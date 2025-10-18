Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

غوغل تختبر أداة "Nano Banana"

Lebanon 24
18-10-2025 | 10:37
تعمل شركة غوغل على توسيع نطاق استخدام تقنياتها الذكية من خلال دمج أداة الذكاء الاصطناعي الجديدة "Nano Banana" في تطبيق الرسائل الخاص بها ، وقد تم اكتشاف إشارات لهذه الميزة في النسخة الأخيرة من التطبيق، حيث ظهرت أيقونة صغيرة على شكل موزة لا تعمل بعد، لكنها تشير بوضوح إلى نية الشركة إتاحة إمكانية تعديل الصور مباشرة من داخل المحادثات.
وتُعد Nano Banana واحدة من أكثر أدوات الذكاء الاصطناعي إثارة التي طورتها Google مؤخرًا، إذ تقدم تعديلات بصرية مذهلة تشبه ما يمكن تحقيقه عبر برامج احترافية مثل Photoshop، مع الحفاظ على مظهر الصور الطبيعي والواقعي، إدماج هذه الأداة في تطبيق الرسائل يمثل خطوة مهمة نحو جعل أدوات الذكاء الاصطناعي جزءًا من الاستخدام اليومي البسيط والمباشر للمستخدمين.

من خلال هذه الميزة، سيتمكن المستخدمون من تعديل الصور الشخصية بسرعة قبل إرسالها أو إضافة لمسات إبداعية على الصور المتبادلة دون الحاجة إلى مغادرة المحادثة، هذا التكامل يعزز من تجربة المستخدم ويجعل مشاركة الصور أكثر متعة ومرونة.

ورغم أن غوغل لم تعلن رسميًا عن موعد إطلاق الميزة بعد، فإن وجودها في كود التطبيق يؤكد أن العمل عليها جارٍ بالفعل، ومن المتوقع أن تكون Nano Banana مجرد بداية لمجموعة من أدوات الذكاء الاصطناعي التي تخطط Google لتضمينها في تطبيق الرسائل لتغيير طريقة تعامل المستخدمين مع الصور والمحتوى المرئى. (اليوم السابع)
