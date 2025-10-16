24
جهّز بهيكل شديد المتانة.. Blackview بدأت بالترويج لهاتفها الجديد
Lebanon 24
16-10-2025
10:29
بدأت Blackview بالترويج لهاتفها الجديد الذي جهّز بهيكل شديد المتانة، وزوّد ببطارية كبيرة وكاميرات رؤية ليلية.
وحصل الهاتف على هيكل مضاد للصدمات وفق معيار MIL-STD-810H، محمي بطبقات من المعدن والمطاط والبلاستيك المتين، ومقاوم للماء والغبار وفق معيار IP68/IP69، أبعاده (186/87.8/29) ملم، وزنه 670 غ.
كاميرته الأساسية أتت بدقة (50+20) ميغابيكسل، فيها عدسة خاصة للتصوير الليلي، ولها القدرة على ثوثيق فيديوهات 4K، وكاميرته الأمامية جاءت بدقة 50 ميغابيكسل.
وأتت شاشته LTPO AMOLED بمقاس 6.73 بوصة، دقة عرضها (3200/1440) بيكسل، ترددها 120 هيرتز، سطوعها يصل إلى 1300 شمعة/م، وحميت بزجاج Corning Gorilla Glass 5 شديد المتانة.
ويعمل الهاتف بنظام "أندرويد-15" قابل للتحديث، ومعالج Mediatek Dimensity 8300، ومعالج رسوميات Mali، وذواكر وصول عشوائي 12/16 غيغابايت، وذواكر داخلية 256/512 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC.
دعمته Blackview بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C، وأنظمة لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، ومستقبل لإشارات الراديو FM، وشريحة NFC، وبوصلة إلكترونية، وتقنية Infrared للتحكم بالإلكترونيات عن بعد، وزودته ببطارية عملاقة بسعة 20000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن فائق السرعة باستطاعة 120 واط، ويمكن شحنها بشاحن لاسلكي باستطاعة 10 واط. (روسيا اليوم)
