Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

بحجم لا يُصدق!.. تعرفوا على أصغر طائرة مسيرة في العالم

Lebanon 24
20-10-2025 | 01:41
A-
A+
Doc-P-1431571-638965466245295674.jpg
Doc-P-1431571-638965466245295674.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
شهدت تقنيات الطائرات بدون طيار رباعية المراوح تطوراً سريعاً في السنوات الأخيرة، مع تقليص أحجامها وتحسين ثباتها واستجابتها. ومع ذلك، لم تتجاوز أغلب الابتكارات حدود التصغير المعتادة، حتى تجربة "هاردِر سام"، صاحب قناة على يوتيوب، الذي نجح في تصميم أصغر طائرة FPV في العالم، بحجم مذهل يصل إلى 22 ملم من محور إلى محور.
Advertisement

هذه الطائرة الصغيرة للغاية، التي تتسع بسهولة داخل علبة برينغلز، تزن 25 غراماً فقط بما في ذلك البطارية والكاميرا، وتستطيع الطيران بثبات ورشاقة تقارب نظيراتها الأكبر حجماً.

وجاء هذا الابتكار نتيجة إعادة تصميم دقيقة لكل محرك وسلك ودائرة كهربائية، مع استلهام أفكار من إطار "طائرة العظام" الذي يضع مروحتين متداخلتين على كل طرف، ما يقلص الحجم دون المساس بالثبات أو قوة الدفع، وفقاً لـ "إنترستينغ إنجينيرينغ".

واجه سام تحديات كبيرة، من ضبط استقرار الطيران باستخدام برنامج Betaflight Configurator، إلى تنفيذ عمليات لحام دقيقة تحت التكبير وإزالة المواد الزائدة لتحسين الأداء. وبالرغم من صغر حجمها، تمكنت الطائرة من تنفيذ انعطافات حادة والحفاظ على استجابة دقيقة لوحدة التحكم، مع متوسط زمن طيران يبلغ دقيقتين ونصف، أي أقل بفارق بسيط عن الطائرات الأكبر حجماً.

ويُعد التحدي الأكبر في هذه الطائرة الصغيرة هو عملية الإطلاق والهبوط، نظراً لوجود مراوح مكشوفة وعدم وجود واقيات حماية، ما يتطلب دقة متناهية من المستخدم.

لا يُغيّر ابتكار سام قواعد تصميم الطائرات بدون طيار بشكل جذري، لكنه يثبت أن الصبر والدقة يمكن أن تتغلب على قيود الحجم، وأن الطائرات المصغرة جداً يمكن أن تقدم أداءً استثنائياً، حتى في حجم لا يتجاوز 22 ملم.
مواضيع ذات صلة
بالصورة: من هي أصغر مليارديرة في العالم؟
lebanon 24
20/10/2025 12:56:53 Lebanon 24 Lebanon 24
طائرة تعلق في الجو لأكثر من ربع ساعة… والسبب لا يصدّق!
lebanon 24
20/10/2025 12:56:53 Lebanon 24 Lebanon 24
المتحدثة باسم أسطول الصمود: لا نصدق أكاذيب الاحتلال بأنه سيسلم المساعدات التي ننقلها لقطاع
lebanon 24
20/10/2025 12:56:53 Lebanon 24 Lebanon 24
مستشار ألمانيا: ما زلنا لا نعرف مصدر المسيّرات لكن الشبهات تشير إلى روسيا
lebanon 24
20/10/2025 12:56:53 Lebanon 24 Lebanon 24

حسين ال

برينغلز

يوتيوب

ستينغ

بيرة

حجام

راما

ستين

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:30 | 2025-10-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:00 | 2025-10-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2025-10-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:52 | 2025-10-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:33 | 2025-10-20 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
04:31 | 2025-10-20
02:29 | 2025-10-20
23:57 | 2025-10-19
23:00 | 2025-10-19
16:00 | 2025-10-19
14:00 | 2025-10-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24