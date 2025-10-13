Advertisement

تحذير من مايكروسوفت: ميزتان في ويندوز تُبطئان أجهزة الكمبيوتر!

13-10-2025 | 08:00
في خطوة تهدف إلى تحسين تجربة المستخدمين وتوضيح أسباب تراجع أداء بعض أجهزة الكمبيوتر، أصدرت شركة مايكروسوفت تحذيرًا رسميًا من ميزتين رئيسيتين في نظامي التشغيل ويندوز 10 و11، قد تتسببان في بطء استجابة النظام، لا سيما على الأجهزة ذات المواصفات المتوسطة أو المحدودة.
وجاء التحذير ضمن وثيقة دعم فنية نشرتها الشركة، تضمنت مجموعة من النصائح لتحسين الأداء، في ظل تزايد شكاوى المستخدمين من تباطؤ أجهزتهم أثناء تنفيذ المهام المتعددة أو تشغيل البرامج الثقيلة.

وقالت مايكروسوفت إن أولى الميزتين هي المزامنة التلقائية في OneDrive، التي رغم أهميتها في نقل الملفات بين الجهاز والسحابة، إلا أنها تستهلك موارد المعالجة في الخلفية وتؤدي إلى انخفاض سرعة الأداء بشكل ملحوظ، خصوصًا خلال تشغيل المهام الثقيلة.

ولتخفيف هذا الأثر، نصحت الشركة المستخدمين بـ إيقاف المزامنة مؤقتًا من خلال النقر على أيقونة OneDrive في شريط المهام، ثم اختيار "Pause syncing" لمدة 2 أو 8 أو 24 ساعة، مشيرةً إلى أن كثيرين لاحظوا تحسنًا فوريًا بعد هذا الإجراء.

أما الميزة الثانية فهي التأثيرات البصرية مثل الشفافية والظلال والرسوم المتحركة، التي تُضفي لمسة جمالية على واجهة ويندوز لكنها تستهلك موارد الجهاز، خصوصًا ذاكرة RAM ومعالج الرسوميات. ويتزايد أثرها على الأجهزة التي تقل ذاكرتها عن 8 غيغابايت.

ويمكن تعطيل هذه التأثيرات بسهولة من خلال إعدادات النظام، مما يمنح المستخدم واجهة أبسط وأكثر كفاءة في الأداء.

كما أوصت مايكروسوفت باتباع خطوات إضافية لتحسين الأداء، مثل تثبيت التحديثات الدورية، وتفريغ مساحة التخزين، وفحص الجهاز من البرمجيات الضارة، وتقليل عدد البرامج التي تعمل عند الإقلاع.

وأكدت الشركة أن بعض الميزات البصرية قد تكون عبئًا خفيًا على الأداء، وأن تعطيلها – ولو مؤقتًا – قد يكون الحل العملي لاستعادة سرعة الجهاز، خصوصًا للأجهزة القديمة.
 
