Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

"جهات الاسترجاع الموثوقة".. ميزة جديدة من غوغل لحماية الحسابات

Lebanon 24
17-10-2025 | 16:00
A-
A+
Doc-P-1430732-638963245955482083.jpg
Doc-P-1430732-638963245955482083.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
في خطوة جديدة لتعزيز أمان المستخدمين، أعلنت غوغل عن إطلاق ميزة "جهات الاسترجاع الموثوقة" (Recovery Contacts)، التي تتيح تحديد أصدقاء أو أفراد موثوقين يمكنهم التحقق من هوية المستخدم ومساعدته على استعادة حسابه في حال فقدان كلمة المرور أو إغلاق الحساب المفاجئ.
Advertisement

وتحل الميزة الجديدة محل الطرق التقليدية مثل الأسئلة الأمنية أو البريد البديل، إذ يمكن لهؤلاء الأشخاص تأكيد هوية المستخدم عندما تفشل أساليب الاسترداد المعتادة. وأكدت غوغل أن الميزة توفر طريقة آمنة وبسيطة لاستعادة الوصول إلى الحسابات الشخصية، ويمكن تفعيلها من خلال إعدادات الأمان في الحساب.

كما أعلنت الشركة عن إطلاق ميزة تسجيل الدخول عبر رقم الهاتف على أجهزة أندرويد، بحيث يُستخدم الرقم المرتبط بالحساب كوسيلة تعريف بدلًا من إدخال كلمة مرور. ويكفي إدخال رمز القفل من الجهاز القديم لإثبات الملكية عند تسجيل الدخول من جهاز جديد.

وتأتي هذه الخطوات ضمن توسيع نهج الأمان الرقمي لدى غوغل، في مواجهة تصاعد الهجمات السيبرانية وعمليات الاحتيال. وتشدد الشركة على أهمية اختيار جهات الاسترجاع بعناية، لضمان عدم إساءة استخدام هذه الميزة الحساسة.
مواضيع ذات صلة
غوغل تطلق ميزة "التحقق من الهوية" لحماية هواتف بيكسل
lebanon 24
18/10/2025 00:15:24 Lebanon 24 Lebanon 24
تخصّ الترجمة.. ميزة جديدة من "غوغل"
lebanon 24
18/10/2025 00:15:24 Lebanon 24 Lebanon 24
غوغل تطلق ميزة "وضع الذكاء الاصطناعي" عالميًا مع حجوزات ذكية
lebanon 24
18/10/2025 00:15:24 Lebanon 24 Lebanon 24
غوغل تضيف ميزة الترجمة التلقائية لمستخدمي Pixel عبر "سيركل للبحث"
lebanon 24
18/10/2025 00:15:24 Lebanon 24 Lebanon 24

على استعادة

كلمة المر

براني

درويد

دمين

تيار

بري

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
14:00 | 2025-10-17
10:15 | 2025-10-17
08:17 | 2025-10-17
06:36 | 2025-10-17
04:50 | 2025-10-17
03:30 | 2025-10-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24