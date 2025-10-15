Advertisement

متفرقات

ماذا يفعل الذكاء الاصطناعي بأدمغة المراهقين؟

Lebanon 24
15-10-2025 | 06:30
A-
A+
Doc-P-1429713-638961299961859960.png
Doc-P-1429713-638961299961859960.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
في ظلّ تسارع الثورة التقنية التي يقودها الذكاء الاصطناعي حول العالم، بدأ العلماء يدقّون ناقوس الخطر بشأن التأثيرات العصبية والنفسية العميقة لهذه الأدوات على المراهقين، الذين يشكّلون الشريحة الأكثر استخداماً لها في حياتهم اليومية.
Advertisement

فقد حذّر باحثون في علوم الأعصاب والسلوك البشري من أن الاعتماد المكثّف على أدوات مثل ChatGPT، Gemini، Claude، Grok، Perplexity وCopilot قد يؤدي إلى تغييرات ملموسة في كيفية عمل الدماغ البشري لدى اليافعين.

تشير الدراسات الحديثة إلى أن المراهقين الذين ينجزون واجباتهم أو أبحاثهم بمساعدة الذكاء الاصطناعي بانتظام، يفقدون تدريجياً مهارات التفكير النقدي وحلّ المشكلات.

ويقول العلماء إن هذه الأدوات، رغم سهولتها وسرعتها، تشجّع على الحلول الجاهزة وتضعف المرونة الذهنية التي تتكوّن عادة في سنوات النمو.

إذ إن الدماغ في مرحلة المراهقة لا يزال في طور التشكل العصبي، وأي تدخل في طريقة معالجة المعلومات يمكن أن يترك آثاراً طويلة الأمد على مناطق التفكير المنطقي والإبداعي.

من جهة أخرى، يرى الخبراء أن الاستخدام المكثّف لهذه التقنيات قد يضعف قدرة المراهقين على التركيز والانتباه، إذ يعتاد الدماغ على الإشباع الفوري للمعلومة عبر إجابات جاهزة، ما يقلل قدرته على الصبر أو التحليل المتعمّق.

ويحذر الأطباء من أن هذا النمط السريع في التعلّم يخلق جيلاً أقل تحملاً للملل، وأكثر اعتماداً على المساعدات الذكية بدل الاعتماد على التفكير الذاتي.

يوصي العلماء بضرورة وضع قواعد واضحة داخل البيوت والمدارس لضبط ساعات استخدام الذكاء الاصطناعي. ويقترحون دمج هذه الأدوات بشكل تربوي واعٍ في المناهج التعليمية، بحيث تكون وسيلة داعمة للتفكير لا بديلاً عنه.

كما يدعون الأهل إلى تشجيع أولادهم على القراءة، والمناقشة، والألعاب التي تنشّط الخيال، حتى لا يصبح الذكاء الاصطناعي هو المصدر الوحيد للفكر والمعرفة.

ويختم الباحثون تحذيرهم بالتأكيد أن الذكاء الاصطناعي، إذا لم يُستخدم بتوازن، قد لا يبدّل فقط طريقة تعلّم الجيل الجديد، بل طريقة تفكيره وبناء وعيه الذاتي أيضاً.
 
(إرم نيوز)
مواضيع ذات صلة
لتطوير الذكاء الاصطناعي العسكري.. هذا ما فعلته الصين
lebanon 24
15/10/2025 20:31:15 Lebanon 24 Lebanon 24
هكذا غبر الذكاء الاصطناعي قواعد بناء المواقع الإلكترونية
lebanon 24
15/10/2025 20:31:15 Lebanon 24 Lebanon 24
في كلية الهندسة.. محاضرة حول الذكاء الاصطناعي
lebanon 24
15/10/2025 20:31:15 Lebanon 24 Lebanon 24
معسكر الذكاء الاصطناعي يجمع الجيش وطلاب LAU في تجربة رائدة
lebanon 24
15/10/2025 20:31:15 Lebanon 24 Lebanon 24

متفرقات

تكنولوجيا وعلوم

الذكاء الاصطناعي

مناهج التعليم

اليافعي

الثورة

التركي

البشري

الترك

العلم

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
11:00 | 2025-10-15
09:30 | 2025-10-15
08:00 | 2025-10-15
04:30 | 2025-10-15
00:31 | 2025-10-15
23:00 | 2025-10-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24