بحجم لا يُصدق!.. تعرفوا على أصغر طائرة مسيرة في العالم

Advertisement

شهدت تقنيات الطائرات بدون طيار رباعية المراوح تطوراً سريعاً في السنوات الأخيرة، مع تقليص أحجامها وتحسين ثباتها واستجابتها. ومع ذلك، لم تتجاوز أغلب الابتكارات حدود التصغير المعتادة، حتى تجربة "هاردِر سام"، صاحب قناة على ، الذي نجح في تصميم أصغر طائرة FPV في العالم، بحجم مذهل يصل إلى 22 ملم من محور إلى محور.هذه الطائرة الصغيرة للغاية، التي تتسع بسهولة داخل علبة ، تزن 25 غراماً فقط بما في ذلك البطارية والكاميرا، وتستطيع الطيران بثبات ورشاقة تقارب نظيراتها الأكبر حجماً.وجاء هذا الابتكار نتيجة إعادة تصميم دقيقة لكل محرك وسلك ودائرة كهربائية، مع استلهام أفكار من إطار "طائرة العظام" الذي يضع مروحتين متداخلتين على كل طرف، ما يقلص الحجم دون المساس بالثبات أو قوة الدفع، وفقاً لـ "إنترستينغ إنجينيرينغ".واجه سام تحديات كبيرة، من ضبط استقرار الطيران باستخدام برنامج Betaflight Configurator، إلى تنفيذ عمليات لحام دقيقة تحت التكبير وإزالة المواد الزائدة لتحسين الأداء. وبالرغم من صغر حجمها، تمكنت الطائرة من تنفيذ انعطافات حادة والحفاظ على استجابة دقيقة لوحدة التحكم، مع متوسط زمن طيران يبلغ دقيقتين ونصف، أي أقل بفارق بسيط عن الطائرات الأكبر حجماً.ويُعد التحدي الأكبر في هذه الطائرة الصغيرة هو عملية الإطلاق والهبوط، نظراً لوجود مراوح مكشوفة وعدم وجود واقيات حماية، ما يتطلب دقة متناهية من المستخدم.لا يُغيّر ابتكار سام قواعد تصميم الطائرات بدون طيار بشكل جذري، لكنه يثبت أن الصبر والدقة يمكن أن تتغلب على قيود الحجم، وأن الطائرات المصغرة جداً يمكن أن تقدم أداءً استثنائياً، حتى في حجم لا يتجاوز 22 ملم.