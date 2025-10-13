بعد النقر على رابط خبيث… خطوات طارئة لإنقاذ جهازك وبياناتك

Advertisement

في ظل تصاعد الهجمات الإلكترونية وتطور أساليب الاحتيال الرقمي، قد تكفي نقرة واحدة على رابط مشبوه لفتح الباب أمام للوصول إلى بياناتك الشخصية أو البنكية. فبمجرد الضغط على الرابط، يمكن أن تبدأ عمليات خفية في الخلفية، تشمل تنزيل برمجيات ضارة تستغل ثغرات النظام أو المتصفح.ويحذر الخبراء من التهاون بعد النقر، مؤكدين أن الاستجابة السريعة يمكن أن تحد من الضرر. وتشمل الخطوات الفورية:فصل الإنترنت فورًا لقطع الاتصال بالخوادم التي يتواصل معها المهاجم، أخذ نسخة احتياطية للملفات المهمة على وسائط خارجية آمنة، إجراء فحص شامل ببرنامج حماية محدث لإزالة البرمجيات الخبيثة، تغيير كلمات المرور للحسابات الحساسة مع تفعيل المصادقة الثنائية ومراقبة الحسابات والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه للجهات المختصة.ويشير الخبراء إلى أن هذه الخطوات تُمثّل دفاعًا أوليًا حاسمًا ضد الاختراق، حيث يوقف فصل الإنترنت عملية التسرب، وتؤمّن النسخ الاحتياطية البيانات، بينما تزيل برامج الفحص التهديدات النشطة.