لمحبي "أبل".. هذا ما ستكشفه الشركة خلال أيام!
Lebanon 24
12-10-2025
|
23:45
تكشف أبل عادةً عن بعض المنتجات الصغيرة في تشرين الاول، بعد إطلاق سلسلة هواتف آيفون في أيلول.
وتشير النشرة الأسبوعية لوكالة
بلومبرغ
إلى أن الشركة قد
تعلن عن
منتجات جديدة خلال الأيام المقبلة عبر إعلان إلكتروني، بدلًا من حدث رسمي في مقرها.
ومن المتوقع أن تشمل الإعلانات ظهور شريحة "M5" لأول مرة في آيباد برو و"Vision Pro"، بالإضافة إلى إصدار جديد من "
macbook pro
" بالطراز الأساسي المزود بشريحة "M5"، بينما الطرازات الأعلى "M5 Pro" و"M5 Max" قد تُطرح العام المقبل.
أما المنتجات التي لا تحتوي على شريحة "M5"، مثل "HomePod mini" و"Apple TV" و"AirTag"، فـ"ما زالت قيد التطوير" ولم يُحدد موعد إطلاقها بعد.
