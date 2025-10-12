Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

لمحبي "أبل".. هذا ما ستكشفه الشركة خلال أيام!

Lebanon 24
12-10-2025 | 23:45
A-
A+
Doc-P-1428661-638959392236312984.jpeg
Doc-P-1428661-638959392236312984.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تكشف أبل عادةً عن بعض المنتجات الصغيرة في تشرين الاول، بعد إطلاق سلسلة هواتف آيفون في أيلول.


وتشير النشرة الأسبوعية لوكالة بلومبرغ إلى أن الشركة قد تعلن عن منتجات جديدة خلال الأيام المقبلة عبر إعلان إلكتروني، بدلًا من حدث رسمي في مقرها.
Advertisement


ومن المتوقع أن تشمل الإعلانات ظهور شريحة "M5" لأول مرة في آيباد برو و"Vision Pro"، بالإضافة إلى إصدار جديد من "macbook pro" بالطراز الأساسي المزود بشريحة "M5"، بينما الطرازات الأعلى "M5 Pro" و"M5 Max" قد تُطرح العام المقبل.


أما المنتجات التي لا تحتوي على شريحة "M5"، مثل "HomePod mini" و"Apple TV" و"AirTag"، فـ"ما زالت قيد التطوير" ولم يُحدد موعد إطلاقها بعد.
مواضيع ذات صلة
محادثات بشأن أوكرانيا خلال أيام.. هذا ما كشفه ترامب
lebanon 24
13/10/2025 10:46:35 Lebanon 24 Lebanon 24
آبل تتهم شركة صينية شهيرة بالسرقة… ما القصّة؟
lebanon 24
13/10/2025 10:46:35 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش تسلّم اسلحة من "مخيم عين الحلوة" واجتماع مع "حماس" خلال أيام
lebanon 24
13/10/2025 10:46:35 Lebanon 24 Lebanon 24
لمحبي سيارات "بي أم دبليو".. إقرأوا هذا الخبر
lebanon 24
13/10/2025 10:46:35 Lebanon 24 Lebanon 24

macbook pro

بلومبرغ

باد برو

تعلن عن

سي ال

ساسي

تشري

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:30 | 2025-10-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:23 | 2025-10-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2025-10-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2025-10-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:01 | 2025-10-12 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
01:04 | 2025-10-13
23:00 | 2025-10-12
15:00 | 2025-10-12
12:00 | 2025-10-12
09:03 | 2025-10-12
06:40 | 2025-10-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24