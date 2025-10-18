Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

ساعة ذكية جديدة من Oppo.. هذه مواصفاتها (فيديو)

Lebanon 24
18-10-2025 | 01:00
تطلق Oppo قريبا ساعتها الذكية الجديدة لتعزيز مبيعاتها في أسواق الأجهزة المحمولة حول العالم.

وحصلت ساعة Oppo Watch S الجديدة على هيكل أنيق التصميم مصنوع من المعدن والبلاستيك المتين والزجاج المضاد للصدمات والخدوش، أبعاده (45/45/8.9) ملم، وزنه 35 غ، وحصل الهيكل على مقاومة للماء والغبار وفق معيار IP68، ما يمكن المستخدم من ارتداء الساعة أثناء السباحة، والغوص بها لعمق 50 م تقريبا.
وأتت شاشتها دائرية الشكل من نوع AMOLED بمقاس 1.46 بوصة، دقة عرضها (464/464) بيكسل، كثافتها تعادل 317 بيكسل/الإنش تقريبا، وسطوعها يصل إلى 3000 شمعة/م.

وتعمل الساعة بنظام ColorOS Watch 7.1، ومعالج Qualcomm Snapdragon W5 Gen 1، وذاكرة داخلية بسعة 4 غيغابايت.

وشركة Oppo جهزتها بمكبرات صوت للاستماع للموسيقى وأصوات الإشعارات، وتطبيقات لمراقبة اللياقة البدنية للمستخدم، ومستشعرات لقياس نبض القلب ومعدلات الأكسجة في الدم.

كما جهّزتها بشريحة NFC للدفع الإلكتروني، وبوصلة إلكترونية، وأنظمة تحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، وبطارية بسعة 339 ميلي أمبير.(روسيا اليوم)
 
