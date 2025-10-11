لإعادة قنوات محظورة.. قرار من "يوتيوب"

Advertisement

الغير مؤهلين للعودة، هي القنوات المحظورة بسبب انتهاك حقوق النشر أو انتهاك شروط المنصة، وكذلك من حذفوا قنواتهم أو حساباتهم على بعد الحظر.بالتوازي، يمكن النظر في طلبات المبدعين الذين حُظروا سابقًا بموجب سياسة أوقفها يوتيوب لاحقًا، إذا لم يعد محتواهم يتعارض مع إرشادات المجتمع الحالية.يوتيوب سيُقيّم الطلبات بحسب عوامل منها تكرار المخالفات لإرشادات المجتمع أو شروط الخدمة، وسيُراجع ما إذا كان النشاط خارج المنصة قد ألحق أو قد يُلحق ضررًا بمجتمع يوتيوب (مثل القنوات التي تُعرّض سلامة الأطفال للخطر).حتى بعد الموافقة، يبدأ صاحب القناة بـصفر مشتركين وصفر فيديوهات. وللانضمام إلى برنامج الشركاء وتحقيق الدخل، يتعيّن تحقيق متطلبات المشتركين وساعات المشاهدة من جديد. إحدى المزايا للمبدعين هي إعادة رفع مقاطع قديمة لا تخالف السياسات، لبناء مكتبة محتوى بسرعة واستعادة الانتشار.تأتي الخطوة بعد أسابيع من إبلاغ غوغل لرئيس لجنة في مجلس النواب الأميركي أنها ستسمح بعودة بعض القنوات التي حُظرت بسبب انتهاكات متكررة لسياسات كوفيد-19 ونزاهة الانتخابات. وأكدت غوغل في خطابها أن قرارات الحظر جاءت في "جو سياسي" سعى للتأثير على سلوك المنصات، معتبرةً أنه "غير مقبول" لأي حكومة أن تفرض سيطرتها على المحتوى.