دراسات تكشف.. هذا ما تفعله روبوتات الدردشة بعقل الإنسان



Advertisement

واكتشفت العديد من الدراسات المنشورة مؤخراً أن الذكاء الاصطناعي يُمكنه تغيير تصورات الواقع كجزء من "حلقة تغذية استرجاعية" بين منصات محادثة الذكاء الاصطناعي والمرض النفسي، مما يعزز أي معتقدات وهمية قد تكون لدى المريض.



وذكر فريق من جامعة أكسفورد وكلية في ورقة بحثية لم تنشر بعد: "بينما يتحدث بعض المستخدمين عن فوائد نفسية لاستخدام الذكاء الاصطناعي، تظهر حالات مثيرة للقلق، بما في ذلك تقارير عن حالات انتحار وعنف وأفكار وهمية مرتبطة بعلاقات عاطفية يقع فيها المستخدم مع منصة الدردشة".



وحذر فريق الباحثين من أن "الاعتماد السريع على منصات الدردشة كرفقاء اجتماعيين شخصيين" لا يخضع لدراسة كافية.



وأشارت دراسة أخرى، أجراها باحثون في كلية كينغز لندن وجامعة ، إلى 17 حالة تشخيص بالذهان بعد التفاعل مع منصات دردشة مثل "شات جي. بي. تي" و"كوبايلوت". حذر خبراء الصحة من عدة جامعات رائدة في أبحاث ، من أن الذكاء الاصطناعي لا يؤدي إلى تشويش أفكار وعقل المستخدمين نتيجة المعلومات المضللة فحسب، وإنما يخلق لديهم شعوراً بالتشويش النفسي أيضاً.واكتشفت العديد من الدراسات المنشورة مؤخراً أن الذكاء الاصطناعي يُمكنه تغيير تصورات الواقع كجزء من "حلقة تغذية استرجاعية" بين منصات محادثة الذكاء الاصطناعي والمرض النفسي، مما يعزز أي معتقدات وهمية قد تكون لدى المريض.وذكر فريق من جامعة أكسفورد وكلية في ورقة بحثية لم تنشر بعد: "بينما يتحدث بعض المستخدمين عن فوائد نفسية لاستخدام الذكاء الاصطناعي، تظهر حالات مثيرة للقلق، بما في ذلك تقارير عن حالات انتحار وعنف وأفكار وهمية مرتبطة بعلاقات عاطفية يقع فيها المستخدم مع منصة الدردشة".وحذر فريق الباحثين من أن "الاعتماد السريع على منصات الدردشة كرفقاء اجتماعيين شخصيين" لا يخضع لدراسة كافية.وأشارت دراسة أخرى، أجراها باحثون في كلية كينغز لندن وجامعة ، إلى 17 حالة تشخيص بالذهان بعد التفاعل مع منصات دردشة مثل "شات جي. بي. تي" و"كوبايلوت".

وأضاف الفريق الثاني: "قد يعكس الذكاء الاصطناعي المحتوى الوهمي أو المبالغ فيه، أو يثبت صحته، أو يضخمه، لا سيما لدى المستخدمين المعرضين بالفعل للذهان، ويعود ذلك جزئياً إلى تصميم النماذج لزيادة التفاعل مع المستخدم".



وبحسب مجلة "نيتشر" العلمية، يمكن أن تتضمن حالة الذهان "الهلوسة والضلالات والمعتقدات الخاطئة.. ويمكن أن تنجم هذه الحالة عن الاضطرابات العقلية مثل انفصام الشخصية والاضطراب ثنائي القطب (اضطراب نفسي يسبب نوبات من الاكتئاب ونوبات أخرى من الابتهاج غير الطبيعي) والضغط الشديد وتعاطي المخدرات". (العربية)