Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

جهّز بهيكل شديد المتانة.. Blackview بدأت بالترويج لهاتفها الجديد

Lebanon 24
16-10-2025 | 10:29
A-
A+
Doc-P-1430246-638962326912551940.jpg
Doc-P-1430246-638962326912551940.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
بدأت Blackview بالترويج لهاتفها الجديد الذي جهّز بهيكل شديد المتانة، وزوّد ببطارية كبيرة وكاميرات رؤية ليلية.
 
وحصل الهاتف على هيكل مضاد للصدمات وفق معيار MIL-STD-810H، محمي بطبقات من المعدن والمطاط والبلاستيك المتين، ومقاوم للماء والغبار وفق معيار IP68/IP69، أبعاده (186/87.8/29) ملم، وزنه 670 غ.
Advertisement

كاميرته الأساسية أتت بدقة (50+20) ميغابيكسل، فيها عدسة خاصة للتصوير الليلي، ولها القدرة على ثوثيق فيديوهات 4K، وكاميرته الأمامية جاءت بدقة 50 ميغابيكسل.
 
وأتت شاشته LTPO AMOLED بمقاس 6.73 بوصة، دقة عرضها (3200/1440) بيكسل، ترددها 120 هيرتز، سطوعها يصل إلى 1300 شمعة/م، وحميت بزجاج Corning Gorilla Glass 5 شديد المتانة.
 
ويعمل الهاتف بنظام "أندرويد-15" قابل للتحديث، ومعالج Mediatek Dimensity 8300، ومعالج رسوميات Mali، وذواكر وصول عشوائي 12/16 غيغابايت، وذواكر داخلية 256/512 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC.

دعمته Blackview بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C، وأنظمة لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، ومستقبل لإشارات الراديو FM، وشريحة NFC، وبوصلة إلكترونية، وتقنية Infrared للتحكم بالإلكترونيات عن بعد، وزودته ببطارية عملاقة بسعة 20000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن فائق السرعة باستطاعة 120 واط، ويمكن شحنها بشاحن لاسلكي باستطاعة 10 واط. (روسيا اليوم) 
مواضيع ذات صلة
بقدرات تصوير مميزة.. موتورولا بدأت بالترويج لهاتفها الجديد
lebanon 24
16/10/2025 19:40:52 Lebanon 24 Lebanon 24
هاتف مخصص لمحبّي السفر والمغامرات.. إليكم جديد Blackview
lebanon 24
16/10/2025 19:40:52 Lebanon 24 Lebanon 24
هل يتفوّق هاتف Oppo الجديد على آيفون؟
lebanon 24
16/10/2025 19:40:52 Lebanon 24 Lebanon 24
كيف تتحقق من إصدار خرائط غوغل الجديد على هاتفك الأندرويد؟
lebanon 24
16/10/2025 19:40:52 Lebanon 24 Lebanon 24

روسيا اليوم

مار ال

روسيا

ابيكس

بلاست

سوميا

درويد

بيرة

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
12:30 | 2025-10-16
08:17 | 2025-10-16
07:24 | 2025-10-16
05:00 | 2025-10-16
03:30 | 2025-10-16
02:00 | 2025-10-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24