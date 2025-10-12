لمحبي "أبل".. هذا ما ستكشفه الشركة خلال أيام!

Advertisement

وتشير النشرة الأسبوعية لوكالة إلى أن الشركة قد منتجات جديدة خلال الأيام المقبلة عبر إعلان إلكتروني، بدلًا من حدث رسمي في مقرها.ومن المتوقع أن تشمل الإعلانات ظهور شريحة "M5" لأول مرة في آيباد برو و"Vision Pro"، بالإضافة إلى إصدار جديد من " " بالطراز الأساسي المزود بشريحة "M5"، بينما الطرازات الأعلى "M5 Pro" و"M5 Max" قد تُطرح العام المقبل.أما المنتجات التي لا تحتوي على شريحة "M5"، مثل "HomePod mini" و"Apple TV" و"AirTag"، فـ"ما زالت قيد التطوير" ولم يُحدد موعد إطلاقها بعد.