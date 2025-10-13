Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

تحذير عاجل… هذه التطبيقات قد تتيح اختراق حساباتك المصرفية!

Lebanon 24
13-10-2025 | 03:41
A-
A+
Doc-P-1428777-638959492077102223.jpg
Doc-P-1428777-638959492077102223.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أطلقت شركة "مايكروسوفت" تحذيرًا عاجلًا لمستخدمي منتجاتها بضرورة تحديث تطبيقاتهم قبل التغيير الكبير في أنظمة التشغيل والدعم التقني، مشيرة إلى أن التأخر قد يعرض الأجهزة لمخاطر أمنية خطيرة تصل إلى اختراق الحسابات المصرفية وسرقة البيانات الشخصية.
Advertisement


وحذّرت الشركة من أن برامج "مايكروسوفت أوفيس 2016" و"أوفيس 2019" ستتوقف عن تلقي أي تحديثات أمنية أو إصلاحات للأخطاء ابتداءً من الثلاثاء المقبل، ما يعني انتهاء الدعم الفني لهذه الإصدارات القديمة.


وتشمل التطبيقات المتأثرة "وورد" و"إكسل" و"أوتلوك" و"باوربوينت" و"أكسس" و"بابليشر" و"سكايب للأعمال" و"ون نوت".


وأوضح جيريمي كارلسون، مدير التسويق في "مايكروسوفت 365"، أن استمرار استخدام البرامج القديمة يجعل الأجهزة عرضة للاختراق وفقدان البيانات، مشيرًا إلى أن الثغرات الأمنية في هذه النسخ قد يستغلها القراصنة بسهولة.

وأضاف في منتدى مجتمع مايكروسوفت: "استخدام البرمجيات بعد انتهاء الدعم يعرض الأجهزة لمخاطر أمنية وخسائر إنتاجية ومشكلات امتثال".


ودعا كارلسون المستخدمين إلى التحديث فورًا إلى الإصدارات الأحدث لتجنب التهديدات، مؤكدًا: "الآن هو الوقت المناسب لنقل جميع الأجهزة التي تعمل بـ Office 2016 أو 2019 إلى نسخة مدعومة رسميًا".
مواضيع ذات صلة
تحذير عاجل لمستخدمي آيفون... احتيال جديد قد يستهدفكم!
lebanon 24
13/10/2025 14:02:39 Lebanon 24 Lebanon 24
تحذير إسرائيليّ عاجل إلى سكان غزة
lebanon 24
13/10/2025 14:02:39 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد تساقط الأمطار.. تحذير عاجل للسائقين
lebanon 24
13/10/2025 14:02:39 Lebanon 24 Lebanon 24
تحذير عاجل لمستخدمي هواتف أندرويد حول العالم!
lebanon 24
13/10/2025 14:02:39 Lebanon 24 Lebanon 24

مايكروسوفت أوفيس

مايكروسوفت

القراصنة

كارلسون

جيريمي

شركة م

كارلس

دمين

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:30 | 2025-10-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:23 | 2025-10-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2025-10-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2025-10-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:01 | 2025-10-12 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
06:30 | 2025-10-13
01:04 | 2025-10-13
23:45 | 2025-10-12
23:00 | 2025-10-12
15:00 | 2025-10-12
12:00 | 2025-10-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24