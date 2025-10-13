تحذير عاجل… هذه التطبيقات قد تتيح اختراق حساباتك المصرفية!

Advertisement

أطلقت شركة " " تحذيرًا عاجلًا لمستخدمي منتجاتها بضرورة تحديث تطبيقاتهم قبل التغيير الكبير في أنظمة التشغيل والدعم التقني، مشيرة إلى أن التأخر قد يعرض الأجهزة لمخاطر أمنية خطيرة تصل إلى اختراق الحسابات المصرفية وسرقة البيانات الشخصية.وحذّرت الشركة من أن برامج " 2016" و"أوفيس 2019" ستتوقف عن تلقي أي تحديثات أمنية أو إصلاحات للأخطاء ابتداءً من الثلاثاء المقبل، ما يعني انتهاء الدعم الفني لهذه الإصدارات القديمة.وتشمل التطبيقات المتأثرة "وورد" و"إكسل" و"أوتلوك" و"باوربوينت" و"أكسس" و"بابليشر" و"سكايب للأعمال" و"ون نوت".وأوضح ، مدير التسويق في "مايكروسوفت 365"، أن استمرار استخدام البرامج القديمة يجعل الأجهزة عرضة للاختراق وفقدان البيانات، مشيرًا إلى أن الثغرات الأمنية في هذه النسخ قد يستغلها بسهولة.