تكنولوجيا وعلوم
"جهات الاسترجاع الموثوقة".. ميزة جديدة من غوغل لحماية الحسابات
Lebanon 24
17-10-2025
|
16:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
في خطوة جديدة لتعزيز أمان المستخدمين، أعلنت
غوغل
عن إطلاق ميزة "جهات الاسترجاع الموثوقة" (Recovery Contacts)، التي تتيح تحديد أصدقاء أو أفراد موثوقين يمكنهم التحقق من هوية المستخدم ومساعدته
على استعادة
حسابه في حال فقدان كلمة المرور أو إغلاق الحساب المفاجئ.
وتحل الميزة الجديدة محل الطرق التقليدية مثل الأسئلة الأمنية أو البريد البديل، إذ يمكن لهؤلاء الأشخاص تأكيد هوية المستخدم عندما تفشل أساليب الاسترداد المعتادة. وأكدت غوغل أن الميزة توفر طريقة آمنة وبسيطة لاستعادة الوصول إلى الحسابات الشخصية، ويمكن تفعيلها من خلال إعدادات الأمان في الحساب.
كما أعلنت الشركة عن إطلاق ميزة تسجيل الدخول عبر رقم الهاتف على أجهزة أندرويد، بحيث يُستخدم الرقم المرتبط بالحساب كوسيلة تعريف بدلًا من إدخال كلمة مرور. ويكفي إدخال رمز القفل من الجهاز القديم لإثبات الملكية عند تسجيل الدخول من جهاز جديد.
وتأتي هذه الخطوات ضمن توسيع نهج الأمان الرقمي لدى غوغل، في مواجهة تصاعد الهجمات السيبرانية وعمليات الاحتيال. وتشدد الشركة على أهمية اختيار جهات الاسترجاع بعناية، لضمان عدم إساءة استخدام هذه الميزة الحساسة.
