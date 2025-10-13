24
تكنولوجيا وعلوم
ميزات خفية في آيفون قد تنقذك من أخطر المواقف.. اكتشفها!
Lebanon 24
13-10-2025
|
01:04
أضافت "آبل" إلى أجهزة
iphone
مجموعة ميزات ذكية تساعد المستخدمين على طلب المساعدة أو النجاة في المواقف الطارئة، وفقًا لصحيفة "ذا صن"
البريطانية
.
1- Check In – تنبيه تلقائي عند التأخير أو الاختفاء
تتيح هذه الميزة إرسال إشعار تلقائي إلى أحد أفراد العائلة أو الأصدقاء إذا لم تصل إلى وجهتك أو انقطع الاتصال بك، مع مشاركة موقعك وقوة الإشارة ونسبة البطارية. يمكن تفعيلها عبر الرسائل > (+) > المزيد > Check In > تعديل.
2- Emergency SOS – اتصال فوري بالطوارئ
يمكن للهاتف الاتصال بخدمات الطوارئ وإرسال موقعك بدقة، ويعمل الضغط المطول على الزر الجانبي مع زر الصوت أو خمس ضغطات سريعة. مستخدمو iPhone 14 وما بعده يستفيدون من ميزة الاتصال عبر الأقمار الصناعية في الأماكن دون تغطية شبكة.
3- اكتشاف حوادث السيارات – Crash Detection
تكتشف هذه الميزة التصادمات أو الانقلابات باستخدام حساسات دقيقة، وتطلق إنذارًا صوتيًا ثم تتصل تلقائيًا بخدمات الطوارئ إذا لم يستجب المستخدم. الميزة مفعلة افتراضيًا في iPhone 14 وما بعده.
4- الدفع دون طاقة – Express Mode
حتى عند نفاد البطارية، يمكن لمستخدمي Apple Pay الدفع بفضل Express Mode، الذي يحتفظ ببطاقة محدودة لتفعيل الدفع الرقمي، ما يساعد في العودة إلى المنزل أو وسائل النقل دون محفظة.
5- التعرف على الأصوات – Sound Recognition
يمكن للهاتف التعرف على أصوات معينة مثل
صفارات الإنذار
أو بكاء الأطفال، وإرسال تنبيه فوري. يمكن ربط الميزة بمكبر HomePod لتعميم التنبيهات
في المنزل
.
بهذه الميزات الذكية، يتحول iPhone إلى درع أمان رقمي يرافق المستخدم في المواقف الصعبة ويمنحه فرصة إضافية للنجاة.
