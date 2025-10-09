22
o
بيروت
22
o
طرابلس
22
o
صور
20
o
جبيل
21
o
صيدا
23
o
جونية
15
o
النبطية
13
o
زحلة
13
o
بعلبك
11
o
بشري
16
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
تكنولوجيا وعلوم
"ميتا" تعلن تحديثات جديدة لميزة Reels في فيسبوك
Lebanon 24
09-10-2025
|
23:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشفت شركة "ميتا" عن تحديثات جديدة لميزة مقاطع الفيديو القصيرة Reels في تطبيق
فيسبوك
، تتضمن تحسين خوارزمية التوصيات لتمييز اهتمامات المستخدمين بسرعة أكبر، وعرض مقاطع أحدث وأكثر ارتباطًا بذوقهم.
Advertisement
وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الشركة لتعزيز
جاذبية
المنصة، إذ أكد الرئيس التنفيذي
مارك زوكربيرغ
سابقًا رغبته في "إعادة تجربة فيسبوك الأصلية"، معتبرًا أن تطوير تجربة الفيديو جزء أساسي من استراتيجية منافسة تيك توك.
كما زادت ميتا نسبة عرض المقاطع الجديدة التي ينشرها صناع المحتوى في يومها الأول بنحو 50%، ليتمكن المستخدمون من مشاهدة أحدث الفيديوهات فور نشرها.
وأضافت الشركة ميزة "فقاعات الأصدقاء" (Friend Bubbles)، التي تظهر في الزاوية السفلية من الفيديو لتُظهر تفاعل الأصدقاء مع المقطع، مع إمكانية بدء محادثة مباشرة بالنقر على الفقاعة.
وقالت ميتا في إعلانها إن "رؤية تفاعلات الأصدقاء كانت دومًا جزءًا أساسيًا من تجربة فيسبوك، ونحن مستمرون بتطوير مزايا تُعيدنا إلى تلك الجذور".
في حزيران الماضي أعلنت ميتا، توحيد مقاطع الفيديو كافة ضمن فئة Reels وإلغاء قيود المدة الزمنية، في خطوة تهدف إلى تبسيط التجربة ودعم نمو المحتوى
القصير
في المنصة.
مواضيع ذات صلة
ميتا تعيد ميزة "النكزات" إلى فيسبوك لجذب الشباب
Lebanon 24
ميتا تعيد ميزة "النكزات" إلى فيسبوك لجذب الشباب
10/10/2025 08:24:11
10/10/2025 08:24:11
Lebanon 24
Lebanon 24
على فيسبوك وإنستاغرام... ميتا تطرح ميزة الدبلجة الصوتية بالذكاء الاصطناعي
Lebanon 24
على فيسبوك وإنستاغرام... ميتا تطرح ميزة الدبلجة الصوتية بالذكاء الاصطناعي
10/10/2025 08:24:11
10/10/2025 08:24:11
Lebanon 24
Lebanon 24
"Vibes".. ميزة رائعة جداً من "ميتا"!
Lebanon 24
"Vibes".. ميزة رائعة جداً من "ميتا"!
10/10/2025 08:24:11
10/10/2025 08:24:11
Lebanon 24
Lebanon 24
بسعر 600 دولار.. هذه النظارة الذكية جديدة ستنافس "راي بان ميتا" تعرّفوا إلى ميزاتها
Lebanon 24
بسعر 600 دولار.. هذه النظارة الذكية جديدة ستنافس "راي بان ميتا" تعرّفوا إلى ميزاتها
10/10/2025 08:24:11
10/10/2025 08:24:11
Lebanon 24
Lebanon 24
مارك زوكربيرغ
زوكربيرغ
شركة م
القصير
جاذبية
الزمني
تيجي
تابع
قد يعجبك أيضاً
"إليتريكا".. أول سيارة كهربائية من فيراري بقوة تفوق 1000 حصان!
Lebanon 24
"إليتريكا".. أول سيارة كهربائية من فيراري بقوة تفوق 1000 حصان!
00:30 | 2025-10-10
10/10/2025 12:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"ساوند كلاود" يتحول إلى منصة اجتماعية بمزايا جديدة
Lebanon 24
"ساوند كلاود" يتحول إلى منصة اجتماعية بمزايا جديدة
16:00 | 2025-10-09
09/10/2025 04:00:33
Lebanon 24
Lebanon 24
لكل مستخدمي "أندرويد 16"... تعرفوا على هذه الميزة الجديدة لمنع تتبع هاتفكم
Lebanon 24
لكل مستخدمي "أندرويد 16"... تعرفوا على هذه الميزة الجديدة لمنع تتبع هاتفكم
13:57 | 2025-10-09
09/10/2025 01:57:06
Lebanon 24
Lebanon 24
مايكروسوفت.. أزمة الكهرباء النظيفة لتحقيق أهدافها المناخية
Lebanon 24
مايكروسوفت.. أزمة الكهرباء النظيفة لتحقيق أهدافها المناخية
11:00 | 2025-10-09
09/10/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
كوالكوم تكشف عن جديدها: معالج يعد بثورة في هواتف أندرويد
Lebanon 24
كوالكوم تكشف عن جديدها: معالج يعد بثورة في هواتف أندرويد
09:00 | 2025-10-09
09/10/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
الأمطار ستشتد.. المنخفض الجوي الذي يضرب لبنان مستمر حتى هذا الموعد
Lebanon 24
الأمطار ستشتد.. المنخفض الجوي الذي يضرب لبنان مستمر حتى هذا الموعد
03:11 | 2025-10-09
09/10/2025 03:11:05
Lebanon 24
Lebanon 24
خسائر "حزب الله" كبيرة
Lebanon 24
خسائر "حزب الله" كبيرة
09:00 | 2025-10-09
09/10/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
موقع إيراني يكشف.. لهذا السبب دخل "حزب الله" الحرب مع إسرائيل
Lebanon 24
موقع إيراني يكشف.. لهذا السبب دخل "حزب الله" الحرب مع إسرائيل
10:30 | 2025-10-09
09/10/2025 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
للعسكريين في الخدمة والمتقاعدين.. إليكم هذا الخبر
Lebanon 24
للعسكريين في الخدمة والمتقاعدين.. إليكم هذا الخبر
08:06 | 2025-10-09
09/10/2025 08:06:20
Lebanon 24
Lebanon 24
في بيروت.. حملة أمنية كبيرة جدا (صور)
Lebanon 24
في بيروت.. حملة أمنية كبيرة جدا (صور)
07:07 | 2025-10-09
09/10/2025 07:07:35
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
00:30 | 2025-10-10
"إليتريكا".. أول سيارة كهربائية من فيراري بقوة تفوق 1000 حصان!
16:00 | 2025-10-09
"ساوند كلاود" يتحول إلى منصة اجتماعية بمزايا جديدة
13:57 | 2025-10-09
لكل مستخدمي "أندرويد 16"... تعرفوا على هذه الميزة الجديدة لمنع تتبع هاتفكم
11:00 | 2025-10-09
مايكروسوفت.. أزمة الكهرباء النظيفة لتحقيق أهدافها المناخية
09:00 | 2025-10-09
كوالكوم تكشف عن جديدها: معالج يعد بثورة في هواتف أندرويد
07:00 | 2025-10-09
لماذا تبقى كاميرات الهواتف أضعف من الكاميرات الاحترافية؟
فيديو
"الشتاء جايي"... فاستعدّوا للغرق بالنفايات لا بالأمطار!
Lebanon 24
"الشتاء جايي"... فاستعدّوا للغرق بالنفايات لا بالأمطار!
13:30 | 2025-10-07
10/10/2025 08:24:11
Lebanon 24
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
01:56 | 2025-10-03
10/10/2025 08:24:11
Lebanon 24
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
15:00 | 2025-09-30
10/10/2025 08:24:11
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24