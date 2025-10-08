نصائح ذكية لتقليل استهلاك الكهرباء وحماية أجهزتك

أظهر تحقيق حديث أن فصل الأجهزة الكهربائية غير المستخدمة يُعد وسيلة فعّالة لتقليل فاتورة الكهرباء في المنازل، إذ تستهلك العديد من الأجهزة طاقة خفية حتى عند إيقاف تشغيلها، وهو ما يُعرف بـ"الطاقة في وضع الاستعداد".

تشير الدراسات إلى أن استهلاك الطاقة الخفية قد يشكل بين 5% و10% من إجمالي استهلاك الكهرباء، خاصة في الأجهزة مثل التلفزيونات، أنظمة الألعاب، شواحن الهواتف، الحواسيب المحمولة، والأجهزة ذات الشاشات الرقمية أو الساعات الداخلية. على سبيل المثال، قد تكلف الطاقة الخفية لكل جهاز ما بين 50 إلى 100 دولار سنويًا، وتراكم هذه الاستهلاكات قد يصل إلى 100-200 دولار سنويًا للمنزل العادي.



ويوصي الخبراء باستخدام أجهزة مراقبة الطاقة لتحديد الأجهزة الأكثر استهلاكًا، وفصلها بانتظام أو ربطها بشرائط كهربائية ذات مفتاح، للحصول على توفير ملموس. إضافة إلى ذلك، يُساهم الفصل المستمر للأجهزة في تقليل مخاطر الحرائق الكهربائية وحماية الأجهزة من التلف الناتج عن التقلبات المفاجئة في . (ارم نيوز)