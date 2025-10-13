ميزات خفية في آيفون قد تنقذك من أخطر المواقف.. اكتشفها!

Advertisement

تتيح هذه الميزة إرسال إشعار تلقائي إلى أحد أفراد العائلة أو الأصدقاء إذا لم تصل إلى وجهتك أو انقطع الاتصال بك، مع مشاركة موقعك وقوة الإشارة ونسبة البطارية. يمكن تفعيلها عبر الرسائل > (+) > المزيد > Check In > تعديل.يمكن للهاتف الاتصال بخدمات الطوارئ وإرسال موقعك بدقة، ويعمل الضغط المطول على الزر الجانبي مع زر الصوت أو خمس ضغطات سريعة. مستخدمو iPhone 14 وما بعده يستفيدون من ميزة الاتصال عبر الأقمار الصناعية في الأماكن دون تغطية شبكة.تكتشف هذه الميزة التصادمات أو الانقلابات باستخدام حساسات دقيقة، وتطلق إنذارًا صوتيًا ثم تتصل تلقائيًا بخدمات الطوارئ إذا لم يستجب المستخدم. الميزة مفعلة افتراضيًا في iPhone 14 وما بعده.حتى عند نفاد البطارية، يمكن لمستخدمي Apple Pay الدفع بفضل Express Mode، الذي يحتفظ ببطاقة محدودة لتفعيل الدفع الرقمي، ما يساعد في العودة إلى المنزل أو وسائل النقل دون محفظة.يمكن للهاتف التعرف على أصوات معينة مثل أو بكاء الأطفال، وإرسال تنبيه فوري. يمكن ربط الميزة بمكبر HomePod لتعميم التنبيهات .بهذه الميزات الذكية، يتحول iPhone إلى درع أمان رقمي يرافق المستخدم في المواقف الصعبة ويمنحه فرصة إضافية للنجاة.