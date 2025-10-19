Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

تحديثات جديدة لبرنامج Sora 2 من OpenAI

Lebanon 24
19-10-2025
أعلنت OpenAI عن تحديثين رئيسيين لبرنامج Sora 2، مما يُسهّل على المستخدمين الوصول إلى نموذج توليد الفيديو بالذكاء الاصطناعي، وكانت شركة الذكاء الاصطناعي العملاقة، ومقرها سان فرانسيسكو، قد أطلقت نموذج Sora 2 في نهاية سبتمبر؛ إلا أن الوصول إليه كان مقتصرًا على تطبيق Sora الذي أُطلق حديثًا على نظام iOS.
ونظرًا لأن التطبيق متاح بدعوة شخصية، ويتطلب امتلاك جهاز iphone، فقد تعذر على شريحة كبيرة من المستخدمين الوصول إليه، كما تُعالج OpenAI أيضًا مدة الفيديو في نموذج الذكاء الاصطناعي.

في منشور على X، أعلن الحساب الرسمي لشركة OpenAI عن تحديثات Sora 2 الجديدة، وتأتي هذه التحديثات بعد أسبوعين فقط من إصدار الشركة لنموذج توليد الفيديو الرائد، مما يُبرز قدرة الشركة الآن على توفير قدرات حوسبة إضافية للمستخدمين.

التغيير الأبرز هو أن المستخدمين لم يعودوا يعتمدون فقط على تطبيق Sora لإنشاء مقاطع فيديو بتقنية الذكاء الاصطناعي، وحتى أولئك الذين لا يملكون هواتف iPhone يمكنهم الآن إنشاء مقاطع فيديو بتقنية الذكاء الاصطناعي عبر موقع Sora الإلكتروني، مع ذلك، لا يزال شرط رمز الدعوة مطلوبًا، بدونه، لن يتمكن المستخدمون من الوصول إلى Sora 2، ومع ذلك، يمكن لمستخدمي ChatGPT Plus وPro الوصول إلى إصدار Sora AI القديم حتى بدون رمز الدعوة.

وبالإضافة إلى ذلك، أصبح بإمكان جميع المستخدمين المؤهلين الآن إنشاء مقاطع فيديو بتقنية الذكاء الاصطناعي تصل مدتها إلى 15 ثانية باستخدام Sora 2، ويُعد هذا تحديثًا مهمًا، نظرًا لأن نماذج الذكاء الاصطناعي كانت محدودة سابقًا بـ 10 ثوانٍ، ويمكن لمشتركي Pro النشطين إنشاء مقاطع فيديو تصل مدتها إلى 25 ثانية باستخدام نموذج إنشاء الفيديو.

بالإضافة إلى ذلك، سيتمكن مستخدمو ChatGPT Pro الآن من الوصول إلى لوحة قصص Sora على الويب عند اختيار Sora 2، وتُعد لوحة القصص أداة لتحرير الفيديو، حيث يُمكن للمستخدمين إضافة صور مرجعية، وتغيير دقة الفيديو ونسبة العرض إلى الارتفاع، والتلاعب بمدة الفيديو باستخدام خيارات بسيطة. (اليوم السابع)
 
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24