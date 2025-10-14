نقرة خطيرة.. خطوات إنقاذ فورية بعد الوقوع في فخ الروابط الخبيثة

في عصر تتسارع فيه الهجمات الإلكترونية وتتطور أساليب الاحتيال الرقمي، قد تتحول نقرة واحدة على رابط مجهول إلى كارثة رقمية تفتح الباب أمام المتسللين لاختراق بياناتك وحساباتك الخاصة.

فور النقر على رابط ضار، تبدأ برمجيات خبيثة بالعمل في الخلفية دون علم المستخدم، مستغلة ثغرات المتصفح أو النظام لتثبيت أدوات تجسس قادرة على سرقة كلمات المرور أو بيانات البطاقات المصرفية.وللحد من الضرر، يؤكد خبراء الأمن السيبراني على خمس خطوات عاجلة يجب تنفيذها فور الاشتباه بالتعرض لهجوم:1- افصل الإنترنت فورًاالخطوة الأولى والأهم هي قطع الاتصال بالشبكة، سواء عبر إيقاف الواي فاي أو فصل الكابل، لمنع البرمجية من إرسال بياناتك أو تلقي أوامر جديدة من المهاجم.2- أنشئ نسخة احتياطية آمنةانقل ملفاتك المهمة إلى وحدة تخزين خارجية (USB أو قرص صلب) بعد التأكد من خلوها من الفيروسات، لتفادي ضياعها إذا تفاقم الهجوم.3- أجرِ فحصًا شاملًا للنظاماستخدم برنامج حماية موثوق ومحدّث لإزالة أي ملفات خبيثة تم تثبيتها. يُستحسن تشغيل الفحص في الوضع الآمن لضمان تنظيف أعمق للنظام.4- غيّر كلمات المرورابدأ بتغيير كلمات المرور للحسابات الحساسة كالبريد الإلكتروني والخدمات المصرفية، مع تفعيل المصادقة الثنائية كلما أمكن، لتأمين حساباتك ضد أي دخول غير مصرح به.5- راقب وأبلغراقب نشاطاتك المالية والبريدية خلال الأيام التالية، ولا تتردد في الإبلاغ عن الحادث للجهات المختصة إذا لاحظت أي حركة مريبة.إن التصرف السريع يُحدث فارقًا حاسمًا في احتواء الهجوم؛ ففصل الإنترنت يمنع تسرب البيانات، والنسخ الاحتياطي يحمي الملفات، بينما الفحص والتغيير الدوري لكلمات المرور يحدّ من قدرة المخترق على التوغل أكثر.أما المراقبة والإبلاغ، فهما الأخير ضد الهجمات المتكررة، إذ يساعدان في كشف الثغرات وتحذير المستخدمين الآخرين قبل فوات الأوان.