25
o
بيروت
24
o
طرابلس
24
o
صور
23
o
جبيل
23
o
صيدا
24
o
جونية
23
o
النبطية
20
o
زحلة
21
o
بعلبك
6
o
بشري
19
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
تكنولوجيا وعلوم
ساعة ذكية جديدة من Oppo.. هذه مواصفاتها (فيديو)
Lebanon 24
18-10-2025
|
01:00
A-
A+
A+
A-
تطلق Oppo قريبا ساعتها الذكية الجديدة لتعزيز مبيعاتها في أسواق الأجهزة المحمولة حول العالم.
وحصلت ساعة Oppo Watch S الجديدة على هيكل أنيق التصميم مصنوع من المعدن والبلاستيك المتين والزجاج المضاد للصدمات والخدوش، أبعاده (45/45/8.9) ملم، وزنه 35 غ، وحصل الهيكل على مقاومة للماء والغبار وفق معيار IP68، ما يمكن المستخدم من ارتداء الساعة أثناء السباحة، والغوص بها لعمق 50 م تقريبا.
Advertisement
وأتت شاشتها دائرية الشكل من نوع AMOLED بمقاس 1.46 بوصة، دقة عرضها (464/464) بيكسل، كثافتها تعادل 317 بيكسل/الإنش تقريبا، وسطوعها يصل إلى 3000 شمعة/م.
وتعمل الساعة بنظام ColorOS Watch 7.1، ومعالج Qualcomm Snapdragon W5 Gen 1، وذاكرة داخلية بسعة 4 غيغابايت.
وشركة Oppo جهزتها بمكبرات صوت للاستماع للموسيقى وأصوات الإشعارات، وتطبيقات لمراقبة اللياقة البدنية للمستخدم، ومستشعرات لقياس نبض القلب ومعدلات الأكسجة في
الدم
.
كما جهّزتها بشريحة NFC للدفع الإلكتروني، وبوصلة إلكترونية، وأنظمة تحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، وبطارية بسعة 339 ميلي أمبير.(روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
Oppo تطلق هاتفًا بمواصفات ممتازة.. هذا سعره
Lebanon 24
Oppo تطلق هاتفًا بمواصفات ممتازة.. هذا سعره
18/10/2025 10:36:19
18/10/2025 10:36:19
Lebanon 24
Lebanon 24
تطبيق الساعة من "غوغل" يختفي بشكل غامض من بعض الساعات الذكية!
Lebanon 24
تطبيق الساعة من "غوغل" يختفي بشكل غامض من بعض الساعات الذكية!
18/10/2025 10:36:19
18/10/2025 10:36:19
Lebanon 24
Lebanon 24
Apple Watch SE 3... ساعة آبل الاقتصادية تعود بنسخة مطوّرة ومزايا ذكية
Lebanon 24
Apple Watch SE 3... ساعة آبل الاقتصادية تعود بنسخة مطوّرة ومزايا ذكية
18/10/2025 10:36:19
18/10/2025 10:36:19
Lebanon 24
Lebanon 24
ميزة ذكية جديدة في تطبيق غوغل للتحكم في المنزل
Lebanon 24
ميزة ذكية جديدة في تطبيق غوغل للتحكم في المنزل
18/10/2025 10:36:19
18/10/2025 10:36:19
Lebanon 24
Lebanon 24
روسيا اليوم
مار ال
روسيا
بلاست
snap
الصن
برات
ستيك
تابع
قد يعجبك أيضاً
شركة تستخدم خلايا دماغية بشرية لتشغيل أجهزة الكمبيوتر.. إليكم التفاصيل
Lebanon 24
شركة تستخدم خلايا دماغية بشرية لتشغيل أجهزة الكمبيوتر.. إليكم التفاصيل
03:00 | 2025-10-18
18/10/2025 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مايكروسوفت تُحبط حملة فدية إلكترونية استهدفت مستخدمي Teams
Lebanon 24
مايكروسوفت تُحبط حملة فدية إلكترونية استهدفت مستخدمي Teams
23:00 | 2025-10-17
17/10/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"جهات الاسترجاع الموثوقة".. ميزة جديدة من غوغل لحماية الحسابات
Lebanon 24
"جهات الاسترجاع الموثوقة".. ميزة جديدة من غوغل لحماية الحسابات
16:00 | 2025-10-17
17/10/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
جهاز يتحوّل من وسيلة إنقاذ إلى أداة تتبع خطيرة.. ما هو؟
Lebanon 24
جهاز يتحوّل من وسيلة إنقاذ إلى أداة تتبع خطيرة.. ما هو؟
14:00 | 2025-10-17
17/10/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خطوة جديدة من X لمحاربة التضليل
Lebanon 24
خطوة جديدة من X لمحاربة التضليل
10:15 | 2025-10-17
17/10/2025 10:15:11
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
إقفال قسم العناية الفائقة في هذا المستشفى
Lebanon 24
إقفال قسم العناية الفائقة في هذا المستشفى
10:18 | 2025-10-17
17/10/2025 10:18:01
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تجميد حسابات مالية.. هذا جديد شركة "Whishmoney"
Lebanon 24
بعد تجميد حسابات مالية.. هذا جديد شركة "Whishmoney"
15:55 | 2025-10-17
17/10/2025 03:55:52
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد جلاء الحقيقة... مَن يعوّض على تنورين؟
Lebanon 24
بعد جلاء الحقيقة... مَن يعوّض على تنورين؟
09:01 | 2025-10-17
17/10/2025 09:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
طائرة إسرائيليّة قصفت سيارة في بلدة خربة سلم... وهذه هويّة المُستهدف (فيديو)
Lebanon 24
طائرة إسرائيليّة قصفت سيارة في بلدة خربة سلم... وهذه هويّة المُستهدف (فيديو)
08:46 | 2025-10-17
17/10/2025 08:46:25
Lebanon 24
Lebanon 24
شاهدوا بالفيديو... هذا ما جرى داخل مستشفى بين والد طفل وطبيبة
Lebanon 24
شاهدوا بالفيديو... هذا ما جرى داخل مستشفى بين والد طفل وطبيبة
09:50 | 2025-10-17
17/10/2025 09:50:58
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
03:00 | 2025-10-18
شركة تستخدم خلايا دماغية بشرية لتشغيل أجهزة الكمبيوتر.. إليكم التفاصيل
23:00 | 2025-10-17
مايكروسوفت تُحبط حملة فدية إلكترونية استهدفت مستخدمي Teams
16:00 | 2025-10-17
"جهات الاسترجاع الموثوقة".. ميزة جديدة من غوغل لحماية الحسابات
14:00 | 2025-10-17
جهاز يتحوّل من وسيلة إنقاذ إلى أداة تتبع خطيرة.. ما هو؟
10:15 | 2025-10-17
خطوة جديدة من X لمحاربة التضليل
08:17 | 2025-10-17
"عالم سري".. هل من كائنات فضائيّة داخل المجموعة الشمسية؟
فيديو
ساعة ذكية جديدة من Oppo.. هذه مواصفاتها (فيديو)
Lebanon 24
ساعة ذكية جديدة من Oppo.. هذه مواصفاتها (فيديو)
01:00 | 2025-10-18
18/10/2025 10:36:19
Lebanon 24
Lebanon 24
تجارة الحيوانات منتشرة وبقوة.. أُسود من لبنان إلى أفريقيا!
Lebanon 24
تجارة الحيوانات منتشرة وبقوة.. أُسود من لبنان إلى أفريقيا!
04:30 | 2025-10-17
18/10/2025 10:36:19
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: "رسالة سرية" كادت أن تنقذ نصرالله من عملية الإغتيال.. فما قصتها؟
Lebanon 24
بالفيديو: "رسالة سرية" كادت أن تنقذ نصرالله من عملية الإغتيال.. فما قصتها؟
09:31 | 2025-10-16
18/10/2025 10:36:19
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24