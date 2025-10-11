25
لإعادة قنوات محظورة.. قرار من "يوتيوب"
Lebanon 24
11-10-2025
|
16:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أطلق
يوتيوب
رسميًا، الخميس، برنامج "فرصة ثانية" بعد إعلانٍ الشهر الماضي عن خطط لإعادة بعض الحسابات التي حُظرت بسبب كوفيد-19 ومعلومات مضللة مرتبطة بالانتخابات. ويتيح البرنامج لجزء من منشئي المحتوى المؤهلين طلب إنشاء
قناة جديدة
عبر
youtube
studio
خلال الأسابيع المقبلة، شرط تسجيل الدخول ببيانات القناة المغلقة.
من يشملهم البرنامج ومن يُستثنى؟
الغير مؤهلين للعودة، هي القنوات المحظورة بسبب انتهاك حقوق النشر أو انتهاك شروط المنصة، وكذلك من حذفوا قنواتهم أو حساباتهم على
غوغل
بعد الحظر.
بالتوازي، يمكن النظر في طلبات المبدعين الذين حُظروا سابقًا بموجب سياسة أوقفها يوتيوب لاحقًا، إذا لم يعد محتواهم يتعارض مع إرشادات المجتمع الحالية.
يوتيوب سيُقيّم الطلبات بحسب عوامل منها تكرار المخالفات لإرشادات المجتمع أو شروط الخدمة، وسيُراجع ما إذا كان النشاط خارج المنصة قد ألحق أو قد يُلحق ضررًا بمجتمع يوتيوب (مثل القنوات التي تُعرّض سلامة الأطفال للخطر).
حتى بعد الموافقة، يبدأ صاحب القناة بـصفر مشتركين وصفر فيديوهات. وللانضمام إلى برنامج الشركاء وتحقيق الدخل، يتعيّن تحقيق متطلبات المشتركين وساعات المشاهدة من جديد. إحدى المزايا للمبدعين هي إعادة رفع مقاطع قديمة لا تخالف السياسات، لبناء مكتبة محتوى بسرعة واستعادة الانتشار.
تأتي الخطوة بعد أسابيع من إبلاغ غوغل لرئيس لجنة
القضاء
في مجلس النواب الأميركي
جيم جوردان
أنها ستسمح بعودة بعض القنوات التي حُظرت بسبب انتهاكات متكررة لسياسات كوفيد-19 ونزاهة الانتخابات. وأكدت غوغل في خطابها أن قرارات الحظر جاءت في "جو سياسي" سعى للتأثير على سلوك المنصات، معتبرةً أنه "غير مقبول" لأي حكومة أن تفرض سيطرتها على المحتوى.
