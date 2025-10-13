Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

بعد النقر على رابط خبيث… خطوات طارئة لإنقاذ جهازك وبياناتك

Lebanon 24
13-10-2025 | 16:00
A-
A+
Doc-P-1429000-638959791055731723.jpeg
Doc-P-1429000-638959791055731723.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
في ظل تصاعد الهجمات الإلكترونية وتطور أساليب الاحتيال الرقمي، قد تكفي نقرة واحدة على رابط مشبوه لفتح الباب أمام القراصنة للوصول إلى بياناتك الشخصية أو البنكية. فبمجرد الضغط على الرابط، يمكن أن تبدأ عمليات خفية في الخلفية، تشمل تنزيل برمجيات ضارة تستغل ثغرات النظام أو المتصفح.
Advertisement

ويحذر الخبراء من التهاون بعد النقر، مؤكدين أن الاستجابة السريعة يمكن أن تحد من الضرر. وتشمل الخطوات الفورية:

فصل الإنترنت فورًا لقطع الاتصال بالخوادم التي يتواصل معها المهاجم، أخذ نسخة احتياطية للملفات المهمة على وسائط خارجية آمنة، إجراء فحص شامل ببرنامج حماية محدث لإزالة البرمجيات الخبيثة، تغيير كلمات المرور للحسابات الحساسة مع تفعيل المصادقة الثنائية ومراقبة الحسابات والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه للجهات المختصة.

ويشير الخبراء إلى أن هذه الخطوات تُمثّل دفاعًا أوليًا حاسمًا ضد الاختراق، حيث يوقف فصل الإنترنت عملية التسرب، وتؤمّن النسخ الاحتياطية البيانات، بينما تزيل برامج الفحص التهديدات النشطة. 
مواضيع ذات صلة
نقرة خطيرة.. خطوات إنقاذ فورية بعد الوقوع في فخ الروابط الخبيثة
lebanon 24
14/10/2025 08:45:50 Lebanon 24 Lebanon 24
إسرائيل: إيران نجحت في الوصول لهاتف وزيرة العدل السابقة عبر رابط خبيث
lebanon 24
14/10/2025 08:45:50 Lebanon 24 Lebanon 24
خطوات لتعزيز التواصل بين قوى الأمن الداخلي ورابطة قدامى العسكريين
lebanon 24
14/10/2025 08:45:50 Lebanon 24 Lebanon 24
بيان لرابطة الأساتذة المتعاقدين.. هذا مضمونه
lebanon 24
14/10/2025 08:45:50 Lebanon 24 Lebanon 24

القراصنة

✨ الخلف

الثنائي

إنترنت

إنتر

ترنت

شام

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
00:30 | 2025-10-14
00:30 | 2025-10-14
23:00 | 2025-10-13
14:00 | 2025-10-13
10:55 | 2025-10-13
10:05 | 2025-10-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24