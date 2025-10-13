24
o
بيروت
21
o
طرابلس
23
o
صور
24
o
جبيل
22
o
صيدا
24
o
جونية
22
o
النبطية
15
o
زحلة
17
o
بعلبك
10
o
بشري
16
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
صحة
الصمت الرقمي.. وجه خفي لشخصيات تراقب أكثر مما تتكلم
Lebanon 24
13-10-2025
|
10:55
A-
A+
photos
0
A+
A-
يميل كثير من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي إلى تصفح المحتوى بصمت دون تعليق أو تفاعل، في ظاهرة أطلق عليها علماء النفس اسم "الصمت الرقمي"، مؤكدين أنها لا تعني الانعزال، بل قد تعبّر عن عمق داخلي ونضج عاطفي.
Advertisement
وبحسب تقرير نشره موقع bps.org.uk، فإن من يمارسون هذا النوع من التصفح يمتلكون ثماني سمات نفسية مميزة، منها التأمل الذاتي، والوعي العاطفي، والقدرة على المراقبة الدقيقة للآخرين دون الحاجة إلى تفاعل ظاهري.
فهؤلاء الأشخاص غالبًا يبدؤون بكتابة تعليق ثم يتراجعون خوفًا من سوء التفسير، كما أنهم يفضلون الخصوصية ويبتعدون عن مشاركة تفاصيل حياتهم اليومية.
ويمتاز الصامتون رقميًا بأنهم يراقبون أكثر مما يشاركون، يدرسون أنماط التفاعل ويفهمون ما وراء الصور والنصوص، ما يجعلهم مراقبين فطريين لا يسعون للشهرة أو الإعجابات.
وتشير الدراسات إلى أن هؤلاء يعتمدون عاطفيًا على ذواتهم، فلا يحتاجون إلى مدح خارجي لتأكيد قيمتهم، كما يرفضون السطحية والتمثيل المنتشرين على المنصات الرقمية.
ويرى علماء النفس أن هؤلاء المستخدمين يدركون أن العالم الرقمي يعرض لحظات مثالية غير مكتملة، فيتعاملون مع المحتوى بوعي وهدوء، معتبرين أن "قلة التفاعل لا تعني الغياب، بل أحيانًا النضج".
(إرم نيوز)
مواضيع ذات صلة
الحاج: الصمت صار أكثر من فضيحة
Lebanon 24
الحاج: الصمت صار أكثر من فضيحة
13/10/2025 19:16:26
13/10/2025 19:16:26
Lebanon 24
Lebanon 24
سي إن إن عن مسؤول عسكري إسرائيلي: شبكة أنفاق حماس أكثر تعقيدا مما توقعناه
Lebanon 24
سي إن إن عن مسؤول عسكري إسرائيلي: شبكة أنفاق حماس أكثر تعقيدا مما توقعناه
13/10/2025 19:16:26
13/10/2025 19:16:26
Lebanon 24
Lebanon 24
زعيم المعارضة الإسرائيلية: مواجهة نتنياهو تقوي قادة العالم الديمقراطي لأنه الشخصية الأكثر سمية في عالم السياسة
Lebanon 24
زعيم المعارضة الإسرائيلية: مواجهة نتنياهو تقوي قادة العالم الديمقراطي لأنه الشخصية الأكثر سمية في عالم السياسة
13/10/2025 19:16:26
13/10/2025 19:16:26
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس جيبوتي: قصف الدوحة ليس حادثا عابرا بل هو صفحة مدوية في وجه الصمت الدولي وكشف فاضح لطبيعة المشروع الاحتلالي الإسرائيلي البغيض
Lebanon 24
رئيس جيبوتي: قصف الدوحة ليس حادثا عابرا بل هو صفحة مدوية في وجه الصمت الدولي وكشف فاضح لطبيعة المشروع الاحتلالي الإسرائيلي البغيض
13/10/2025 19:16:26
13/10/2025 19:16:26
Lebanon 24
Lebanon 24
صحة
متفرقات
تكنولوجيا وعلوم
تابت
دمين
مارس
حيان
تشري
بري
تابع
قد يعجبك أيضاً
دراسة: الأسلوب الوقح قد يجعل "تشات جي بي تي" أكثر دقة!
Lebanon 24
دراسة: الأسلوب الوقح قد يجعل "تشات جي بي تي" أكثر دقة!
10:05 | 2025-10-13
13/10/2025 10:05:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فقاعة الروبوتات.. تحذيرات من "وهم ذكي" يبتلع المليارات
Lebanon 24
فقاعة الروبوتات.. تحذيرات من "وهم ذكي" يبتلع المليارات
09:30 | 2025-10-13
13/10/2025 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تحذير من مايكروسوفت: ميزتان في ويندوز تُبطئان أجهزة الكمبيوتر!
Lebanon 24
تحذير من مايكروسوفت: ميزتان في ويندوز تُبطئان أجهزة الكمبيوتر!
08:00 | 2025-10-13
13/10/2025 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
سامسونغ.. الذكاء الاصطناعي يقود الشركة إلى أعلى قيمة سوقية
Lebanon 24
سامسونغ.. الذكاء الاصطناعي يقود الشركة إلى أعلى قيمة سوقية
06:30 | 2025-10-13
13/10/2025 06:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تحذير عاجل… هذه التطبيقات قد تتيح اختراق حساباتك المصرفية!
Lebanon 24
تحذير عاجل… هذه التطبيقات قد تتيح اختراق حساباتك المصرفية!
03:41 | 2025-10-13
13/10/2025 03:41:52
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
القرار صدر... منع شركة شهيرة جدّاً من تعبئة المياه وسحب منتجاتها
Lebanon 24
القرار صدر... منع شركة شهيرة جدّاً من تعبئة المياه وسحب منتجاتها
08:58 | 2025-10-13
13/10/2025 08:58:39
Lebanon 24
Lebanon 24
تقريرٌ يحذر من اندلاع "جبهة لبنان" بعد غزة.. ماذا كشف؟
Lebanon 24
تقريرٌ يحذر من اندلاع "جبهة لبنان" بعد غزة.. ماذا كشف؟
14:00 | 2025-10-12
12/10/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بيلا حديد تُنقل إلى ألمانيا.. اليكم جديد وضعها الصحي
Lebanon 24
بيلا حديد تُنقل إلى ألمانيا.. اليكم جديد وضعها الصحي
23:00 | 2025-10-12
12/10/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بؤرة تهدد بإشعال حرب عالمية ثالثة.. أين هي وما قصتها؟
Lebanon 24
بؤرة تهدد بإشعال حرب عالمية ثالثة.. أين هي وما قصتها؟
16:00 | 2025-10-12
12/10/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد فضيحة التسجيل الصوتي.. وائل كفوري سيتخذ إجراءات قانونية ومُفاجأة بهوية من سرّبه
Lebanon 24
بعد فضيحة التسجيل الصوتي.. وائل كفوري سيتخذ إجراءات قانونية ومُفاجأة بهوية من سرّبه
02:57 | 2025-10-13
13/10/2025 02:57:33
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
10:05 | 2025-10-13
دراسة: الأسلوب الوقح قد يجعل "تشات جي بي تي" أكثر دقة!
09:30 | 2025-10-13
فقاعة الروبوتات.. تحذيرات من "وهم ذكي" يبتلع المليارات
08:00 | 2025-10-13
تحذير من مايكروسوفت: ميزتان في ويندوز تُبطئان أجهزة الكمبيوتر!
06:30 | 2025-10-13
سامسونغ.. الذكاء الاصطناعي يقود الشركة إلى أعلى قيمة سوقية
03:41 | 2025-10-13
تحذير عاجل… هذه التطبيقات قد تتيح اختراق حساباتك المصرفية!
01:04 | 2025-10-13
ميزات خفية في آيفون قد تنقذك من أخطر المواقف.. اكتشفها!
فيديو
بالفيديو.. بث مباشر لقمة شرم الشيخ للسلام
Lebanon 24
بالفيديو.. بث مباشر لقمة شرم الشيخ للسلام
11:39 | 2025-10-13
13/10/2025 19:16:26
Lebanon 24
Lebanon 24
"الشتاء جايي"... فاستعدّوا للغرق بالنفايات لا بالأمطار!
Lebanon 24
"الشتاء جايي"... فاستعدّوا للغرق بالنفايات لا بالأمطار!
13:30 | 2025-10-07
13/10/2025 19:16:26
Lebanon 24
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
01:56 | 2025-10-03
13/10/2025 19:16:26
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24