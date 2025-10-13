Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

ميزات خفية في آيفون قد تنقذك من أخطر المواقف.. اكتشفها!

Lebanon 24
13-10-2025 | 01:04
A-
A+
Doc-P-1428665-638959396775090109.webp
Doc-P-1428665-638959396775090109.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أضافت "آبل" إلى أجهزة iphone مجموعة ميزات ذكية تساعد المستخدمين على طلب المساعدة أو النجاة في المواقف الطارئة، وفقًا لصحيفة "ذا صن" البريطانية.
Advertisement

1- Check In – تنبيه تلقائي عند التأخير أو الاختفاء

تتيح هذه الميزة إرسال إشعار تلقائي إلى أحد أفراد العائلة أو الأصدقاء إذا لم تصل إلى وجهتك أو انقطع الاتصال بك، مع مشاركة موقعك وقوة الإشارة ونسبة البطارية. يمكن تفعيلها عبر الرسائل > (+) > المزيد > Check In > تعديل.

2- Emergency SOS – اتصال فوري بالطوارئ

يمكن للهاتف الاتصال بخدمات الطوارئ وإرسال موقعك بدقة، ويعمل الضغط المطول على الزر الجانبي مع زر الصوت أو خمس ضغطات سريعة. مستخدمو iPhone 14 وما بعده يستفيدون من ميزة الاتصال عبر الأقمار الصناعية في الأماكن دون تغطية شبكة.

3- اكتشاف حوادث السيارات – Crash Detection

تكتشف هذه الميزة التصادمات أو الانقلابات باستخدام حساسات دقيقة، وتطلق إنذارًا صوتيًا ثم تتصل تلقائيًا بخدمات الطوارئ إذا لم يستجب المستخدم. الميزة مفعلة افتراضيًا في iPhone 14 وما بعده.

4- الدفع دون طاقة – Express Mode

حتى عند نفاد البطارية، يمكن لمستخدمي Apple Pay الدفع بفضل Express Mode، الذي يحتفظ ببطاقة محدودة لتفعيل الدفع الرقمي، ما يساعد في العودة إلى المنزل أو وسائل النقل دون محفظة.

5- التعرف على الأصوات – Sound Recognition

يمكن للهاتف التعرف على أصوات معينة مثل صفارات الإنذار أو بكاء الأطفال، وإرسال تنبيه فوري. يمكن ربط الميزة بمكبر HomePod لتعميم التنبيهات في المنزل.

بهذه الميزات الذكية، يتحول iPhone إلى درع أمان رقمي يرافق المستخدم في المواقف الصعبة ويمنحه فرصة إضافية للنجاة.
مواضيع ذات صلة
ميزة خفية في iOS 26 تمنح الآيفون القديم سرعة إضافية... اكتشفها!
lebanon 24
13/10/2025 10:46:41 Lebanon 24 Lebanon 24
قد تغيّر طريقة استخدامك للهاتف.. 5 حيل خفية في آيفون يجب معرفتها
lebanon 24
13/10/2025 10:46:41 Lebanon 24 Lebanon 24
حجم الرقبة قد يكون مؤشرا لمشاكل صحية خفية
lebanon 24
13/10/2025 10:46:41 Lebanon 24 Lebanon 24
ميزة أمنيّة متقدمة بهواتف "آيفون 17"... اكتشفها!
lebanon 24
13/10/2025 10:46:41 Lebanon 24 Lebanon 24

صفارات الإنذار

خدمات الطوارئ

البريطانية

في المنزل

البريطاني

iphone

مار ال

بالطو

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:30 | 2025-10-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:23 | 2025-10-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2025-10-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2025-10-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:01 | 2025-10-12 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
23:45 | 2025-10-12
23:00 | 2025-10-12
15:00 | 2025-10-12
12:00 | 2025-10-12
09:03 | 2025-10-12
06:40 | 2025-10-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24