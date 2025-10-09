"ميتا" تعلن تحديثات جديدة لميزة Reels في فيسبوك

Advertisement

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الشركة لتعزيز المنصة، إذ أكد الرئيس التنفيذي سابقًا رغبته في "إعادة تجربة فيسبوك الأصلية"، معتبرًا أن تطوير تجربة الفيديو جزء أساسي من استراتيجية منافسة تيك توك.كما زادت ميتا نسبة عرض المقاطع الجديدة التي ينشرها صناع المحتوى في يومها الأول بنحو 50%، ليتمكن المستخدمون من مشاهدة أحدث الفيديوهات فور نشرها.وأضافت الشركة ميزة "فقاعات الأصدقاء" (Friend Bubbles)، التي تظهر في الزاوية السفلية من الفيديو لتُظهر تفاعل الأصدقاء مع المقطع، مع إمكانية بدء محادثة مباشرة بالنقر على الفقاعة.وقالت ميتا في إعلانها إن "رؤية تفاعلات الأصدقاء كانت دومًا جزءًا أساسيًا من تجربة فيسبوك، ونحن مستمرون بتطوير مزايا تُعيدنا إلى تلك الجذور".في حزيران الماضي أعلنت ميتا، توحيد مقاطع الفيديو كافة ضمن فئة Reels وإلغاء قيود المدة الزمنية، في خطوة تهدف إلى تبسيط التجربة ودعم نمو المحتوى في المنصة.