebanon 24
أين تُصنَّع وتُركّب نصف روبوتات العالم؟
10:44 | 2025-10-08
08/10/2025 10:44:46
Lebanon 24
Lebanon 24
في الإمارات.. تعاون تاريخي مع Google يتيح Gemini مجاناً للجامعات
Lebanon 24
في الإمارات.. تعاون تاريخي مع Google يتيح Gemini مجاناً للجامعات
10:00 | 2025-10-08
08/10/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
2025 TF.. ثاني أقرب كويكب يمر على مسافة لا تصدق من الأرض!
Lebanon 24
2025 TF.. ثاني أقرب كويكب يمر على مسافة لا تصدق من الأرض!
08:39 | 2025-10-08
08/10/2025 08:39:02
Lebanon 24
Lebanon 24
OpenAI تحول ChatGPT إلى منصة إنتاجية متكاملة
Lebanon 24
OpenAI تحول ChatGPT إلى منصة إنتاجية متكاملة
07:00 | 2025-10-08
08/10/2025 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
عن قضية الشيخ حسن مرعب.. ماذا كشفت التحقيقات؟
Lebanon 24
عن قضية الشيخ حسن مرعب.. ماذا كشفت التحقيقات؟
04:40 | 2025-10-08
08/10/2025 04:40:07
Lebanon 24
Lebanon 24
صوت قويّ يُسمع في الضاحية.. ماذا تبيّن؟
Lebanon 24
صوت قويّ يُسمع في الضاحية.. ماذا تبيّن؟
14:15 | 2025-10-08
08/10/2025 02:15:28
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة جديدة عن فضل شاكر.. كان سيتعرّض للقصف!
Lebanon 24
مفاجأة جديدة عن فضل شاكر.. كان سيتعرّض للقصف!
12:06 | 2025-10-08
08/10/2025 12:06:27
Lebanon 24
Lebanon 24
فضيحة مدوية.. بالأسماء اعتقال 19 من مشاهير تركيا خلال عمليات دهم فجرا إليكم السبب
Lebanon 24
فضيحة مدوية.. بالأسماء اعتقال 19 من مشاهير تركيا خلال عمليات دهم فجرا إليكم السبب
04:29 | 2025-10-08
08/10/2025 04:29:15
Lebanon 24
Lebanon 24
خبرٌ سار من الأمن العام إلى المواطنين.. بيانٌ مهم جداً
Lebanon 24
خبرٌ سار من الأمن العام إلى المواطنين.. بيانٌ مهم جداً
05:58 | 2025-10-08
08/10/2025 05:58:40
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
16:00 | 2025-10-08
واتساب يسهل تفاعل المستخدمين بين فيسبوك وإنستغرام
10:44 | 2025-10-08
أين تُصنَّع وتُركّب نصف روبوتات العالم؟
10:00 | 2025-10-08
في الإمارات.. تعاون تاريخي مع Google يتيح Gemini مجاناً للجامعات
08:39 | 2025-10-08
2025 TF.. ثاني أقرب كويكب يمر على مسافة لا تصدق من الأرض!
07:00 | 2025-10-08
OpenAI تحول ChatGPT إلى منصة إنتاجية متكاملة
04:15 | 2025-10-08
واجهة جديدة وخيارات مشاركة متعددة في تحديث واتساب المقبل
فيديو
"الشتاء جايي"... فاستعدّوا للغرق بالنفايات لا بالأمطار!
Lebanon 24
"الشتاء جايي"... فاستعدّوا للغرق بالنفايات لا بالأمطار!
13:30 | 2025-10-07
09/10/2025 01:20:20
Lebanon 24
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
01:56 | 2025-10-03
09/10/2025 01:20:20
Lebanon 24
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
15:00 | 2025-09-30
09/10/2025 01:20:20
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24