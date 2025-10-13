Advertisement

منوعات

"ثورة في علم الزلازل".. خوارزميات تكشف اهتزازات لا تراها العين

Lebanon 24
13-10-2025 | 14:00
A-
A+
Doc-P-1429002-638959793972137033.webp
Doc-P-1429002-638959793972137033.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
في كانون الثاني 2008، رصد العلماء زلزالًا دقيقًا للغاية في كاليفورنيا بلغت قوته -0.53 درجة فقط، أي أضعف من اهتزاز مرور شاحنة، ولم يشعر به أي شخص. ومع ذلك، تمكنت أنظمة الذكاء الاصطناعي من اكتشافه بدقة غير مسبوقة، في خطوة تصفها الأوساط العلمية بأنها ثورة في علم الزلازل.
Advertisement

ويقول الباحث كايل برادلي: "اعتماد الذكاء الاصطناعي يشبه ارتداء نظارات للمرة الأولى… نرى تفاصيل لم نكن نراها من قبل".

أما التقنية الجديدة، مثل نموذج Earthquake Transformer الذي طورته جامعة ستانفورد عام 2020، فتعتمد على تحليل الموجات الزلزالية بأسلوب يشبه التعرّف على الصور والأصوات، ما سمح باكتشاف آلاف الزلازل الصغيرة التي كانت تضيع وسط الضجيج الحضري.

وقد مكّنت هذه الخوارزميات العلماء من رسم خرائط أدق لباطن الأرض والبراكين، مثل اكتشاف قناة ماگما خفية في هاواي عام 2022. ومع ذلك، ما يزال التنبؤ بالزلازل قبل وقوعها بعيد المنال، رغم التقدم في تحليل الأنماط الزلزالية. 
مواضيع ذات صلة
ثورة الأرز والجبهة اللبنانية: لا لتدخل إيران
lebanon 24
14/10/2025 01:05:52 Lebanon 24 Lebanon 24
كوالكوم تكشف عن جديدها: معالج يعد بثورة في هواتف أندرويد
lebanon 24
14/10/2025 01:05:52 Lebanon 24 Lebanon 24
فيدا أسود.. العين الخفيّة وراء أناقة مذيعات "الجديد"
lebanon 24
14/10/2025 01:05:52 Lebanon 24 Lebanon 24
"الكتائب والقوات": تنسيق تام والعين على "العدد"
lebanon 24
14/10/2025 01:05:52 Lebanon 24 Lebanon 24

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

جامعة ستانفورد

كاليفورنيا

الخوارزمي

ستانفورد

البراك

برادلي

العلم

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
16:00 | 2025-10-13
10:55 | 2025-10-13
10:05 | 2025-10-13
09:30 | 2025-10-13
08:00 | 2025-10-13
06:30 | 2025-10-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24