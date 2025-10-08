Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

نصائح ذكية لتقليل استهلاك الكهرباء وحماية أجهزتك

Lebanon 24
08-10-2025 | 14:00
A-
A+
Doc-P-1426827-638955452945561032.jpg
Doc-P-1426827-638955452945561032.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أظهر تحقيق حديث أن فصل الأجهزة الكهربائية غير المستخدمة يُعد وسيلة فعّالة لتقليل فاتورة الكهرباء في المنازل، إذ تستهلك العديد من الأجهزة طاقة خفية حتى عند إيقاف تشغيلها، وهو ما يُعرف بـ"الطاقة في وضع الاستعداد".
Advertisement

تشير الدراسات إلى أن استهلاك الطاقة الخفية قد يشكل بين 5% و10% من إجمالي استهلاك الكهرباء، خاصة في الأجهزة مثل التلفزيونات، أنظمة الألعاب، شواحن الهواتف، الحواسيب المحمولة، والأجهزة ذات الشاشات الرقمية أو الساعات الداخلية. على سبيل المثال، قد تكلف الطاقة الخفية لكل جهاز ما بين 50 إلى 100 دولار سنويًا، وتراكم هذه الاستهلاكات قد يصل إلى 100-200 دولار سنويًا للمنزل العادي.

ويوصي الخبراء باستخدام أجهزة مراقبة الطاقة لتحديد الأجهزة الأكثر استهلاكًا، وفصلها بانتظام أو ربطها بشرائط كهربائية ذات مفتاح، للحصول على توفير ملموس. إضافة إلى ذلك، يُساهم الفصل المستمر للأجهزة في تقليل مخاطر الحرائق الكهربائية وحماية الأجهزة من التلف الناتج عن التقلبات المفاجئة في التيار. (ارم نيوز)
مواضيع ذات صلة
وزارة الكهرباء العراقية: ندعو إلى ترشيد الاستهلاك غير الضروري للكهرباء في ظل ارتفاع درجات الحرارة
lebanon 24
09/10/2025 01:20:20 Lebanon 24 Lebanon 24
غوغل: هذا هو حجم استهلاك نموذج "جيميناي"
lebanon 24
09/10/2025 01:20:20 Lebanon 24 Lebanon 24
لماذا يجب أن نقلل من استهلاك السكر؟
lebanon 24
09/10/2025 01:20:20 Lebanon 24 Lebanon 24
لتقليل خطر الاكتئاب ومشاكل النوم لدى المدخنين المسنين.. اليكم هذه النصيحة
lebanon 24
09/10/2025 01:20:20 Lebanon 24 Lebanon 24

كلف الطاقة

ارم نيوز

التيار

جمالي

التيا

شواح

بانت

تيار

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
16:00 | 2025-10-08
10:44 | 2025-10-08
10:00 | 2025-10-08
08:39 | 2025-10-08
07:00 | 2025-10-08
04:15 | 2025-10-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24