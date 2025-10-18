Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

تفوقت على آبل.. سامسونغ تتصدر قائمة الشركات الأكثر مبيعا للهواتف الذكية

Lebanon 24
18-10-2025 | 04:00
متفوقة على آبل وباقي الشركات المطورة للأجهزة المحمولة، تمكنت شركة سامسونغ من تصدر قائمة الشركات الأكثر مبيعا للهواتف الذكية في الربع الثالث من عام 2025. 
ووفقا لبيانات شركة IDC Tracker المتخصصة بشؤون الإحصاء، باعت شركة سامسونغ 61.4 مليون هاتف ذكي في الربع الثالث من العام الجاري، أي ما يعادل 19% من إجمالي الهواتف الذكية المباعة حول العالم، وحققت زيادة في المبيعات بنسبة 6.3% على أساس سنوي.

كما أظهرت الإحصاءات أن شركة آبل باعت في الربع الثالث من العام الجاري 58.6 مليون هاتف ذكي، أي ما يعادل 18.2% من إجمالي الهواتف الذكية المباعة في العالم، وحققت زيادة في المبيعات بنسبة 2.9% على أساس سنوي.

واحتلت شركة Xiaomi المرتبة الثالثة في قائمة الشركات الأكثر مبيعا للهواتف الذكية في هذه الفترة من السنة، إذ باعت ما يعادل 13.5% من إجمالي الهواتف المباعة في العالم، وتلتها Transsion بالمرتبة الرابعة بنسبة 9%، وفي المرتبة الخامسة حلّت Vivo بنسبة 8.9%، وشهدت الشركات الثلاث زيادة في المبيعات على أساس سنوي بنسب:1.8%، و13.6%، و6.9% على التوالي.



