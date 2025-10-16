تحذير.. شبكات "الواي فاي" قد تُستخدم للمراقبة بدون علم المستخدمين

Advertisement

أظهر بحث فى (KIT) أن تحليل تفاعلات إشارات الواى فاى المنتشرة فى بيئة ما يمكن أن يكشف عن وجود الأفراد ووضعياتهم وحركتهم بدقة كبيرة، من دون أن يحمل الشخص هاتفا ذكيا أو أى جهاز متصل، حيث يعتمد الأسلوب على مراقبة تبادل الأجهزة اللاسلكية للبيانات وتحويل تباينات انتشار الموجات الراديوية إلى تمثيلات تشبه الصور.يشرح البروفسور ثورستن ستروفى من معهد كاستل لأمن المعلومات أن العملية تشبه مبدأ الكاميرا، لكن بدلا من موجات الضوء تُستخدم موجات الراديو، ومن خلال تتبع كيفية انعكاس الموجات وتغيرها بفعل الأجسام والأشخاص فى المحيط، يستطيع النظام بناء خريطة مفصلة للحركة والوجود حتى لو كانت الأجهزة الشخصية مغلقة، بحسب ما ذكر موقع interestingengineering.يحذّر جوليان تودت من معهد كاستل من احتمال استغلال أجهزة توجيه الواى فاى المنتشرة كمصدر للمراقبة، إذ قد يُسجل تكرار مرور شخص بمقهى أو مكتب مجهز بشبكة نشطة ثم تُستخدم هذه البيانات لاحقا لتحديد هويته، ويشير الباحثون إلى أن الانتشار الكبير لشبكات الواى فاى فى المنازل والأماكن العامة قد يجعل هذه التقنية بنية تحتية للمراقبة واسعة النطاق. (اليوم السابع)