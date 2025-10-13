25
o
بيروت
24
o
طرابلس
24
o
صور
25
o
جبيل
24
o
صيدا
23
o
جونية
24
o
النبطية
21
o
زحلة
25
o
بعلبك
12
o
بشري
23
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
تكنولوجيا وعلوم
تحذير عاجل… هذه التطبيقات قد تتيح اختراق حساباتك المصرفية!
Lebanon 24
13-10-2025
|
03:41
A-
A+
photos
0
A+
A-
أطلقت شركة "
مايكروسوفت
" تحذيرًا عاجلًا لمستخدمي منتجاتها بضرورة تحديث تطبيقاتهم قبل التغيير الكبير في أنظمة التشغيل والدعم التقني، مشيرة إلى أن التأخر قد يعرض الأجهزة لمخاطر أمنية خطيرة تصل إلى اختراق الحسابات المصرفية وسرقة البيانات الشخصية.
Advertisement
وحذّرت الشركة من أن برامج "
مايكروسوفت أوفيس
2016" و"أوفيس 2019" ستتوقف عن تلقي أي تحديثات أمنية أو إصلاحات للأخطاء ابتداءً من الثلاثاء المقبل، ما يعني انتهاء الدعم الفني لهذه الإصدارات القديمة.
وتشمل التطبيقات المتأثرة "وورد" و"إكسل" و"أوتلوك" و"باوربوينت" و"أكسس" و"بابليشر" و"سكايب للأعمال" و"ون نوت".
وأوضح
جيريمي
كارلسون
، مدير التسويق في "مايكروسوفت 365"، أن استمرار استخدام البرامج القديمة يجعل الأجهزة عرضة للاختراق وفقدان البيانات، مشيرًا إلى أن الثغرات الأمنية في هذه النسخ قد يستغلها
القراصنة
بسهولة.
وأضاف في منتدى مجتمع مايكروسوفت: "استخدام البرمجيات بعد انتهاء الدعم يعرض الأجهزة لمخاطر أمنية وخسائر إنتاجية ومشكلات امتثال".
ودعا كارلسون المستخدمين إلى التحديث فورًا إلى الإصدارات الأحدث لتجنب التهديدات، مؤكدًا: "الآن هو الوقت المناسب لنقل جميع الأجهزة التي تعمل بـ Office 2016 أو 2019 إلى نسخة مدعومة رسميًا".
مواضيع ذات صلة
تحذير عاجل لمستخدمي آيفون... احتيال جديد قد يستهدفكم!
Lebanon 24
تحذير عاجل لمستخدمي آيفون... احتيال جديد قد يستهدفكم!
13/10/2025 14:02:39
13/10/2025 14:02:39
Lebanon 24
Lebanon 24
تحذير إسرائيليّ عاجل إلى سكان غزة
Lebanon 24
تحذير إسرائيليّ عاجل إلى سكان غزة
13/10/2025 14:02:39
13/10/2025 14:02:39
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تساقط الأمطار.. تحذير عاجل للسائقين
Lebanon 24
بعد تساقط الأمطار.. تحذير عاجل للسائقين
13/10/2025 14:02:39
13/10/2025 14:02:39
Lebanon 24
Lebanon 24
تحذير عاجل لمستخدمي هواتف أندرويد حول العالم!
Lebanon 24
تحذير عاجل لمستخدمي هواتف أندرويد حول العالم!
13/10/2025 14:02:39
13/10/2025 14:02:39
Lebanon 24
Lebanon 24
مايكروسوفت أوفيس
مايكروسوفت
القراصنة
كارلسون
جيريمي
شركة م
كارلس
دمين
تابع
قد يعجبك أيضاً
سامسونغ.. الذكاء الاصطناعي يقود الشركة إلى أعلى قيمة سوقية
Lebanon 24
سامسونغ.. الذكاء الاصطناعي يقود الشركة إلى أعلى قيمة سوقية
06:30 | 2025-10-13
13/10/2025 06:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ميزات خفية في آيفون قد تنقذك من أخطر المواقف.. اكتشفها!
Lebanon 24
ميزات خفية في آيفون قد تنقذك من أخطر المواقف.. اكتشفها!
01:04 | 2025-10-13
13/10/2025 01:04:14
Lebanon 24
Lebanon 24
لمحبي "أبل".. هذا ما ستكشفه الشركة خلال أيام!
Lebanon 24
لمحبي "أبل".. هذا ما ستكشفه الشركة خلال أيام!
23:45 | 2025-10-12
12/10/2025 11:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
اكتمال القمر يحدث الأربعاء... لكن الخسوف غائب في تشرين الثاني
Lebanon 24
اكتمال القمر يحدث الأربعاء... لكن الخسوف غائب في تشرين الثاني
23:00 | 2025-10-12
12/10/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مؤسس تيليغرام يُحذّر: قد نكون الجيل الأخير الذي تمتّع بحرية الإنترنت
Lebanon 24
مؤسس تيليغرام يُحذّر: قد نكون الجيل الأخير الذي تمتّع بحرية الإنترنت
15:00 | 2025-10-12
12/10/2025 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد تعرّضه لاعتداء مروّع.. وفاة فنان في المستشفى متأثراً بإصابته الخطيرة (صورة)
Lebanon 24
بعد تعرّضه لاعتداء مروّع.. وفاة فنان في المستشفى متأثراً بإصابته الخطيرة (صورة)
09:30 | 2025-10-12
12/10/2025 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لم تكشف لأحد إصابتها بسرطان مميت... لماذا لم تُدفن الإعلاميّة يمنى شري في لبنان؟
Lebanon 24
لم تكشف لأحد إصابتها بسرطان مميت... لماذا لم تُدفن الإعلاميّة يمنى شري في لبنان؟
07:23 | 2025-10-12
12/10/2025 07:23:53
Lebanon 24
Lebanon 24
تقريرٌ يحذر من اندلاع "جبهة لبنان" بعد غزة.. ماذا كشف؟
Lebanon 24
تقريرٌ يحذر من اندلاع "جبهة لبنان" بعد غزة.. ماذا كشف؟
14:00 | 2025-10-12
12/10/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أسرارٌ تخرج إلى العلن... ما الذي عُثِرَ عليه داخل حاسوب السنوار بشأن هجوم 7 تشرين؟
Lebanon 24
أسرارٌ تخرج إلى العلن... ما الذي عُثِرَ عليه داخل حاسوب السنوار بشأن هجوم 7 تشرين؟
08:00 | 2025-10-12
12/10/2025 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا تريد إسرائيل من لبنان؟
Lebanon 24
ماذا تريد إسرائيل من لبنان؟
09:01 | 2025-10-12
12/10/2025 09:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
06:30 | 2025-10-13
سامسونغ.. الذكاء الاصطناعي يقود الشركة إلى أعلى قيمة سوقية
01:04 | 2025-10-13
ميزات خفية في آيفون قد تنقذك من أخطر المواقف.. اكتشفها!
23:45 | 2025-10-12
لمحبي "أبل".. هذا ما ستكشفه الشركة خلال أيام!
23:00 | 2025-10-12
اكتمال القمر يحدث الأربعاء... لكن الخسوف غائب في تشرين الثاني
15:00 | 2025-10-12
مؤسس تيليغرام يُحذّر: قد نكون الجيل الأخير الذي تمتّع بحرية الإنترنت
12:00 | 2025-10-12
بعد فشل في منافسة TikTok.. أبل تودّع تطبيق Clips إلى الأبد
فيديو
"الشتاء جايي"... فاستعدّوا للغرق بالنفايات لا بالأمطار!
Lebanon 24
"الشتاء جايي"... فاستعدّوا للغرق بالنفايات لا بالأمطار!
13:30 | 2025-10-07
13/10/2025 14:02:39
Lebanon 24
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
01:56 | 2025-10-03
13/10/2025 14:02:39
Lebanon 24
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
15:00 | 2025-09-30
13/10/2025 14:02:39
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24