متفرقات

"الانسحاق العظيم".. الكشف عن تاريخ نهاية الكون!

Lebanon 24
10-10-2025 | 04:00
هل سيتوقف الكون عن التمدد يومًا ما؟
وفق دراسة جديدة نُشرت في مجلة Journal of Cosmology and Astroparticle Physics، قد لا يستمر الكون في التوسع إلى الأبد، بل قد ينهار على نفسه خلال نحو 20 مليار سنة، في حدث يُعرف باسم "الانسحاق العظيم" (Big Crunch).

ويُقدّر الباحثون أن العمر الكلي للكون سيبلغ 33.3 مليار سنة، وبما أن عمره الحالي هو 13.8 مليار سنة، فإننا نقف تقريبًا في منتصف رحلته الكونية.
ويشير الفريق العلمي، الذي يضم باحثين من إسبانيا والصين والولايات المتحدة، إلى أن الكون سيمرّ بثلاث مراحل:
- التمدد المستمر لـ 11 مليار سنة إضافية،
- ثم توقف التمدد تدريجيًا،
- قبل أن يبدأ الانكماش السريع نحو نقطة النهاية.

السبب في هذا التحول المحتمل، وفق الدراسة، هو أن الطاقة المظلمة التي كانت تُعتبر قوة دافعة للتوسع، قد تتحول إلى قوة جاذبة مع مرور الزمن، إذا كانت قيمة الثابت الكوني (λ) سلبية كما تشير البيانات الجديدة.

ويشرح البروفيسور هنري تاي من جامعة كورنيل: "كنا نعتقد أن الكون سيتوسع إلى الأبد، لكن المؤشرات الحديثة توحي بأن الرياح الكونية قد تنقلب يومًا ما، ليبدأ الكون بالانهيار نحو ذاته."

ويشبّه العلماء هذه العملية بدراجة تصعد منحدرًا بمعونة الرياح، ثم تضعف تلك الرياح شيئًا فشيئًا حتى تتوقف عند القمة، لتبدأ بعدها بالانحدار.

رغم أن هذه النظرية ما تزال في نطاق الفرضيات، إلا أنها تُعيد إحياء سؤال فلسفي قديم:
هل للكون نهاية كما كانت له بداية؟

بينما نحلم باستكشاف المجرات، تذكّرنا هذه الدراسة بأن كل شيء، حتى الكون نفسه، له أجلٌ محتوم.
 
(روسيا اليوم)
