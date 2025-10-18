24
o
بيروت
22
o
طرابلس
22
o
صور
22
o
جبيل
22
o
صيدا
24
o
جونية
20
o
النبطية
15
o
زحلة
17
o
بعلبك
5
o
بشري
16
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
تكنولوجيا وعلوم
غوغل تختبر أداة "Nano Banana"
Lebanon 24
18-10-2025
|
10:37
A-
A+
photos
0
A+
A-
تعمل شركة
غوغل
على توسيع نطاق استخدام تقنياتها الذكية من خلال دمج أداة
الذكاء الاصطناعي
الجديدة "Nano Banana" في تطبيق الرسائل الخاص بها ، وقد تم اكتشاف إشارات لهذه الميزة في النسخة الأخيرة من التطبيق، حيث ظهرت أيقونة صغيرة على شكل موزة لا تعمل بعد، لكنها تشير بوضوح إلى نية الشركة إتاحة إمكانية تعديل الصور مباشرة من داخل المحادثات.
Advertisement
وتُعد Nano Banana واحدة من أكثر أدوات الذكاء الاصطناعي إثارة التي طورتها Google مؤخرًا، إذ تقدم تعديلات بصرية مذهلة تشبه ما يمكن تحقيقه عبر برامج احترافية مثل Photoshop، مع الحفاظ على مظهر الصور الطبيعي والواقعي، إدماج هذه الأداة في تطبيق الرسائل يمثل خطوة مهمة نحو جعل أدوات الذكاء الاصطناعي جزءًا من الاستخدام اليومي البسيط والمباشر للمستخدمين.
من خلال هذه الميزة، سيتمكن المستخدمون من تعديل الصور الشخصية بسرعة قبل إرسالها أو إضافة لمسات إبداعية على الصور المتبادلة دون الحاجة إلى مغادرة المحادثة، هذا التكامل يعزز من تجربة المستخدم ويجعل مشاركة الصور أكثر متعة ومرونة.
ورغم أن غوغل لم تعلن رسميًا عن موعد إطلاق الميزة بعد، فإن وجودها في كود التطبيق يؤكد أن العمل عليها جارٍ بالفعل، ومن المتوقع أن تكون Nano Banana مجرد بداية لمجموعة من أدوات الذكاء الاصطناعي التي تخطط Google لتضمينها في تطبيق الرسائل لتغيير طريقة تعامل المستخدمين مع الصور والمحتوى المرئى. (اليوم السابع)
مواضيع ذات صلة
غوغل تختبر تجربة تصفح شبيهة بالحاسوب على هواتف بيكسل عبر كروم
Lebanon 24
غوغل تختبر تجربة تصفح شبيهة بالحاسوب على هواتف بيكسل عبر كروم
18/10/2025 21:01:40
18/10/2025 21:01:40
Lebanon 24
Lebanon 24
"بريد صوتي".. واتساب تختبر ميزة جديدة
Lebanon 24
"بريد صوتي".. واتساب تختبر ميزة جديدة
18/10/2025 21:01:40
18/10/2025 21:01:40
Lebanon 24
Lebanon 24
غوغل تُعزز حماية المستخدمين عبر أدوات استرداد جديدة وتنبيهات ضد الاحتيال
Lebanon 24
غوغل تُعزز حماية المستخدمين عبر أدوات استرداد جديدة وتنبيهات ضد الاحتيال
18/10/2025 21:01:40
18/10/2025 21:01:40
Lebanon 24
Lebanon 24
كيف تحوّلت "الميثاقية" إلى أداة تعطيل؟
Lebanon 24
كيف تحوّلت "الميثاقية" إلى أداة تعطيل؟
18/10/2025 21:01:40
18/10/2025 21:01:40
Lebanon 24
Lebanon 24
الذكاء الاصطناعي
كاني
دمين
تابع
قد يعجبك أيضاً
Spotify تستجيب لمطالب المستخدمين وتضيف دعمًا للطلبات النصية في DJ
Lebanon 24
Spotify تستجيب لمطالب المستخدمين وتضيف دعمًا للطلبات النصية في DJ
13:00 | 2025-10-18
18/10/2025 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
واتساب تختبر ميزة جديدة للحد من الرسائل غير المرغوب فيها
Lebanon 24
واتساب تختبر ميزة جديدة للحد من الرسائل غير المرغوب فيها
08:17 | 2025-10-18
18/10/2025 08:17:13
Lebanon 24
Lebanon 24
سينافس هواتف Galaxy Z Flip.. هواوي بدأت بالترويج لهاتفها الجديد
Lebanon 24
سينافس هواتف Galaxy Z Flip.. هواوي بدأت بالترويج لهاتفها الجديد
06:51 | 2025-10-18
18/10/2025 06:51:11
Lebanon 24
Lebanon 24
تفوقت على آبل.. سامسونغ تتصدر قائمة الشركات الأكثر مبيعا للهواتف الذكية
Lebanon 24
تفوقت على آبل.. سامسونغ تتصدر قائمة الشركات الأكثر مبيعا للهواتف الذكية
04:00 | 2025-10-18
18/10/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
شركة تستخدم خلايا دماغية بشرية لتشغيل أجهزة الكمبيوتر.. إليكم التفاصيل
Lebanon 24
شركة تستخدم خلايا دماغية بشرية لتشغيل أجهزة الكمبيوتر.. إليكم التفاصيل
03:00 | 2025-10-18
18/10/2025 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
في هذا اليوم... أمطار وبرق ورعد ورياح ناشطة
Lebanon 24
في هذا اليوم... أمطار وبرق ورعد ورياح ناشطة
06:08 | 2025-10-18
18/10/2025 06:08:16
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تجميد حسابات مالية.. هذا جديد شركة "Whishmoney"
Lebanon 24
بعد تجميد حسابات مالية.. هذا جديد شركة "Whishmoney"
15:55 | 2025-10-17
17/10/2025 03:55:52
Lebanon 24
Lebanon 24
عن عون و"حزب الله".. ماذا قالت صحيفة إسرائيلية؟
Lebanon 24
عن عون و"حزب الله".. ماذا قالت صحيفة إسرائيلية؟
16:14 | 2025-10-17
17/10/2025 04:14:21
Lebanon 24
Lebanon 24
"حزب الله" عاد إلى سوريا؟ إقرأوا آخر تقرير إسرائيلي!
Lebanon 24
"حزب الله" عاد إلى سوريا؟ إقرأوا آخر تقرير إسرائيلي!
14:45 | 2025-10-17
17/10/2025 02:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تسلل لـ"الموساد" وهجمات سيبرانية.. هل أصبحت هذه الدولة هدف إسرائيل الجديد؟
Lebanon 24
تسلل لـ"الموساد" وهجمات سيبرانية.. هل أصبحت هذه الدولة هدف إسرائيل الجديد؟
08:00 | 2025-10-18
18/10/2025 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
13:00 | 2025-10-18
Spotify تستجيب لمطالب المستخدمين وتضيف دعمًا للطلبات النصية في DJ
08:17 | 2025-10-18
واتساب تختبر ميزة جديدة للحد من الرسائل غير المرغوب فيها
06:51 | 2025-10-18
سينافس هواتف Galaxy Z Flip.. هواوي بدأت بالترويج لهاتفها الجديد
04:00 | 2025-10-18
تفوقت على آبل.. سامسونغ تتصدر قائمة الشركات الأكثر مبيعا للهواتف الذكية
03:00 | 2025-10-18
شركة تستخدم خلايا دماغية بشرية لتشغيل أجهزة الكمبيوتر.. إليكم التفاصيل
01:00 | 2025-10-18
ساعة ذكية جديدة من Oppo.. هذه مواصفاتها (فيديو)
فيديو
ساعة ذكية جديدة من Oppo.. هذه مواصفاتها (فيديو)
Lebanon 24
ساعة ذكية جديدة من Oppo.. هذه مواصفاتها (فيديو)
01:00 | 2025-10-18
18/10/2025 21:01:40
Lebanon 24
Lebanon 24
تجارة الحيوانات منتشرة وبقوة.. أُسود من لبنان إلى أفريقيا!
Lebanon 24
تجارة الحيوانات منتشرة وبقوة.. أُسود من لبنان إلى أفريقيا!
04:30 | 2025-10-17
18/10/2025 21:01:40
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: "رسالة سرية" كادت أن تنقذ نصرالله من عملية الإغتيال.. فما قصتها؟
Lebanon 24
بالفيديو: "رسالة سرية" كادت أن تنقذ نصرالله من عملية الإغتيال.. فما قصتها؟
09:31 | 2025-10-16
18/10/2025 21:01:40
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24