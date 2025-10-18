بين الإبهار والواقعية.. هل تسير روبوتات القتال نحو خدمة البشر؟

Advertisement

أبهرت شركة Unitree Robotics جمهورها مجددا بعد نشر مقطع فيديو جديد يظهر فيه روبوتها البشرى الشهير G1 وهو يؤدى حركات قتالية متقنة تجمع بين الكونغ فو والقفزات البهلوانية، الفيديو الذى تبلغ مدته 45 ثانية، نُشر فى 13 تشرين الأول على القناة الرسمية للشركة على ، كما تمت مشاركته على منصة اكس، وأكدت الشركة أن جميع الحركات نُفذت دون أى تسريع للفيديو، إذ استخدم الروبوت ذراعيه للحفاظ على التوازن أثناء أداء الشقلبات الخلفية والحركات المعقدة.يحمل المقطع عنوان "كونغ فو كيد – الإصدار 6.0"، ويظهر فيه الروبوت داخل غرفة خافتة الإضاءة وهو ينفذ سلسلة من الركلات واللكمات وحركات التوازن على ساق واحدة، بدأ بركلة عالية، ثم قام بحركات سريعة وضربات منخفضة قبل أن ينتقل إلى عروض بهلوانية مذهلة تضمنت شقلبات متتالية وقفزات هوائية، أنهى كل منها بهبوط دقيق ومتزن على الأرض.ليست هذه المرة الأولى التى تستعرض فيها يونيترى روبوت G1 بهذه الطريقة، فقد نشرت الشركة فى فبراير ومارس الماضيين مقاطع مشابهة أظهر فيها الروبوت مهارات قتالية وقفزات جانبية لاقت إعجابا واسعا، ومع ذلك، بدأ بعض المشاهدين يتساءلون عن الفائدة العملية لهذه الحركات، إذ عبر عدد منهم عن رغبتهم فى رؤية الروبوت يؤدى مهاما يومية أكثر فائدة، مثل إحضار المشروبات أو تنظيف الملابس، بدلا من الاكتفاء بالعروض البهلوانية.أوضحت الشركة أن G1 ليس روبوتا منزليا متعدد الأغراض، بل منصة بحثية موجهة للجامعات والمؤسسات التعليمية والباحثين فى مجالات الذكاء الاصطناعى والروبوتات، وتطمح الشركة إلى تطويره لاحقا ليعمل فى المصانع والمستودعات لأداء مهام محددة، لكن تركيزها الحالى ينصب على تطوير قدراته الحركية والمعرفية، ويُطرح الروبوت بسعر يبلغ 21,500 دولار، ما يجعله أقرب إلى الاستخدام الصناعى والبحثى منه إلى المنزلى.تُبقى شركة Unitree Robotics، ومقرها هانغتشو ، الباب مفتوحا أمام تطوير G1 ليقوم بمهام منزلية مستقبلا، إلا أن شركات مثل وفيغر ما تزال تتقدم بخطوات فى هذا المجال، وبينما يثير أداء G1 الإعجاب بمرونته ودقته، يبقى السؤال الأهم: متى ستتحول هذه العروض القتالية إلى قدرات واقعية تخدم الإنسان؟. (اليوم السابع)