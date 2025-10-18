Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

بين الإبهار والواقعية.. هل تسير روبوتات القتال نحو خدمة البشر؟

Lebanon 24
18-10-2025 | 15:30
A-
A+
Doc-P-1431095-638964099337238248.jpg
Doc-P-1431095-638964099337238248.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أبهرت شركة Unitree Robotics جمهورها مجددا بعد نشر مقطع فيديو جديد يظهر فيه روبوتها البشرى الشهير G1 وهو يؤدى حركات قتالية متقنة تجمع بين الكونغ فو والقفزات البهلوانية، الفيديو الذى تبلغ مدته 45 ثانية، نُشر فى 13 تشرين الأول على القناة الرسمية للشركة على youtube، كما تمت مشاركته على منصة اكس، وأكدت الشركة أن جميع الحركات نُفذت دون أى تسريع للفيديو، إذ استخدم الروبوت ذراعيه للحفاظ على التوازن أثناء أداء الشقلبات الخلفية والحركات المعقدة.
Advertisement
يحمل المقطع عنوان "كونغ فو كيد – الإصدار 6.0"، ويظهر فيه الروبوت داخل غرفة خافتة الإضاءة وهو ينفذ سلسلة من الركلات واللكمات وحركات التوازن على ساق واحدة، بدأ العرض بركلة عالية، ثم قام بحركات دوران سريعة وضربات منخفضة قبل أن ينتقل إلى عروض بهلوانية مذهلة تضمنت شقلبات متتالية وقفزات هوائية، أنهى كل منها بهبوط دقيق ومتزن على الأرض.
ليست هذه المرة الأولى التى تستعرض فيها يونيترى روبوت G1 بهذه الطريقة، فقد نشرت الشركة فى فبراير ومارس الماضيين مقاطع مشابهة أظهر فيها الروبوت مهارات قتالية وقفزات جانبية لاقت إعجابا واسعا، ومع ذلك، بدأ بعض المشاهدين يتساءلون عن الفائدة العملية لهذه الحركات، إذ عبر عدد منهم عن رغبتهم فى رؤية الروبوت يؤدى مهاما يومية أكثر فائدة، مثل إحضار المشروبات أو تنظيف الملابس، بدلا من الاكتفاء بالعروض البهلوانية.
أوضحت الشركة أن G1 ليس روبوتا منزليا متعدد الأغراض، بل منصة بحثية موجهة للجامعات والمؤسسات التعليمية والباحثين فى مجالات الذكاء الاصطناعى والروبوتات، وتطمح الشركة إلى تطويره لاحقا ليعمل فى المصانع والمستودعات لأداء مهام محددة، لكن تركيزها الحالى ينصب على تطوير قدراته الحركية والمعرفية، ويُطرح الروبوت بسعر يبلغ 21,500 دولار، ما يجعله أقرب إلى الاستخدام الصناعى والبحثى منه إلى المنزلى.
تُبقى شركة Unitree Robotics، ومقرها هانغتشو الصينية، الباب مفتوحا أمام تطوير G1 ليقوم بمهام منزلية مستقبلا، إلا أن شركات مثل تسلا وفيغر ما تزال تتقدم بخطوات فى هذا المجال، وبينما يثير أداء G1 الإعجاب بمرونته ودقته، يبقى السؤال الأهم: متى ستتحول هذه العروض القتالية إلى قدرات واقعية تخدم الإنسان؟. (اليوم السابع)
 
مواضيع ذات صلة
هل الذكاء الاصطناعي يشجع البشر على الغش؟
lebanon 24
19/10/2025 10:45:29 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس أركان الجيش الإسرائيلي: إذا لم نتقدم نحو صفقة في غزة فسنستأنف القتال
lebanon 24
19/10/2025 10:45:29 Lebanon 24 Lebanon 24
هل يتجدد القتال في قطاع غزة؟
lebanon 24
19/10/2025 10:45:29 Lebanon 24 Lebanon 24
قاسم هاشم: الجيش لن يسير بمنطق القوة الذي يخدم العدو
lebanon 24
19/10/2025 10:45:29 Lebanon 24 Lebanon 24

youtube

الصينية

✨ الخلف

قناة ال

الملا

دوران

العرض

الكون

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
02:00 | 2025-10-19
23:00 | 2025-10-18
13:00 | 2025-10-18
10:37 | 2025-10-18
08:17 | 2025-10-18
06:51 | 2025-10-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24